Megvan az orvosi szakvélemény, kiderült, mi okozta Liam Payne halálát

Liam Payne tavaly októberben halt meg, amikor kizuhant egy Buenos Aires-i szálloda erkélyéről. A One Direction egykori sztárja mentális problémákkal küzdött, valamint a boncolásnál drogot is találtak a szervezetében. Egy brit halottkém hivatalos jelentést adott ki, amelyben pontosan megnevezte a 31 éves énekes halálának okát.

Mint írtuk, 2024. október 16-án meghalt a One Direction egykori énekese, Liam Payne, aki egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant le. A rendőrségi jelentés szerint a 31 éves énekes halálakor a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, amely egy veszélyes anyag, mivel a fogyasztóját rendkívül agresszívvá teheti. A leírtakat tapasztalták a hotel munkatársai is, emellett a kábítószer extrém, szélsőséges hangulatváltozásokat okoz.

A boncolási jegyzőkönyv szerint Liam Payne testén öt különböző sérülést találtak, amelyek közül már önmagában a fejét ért ütés elég lett volna a halálához. Az énekes holttestét tavaly novemberben szállították vissza a születési helyére, az Egyesült Királyságba. A férfit azóta eltemették, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van.

Roberto Victor Cohen brit halottkém a zuhanás miatt keletkezett politraumát, (a több szervet, és szervrendszert érintő sérülést) jelölte meg Liam Payne halálának okaként.

Az ügyészség szerint az orvosi jelentések is arra utaltak, hogy az énekes félig vagy teljesen eszméletlen állapotban eshetett le. Kizártnak tartják, hogy Payne tudatosan vagy önként vetette le volna magát a Buenos Aires-i hotel erkélyéről – írja a BBC.

Tavaly novemberben az argentin ügyészség közölte, hogy a toxikológiai vizsgálatok alkohol, kokain és vényköteles antidepresszáns nyomait is megtalálták Payne szervezetében. Halálának okaként már akkor a zuhanás miatt szerzett „külső és belső vérzést” állapították meg.

Liam Payne halálával kapcsolatban öt személy ellen emeltek vádat. Egy korábbi közlemény szerint az argentin szálloda vezetőjét, recepciósát és Payne egyik barátját is emberöléssel vádolják. A Buenos Aires-i hotel két másik alkalmazottját szintén őrizetbe vették, mivel a gyanú szerint kokaint adtak el az énekesnek. Egy biztonsági kamera még azt is rögzítette, ahogy kábítószert adnak át Liam Paynek.

Az énekes tragikus halálát megrendülve fogadták a rajongók, és a One Direction tagjai. Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson, egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán az amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot.