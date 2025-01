Közel a világvége, ketyeg a végítélet órája, rohamosan haladunk a pusztulás felé

Az emberiség sorsa egy hajszálon függ: a végítélet órájának (Doomsday Clock) mutatói ismét mozgásba lendülhetnek. Január végén a Bulletin of the Atomic Scientists bejelenti, mennyire áll közel a világ az önpusztításhoz. Az ukrajnai háború, a klímaválság súlyosbodása és az új technológiák jelentette kockázatok miatt a szakértők szerint soha nem voltunk még ennyire közel az éjfélhez – azaz a teljes pusztulás szimbólumához. De vajon idén még közelebb kerülünk a világvégéhez?

Januárban ismét frissül a végítélet órája, amely szimbolikusan mutatja, mennyire áll közel az emberiség az önmaga okozta pusztuláshoz. A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) által évente frissített időpont 2023-ban és tavaly rekordközel, mindössze 90 másodpercre került az éjféltől, ami az emberiség történetének legveszélyesebb pillanatait vetítheti előre. Olyannyira, hogy idén – a világban zajló konfliktusok és a klímaválság árnyékában – a szakértők szerint még közelebb kerülhetünk a világvégéhez.

A jelenlegi globális helyzet aggasztóbb, mint valaha. A BAS tudományos és biztonsági bizottsága, amely a döntést hozza, négy fő területet vizsgál: a nukleáris fegyverkezés, a klímaváltozás, a biológiai veszélyek és a mesterséges intelligencia kockázatait – az elmúlt év eseményei mind a négy területen rosszabbodást mutatnak.

Út a pokolba: nukleáris fenyegetés, klímaváltozás, mesterséges intelligencia

A nukleáris fenyegetés ugyan már évtizedek óta valós veszélyt jelent az emberiségre, az elmúlt évek fegyveres konfliktusai korántsem biztos, hogy olyan békésen végződnek majd, mint a hidegháború időszaka. A 2022-ben kirobbant ukrán–orosz háború ugyanis továbbra is fokozódó eszkalációval fenyeget, Oroszország új nukleáris doktrínája pedig minden kétséget kizáróan növeli a konfliktus kiterjedésének kockázatát. Emellett a Közel-Kelet helyzete, különösen az Izrael és Irán közötti feszültség, szintén aggodalomra ad okot.

Ráadásul a Nyugat és Kína közötti feszültség – főleg Tajvannal kapcsolatban – szintén tovább nő, miközben az Egyesült Államoknak új elnöke van, akit nem annyira foglalkoztat a nukleáris fegyverkezés ellenőrzése. Nem is véletlen, hogy

a szakértők szerint a nukleáris háború valószínűsége az elmúlt 40 év legmagasabb szintjén van.

Ennek ellenére aligha kell attól tartani, hogy napokon belül az egész világot egy hatalmas gombafelhő borítja be, azonban a konfliktusok száma és azok intenzitása aligha kecsegtet békés jövővel.

A háború keservei mellett a világ a globális felmelegedés miatt is egyre mélyebben dől a saját kardjába. A 2024-es év ugyanis ismét rekordmeleget hozott, ami ráadásul számos természeti katasztrófához vezetett, pusztító áradásokhoz és erdőtüzekhez, amelyek aztán már az idei év elején is komoly fenyegetést jelentenek. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás tovább fokozza az extrém időjárási eseményeket, és hosszú távon akár az óceáni áramlatok összeomlását is okozhatja.

A járványok megelőzésére irányuló kutatások mellett egyre növekvő veszélyt jelent a genetikailag módosított kórokozók megjelenése. Az új technológiák, mint például a mesterséges intelligencia (MI) által segített biotechnológia még kis csoportok számára is elérhetővé teszik potenciálisan veszélyes biológiai anyagok létrehozását. Az MI gyors fejlődése új konfliktusokat és technológiai hibákat hozhat, különösen ha katonai rendszerekbe integrálják. Az „automatizációs elfogultság” miatt azonban az emberi döntéshozók túlságosan is megbízhatnak a gépekben, ami katasztrofális következményekkel járhat.

És hogy ezek fényében várható-e változás az órán?

