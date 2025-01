A színész és a modell (akit sokan Cindy Crawford lányaként ismertek meg) még 2021-ben kezdtek randizni. Úgy tudni, hogy 2021 december óta alkottak egy párt, és az utóbbi években több alkalommal is megjelentek együtt különféle nyilvános rendezvényeken.

Most a sztárpár szakításáról a TMZ magazin számolt be, amelynek forrásai szerint

valójában már 2024 végén megtörtént a szakítás, és emiatt Austin Butler már Mexikóba sem utazott el Kaia Gerber családjával az idei év elején.

A TMZ szerint a szakítás ellenére nincs rossz viszony kettejük közt, a kapcsolatból egyszerűen csak „kifogyott a szufla” az együtt töltött nagyjából 3 év után. A magazin szerint ezt jelezhette, hogy már az utóbbi hónapokban is egyre több időt töltöttek egymástól távol, utoljára októberben látták őket együtt, amikor már felröppent a pletyka, hogy válságban lehet a kapcsolatuk. (Egy másik bulvármagazin, a People valamivel korábban, 2024 májusában még azt írta, hogy minden rendben a kapcsolatukkal.)

A sztárpárról korábban, 2023-ban még azt is pletykálták, hogy jegyben járhatnak és házasságra készülhetnek – bár a TMZ egyik forrása akkor cáfolta, hogy ez így lenne.

A magazin azt is közölte, hogy Kaia Gerber édesanyjával és édesapjával, Rande Gerberrel a mexikói Cabo San Lucasban kezdte a 2025-ös évet egy kiruccanással, amelyen részt vett még a testvére, Presley Gerber és az ő barátnője, Isabella Jones. Mint írták, ezért is volt feltűnő Austin Butler hiánya a vakációról, miután korábban rendszerint részt vett az efféle kiruccanásokon. A TMZ megkereste Austin Butler és Kaia Gerber sajtóképviselőit is a szakítással kapcsolatban, de nem kaptak választ.

A Vogue szerint mindkét fél előtt számos projekt áll a közeljövőben. Kaia Gerber egyebek mellett az Amazon hamarosan induló vígjátéksorozatában, az Overcompensating című alkotásban fog szerepelni, míg Austin Butler Patrick Bateman szerepét fogja alakítani a Luca Guadagnino által rendezett Amerikai pszichó remake-ben.