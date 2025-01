Noszály Sándor túl van élete legnehezebb időszakán, nagy bejelentést tett

Noszály Sándor hétfőn az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy élete talán legnehezebb időszakán van túl, és a Budapest Tenisz Centrum (BTC) akadémia szakmai stábjához is csatlakozott.

Noszály Sándor egykori teniszező november végén hagyhatta el a kórházat, ahova azért került be, mert hosszú időn keresztül furcsa üzeneteket tett közzé a közösségi oldalain, és már a követői is aggódtak érte. A sportoló most a közösségi oldalán üzent a követőinek, ezúttal jó híreket.

Életem talán legnehezebb időszakán vagyok túl. Köszönöm a megszámlálhatatlan aggódó üzenetet! Megígérem, hogy ezentúl nagyon fogok vigyázni magamra! Nagy örömmel csatlakoztam a BTC teniszakadémia szakmai stábjához, ahol a legprofibb körülmények várják a versenyzőket!

– írta az Instagramon közzétett friss bejegyzésében.

Ahogy korábban megírtuk, Noszály Sándor tavaly ősszel több furcsa felvételt és szöveges üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán. Nem sokkal később Noszály Andrea, a teniszező testvére egy nyilatkozatban közölte, hogy Noszály Sándor bipoláris zavarral küzd, kezelését szakorvosok irányításával már megkezdték. Azt is közölte, hogy az öccse egy kifejezetten kritikus időszakát élte át az utóbbi időben, majd egy informátor a Blikknek elárulta: annak ellenére, hogy mindent megtesznek Noszály Sándor mielőbbi felépüléséért, a gyógyulása jóval hosszabb időbe telhet, mint azt előzetesen gondolták.

Az egykori teniszező mentális állapotának romlására a közelmúltban derült fény, emiatt egészségi állapotára való tekintettel Noszály Sándor nem folytathatta a Sztárboxot, pedig sikeresen menetelt előre. Novemberben a közösségi oldalán osztott meg üzenetet Noszály, majd az újságíróktól még egy kis türelmet kért, de akkor még nem akart nyilatkozni.

A dobogó legfelső fokán

Noszály Sándor a ’80-as évek végén robbant be a magyar teniszéletbe, 1988-ban, 16 évesen nyerte első országos bajnokságát egyéniben, majd párosban is felállhatott a dobogó legfelső fokára. Az ezt követő években összesen tizenhat magyar bajnoki címet szerzett egyéniben és párosban, majd a nemzetközi sikereinek (ATP- és Challenger-versenyek, Roland Garros) hála 1995-ben felkerült az ATP top 100-as listájára, ami eddig csak nagyon kevés magyar férfi teniszezőnek sikerült – Noszály a 95. helyig jutott.

Profi pályafutását 1996-ban felfüggesztette, majd 2000 elején visszatért, de hasonló sikereket már nem tudott elérni 2014-es profi búcsúmeccséig.