A bizottság csak január 28-án dönt majd, de a jelenlegi állás szerint nagy esély van arra, hogy a mutatók még közelebb kerülnek idén az éjfélhez.

Az óraállítás pedig nem csupán szimbolikus, célja, hogy a világ vezetőit és polgárait is arra ösztönözze, hogy sürgős lépéseket tegyenek a fenyegetések csökkentése érdekében. Minden másodperc számít, ahogy az óra tovább ketyeg – a kérdés pedig csak az, hogy sikerül-e visszatekernünk még időben a mutatókat.

A Manhattan-terv miatt jött létre, azóta fogynak a percek

A végítélet óráját a Bulletin of the Atomic Scientists, egy független nonprofit szervezet hozta létre, miután aggodalmat váltott ki a második világháború alatt a világ első nukleáris fegyvereit kifejlesztő Manhattan-tervben részt vevő amerikai tudósok körében.

Az órát 1947-ben hozták létre, hogy egyszerű módon bemutassák az atomháború által a Földre és az emberiségre jelentett veszélyt.

A kezdeti években főként az atombomba újbóli bevetésének valószínűségét vette figyelembe, napjainkban azonban nemcsak a nukleáris armageddon, hanem a klímaváltozás, a vegyi fegyverkezés, a biotechnika és a mesterséges intelligencia által jelentett fenyegetést is figyelembe veszi.

Azóta több alkalommal is megesett, hogy éjfélhez nem közelebb, hanem visszafelé tekerték a mutatókat, így abszolút van miért reménykedni, azonban a múlt eredményeit nézve aligha mutat biztató képet az újra rohamos csökkenést mutató tendencia. A mutatók átállításáról vagy az óra változatlanul hagyásáról szintén a szervezet dönt, konzultálva a 16 Nobel-díjast tömörítő szponzori testületével.

2020-ban a Bulletin of the Atomic Scientists 100 másodperccel éjfél előttre állította a végítélet óráját, ami az akkori legközelebbi állás volt a teljes pusztulást jelző éjfélhez, a mutatók pedig 2021-re és 2022-re sem mozdultak el. Ez egyben azt az üzenetet közvetítette, hogy a föld közelebb van a feledéshez, mint bármikor a hidrogénbomba-tesztek kezdete és 1984 óta, amikor az amerikai–szovjet kapcsolatok a mélypontjukhoz érkeztek – írja a Daily Mail.

Igen ám, de 2023-ban ezt is sikerült átlépni, és tíz másodperccel közelebb kerülve a véghez, 90 másodpercre állították a mutatókat, amely ugyan 2024-ben nem mozdult el, idén azonban jó eséllyel még közelebb kerülhetünk az éjfélhez.

Ennyivel állt a végítélet órájának mutatója éjfél előtt az elmúlt évek során:

1947–1948: 7 perc

1949 – 1952: 3 perc

1952: 3 perc 1953 – 1959: 2 perc

1959: 2 perc 1960 – 1962: 7 perc

1962: 7 perc 1963 – 1967: 12 perc

1967: 12 perc 1968: 7 perc

1969 – 1971: 10 perc

1971: 10 perc 1972 – 1973: 12 perc

1973: 12 perc 1974 – 1979: 9 perc

1979: 9 perc 1980: 7 perc

1981 – 1983: 4 perc

1983: 4 perc 1984 – 1987: 3 perc

1987: 3 perc 1988 – 1989: 6 perc

1989: 6 perc 1990: 10 perc

1991 – 1994: 17 perc

1994: 17 perc 1995 – 1997: 14 perc

1997: 14 perc 1998 – 2001: 9 perc

2001: 9 perc 2002 – 2006: 7 perc

2006: 7 perc 2007 – 2009: 5 perc

2009: 5 perc 2010 – 2011: 6 perc

2011: 6 perc 2012 – 2014: 5 perc

2014: 5 perc 2015 – 2016: 3 perc

2016: 3 perc 2017: 2,5 perc

2018 – 2019: 2 perc

2019: 2 perc 2020 – 2022: 100 másodperc

2022: 100 másodperc 2023 – 2024: 90 másodperc

(Borítókép: Mark Garlick/ Science Photo Libra / Getty Images Hungary)