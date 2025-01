Tom és Jerryt nézett, de a Counter Strike is pörgött Oszama bin Laden gépén

Amikor az amerikai haditengerészet elit SEAL csapata 2011-ben rajtaütött Oszama bin Laden pakisztáni rejtekhelyén, nemcsak a hírhedt terrorista vezért likvidálták, hanem hatalmas mennyiségű digitális adatot is lefoglaltak. Ezek a számítógépek és merevlemezek olyan információkat tartalmaztak, amelyek feltárták bin Laden gondolkodását, az al-Káida működésének részleteit, de meglepő módon szórakoztató tartalmakat, rajzfilmeket, internetes mémeket és videojátékokat is. El tudja képzelni, ahogyan Oszama bin Laden Tom és Jerry-t, virális YouTube-videókat és Disney-filmeket néz, vagy ahogyan a Counter Strike nevű videójátékot nyüstöli a monitor előtt, miközben a nyugati világ elpusztításán mesterkedik?

Lassan már 15 éve, hogy 2011. május 2-án a világ figyelme Oszama bin Laden pakisztáni rejtekhelyére összpontosult, ahol az amerikai haditengerészet elit SEAL csapata egy precíziós rajtaütést hajtott végre. A művelet célja az al-Káida vezérének elfogása vagy likvidálása volt, de a hadművelet során egy másik fontos elem is előkerült: hatalmas mennyiségű digitális adatot foglaltak le. Ezek között szerepeltek számítógépek, merevlemezek, pendrive-ok és egyéb adathordozók, amelyek tartalmát a CIA ugyan 2017-ben nyilvánosságra hozta, mégis csak kevesen ismerik.

Ezek az eszközök nemcsak az al-Káida hálózatának működésébe engedtek betekintést, hanem meglepően hétköznapi és szokatlan tartalmakat is rejtettek, amelyek közül sok felvetette a kérdést: milyen volt az Abbotábádban kiiktatott Oszama bin Laden valójában?

A rajtaütés elsődleges célja az al-Káida működésének mélyebb megértése volt, amely részben sikeresnek is mondható, hiszen a megtalált számítógépeken számos olyan fájl szerepelt, amelyek a terrorszervezet vezetésével és stratégiáival kapcsolatosak.

Ilyen forrás volt Bin Laden naplója is, amelyben részletesen dokumentálta gondolatait és a szervezete állapotát. A hétköznapi ember számára azonban ez koránt sem tartalmazott olyan részleteket, ami miatt a hadserege és a titkosszolgálatokon kívül bárki igazán felkapná a fejét. Persze ennek ellenére kiemelt fontosságúnak számít a lefoglalt napló, ugyanis a terrorista vezér többek között kitért arra, hogy az állítólag általa elrendelt 2001. szeptember 11-i támadások után az al-Kaida hogyan veszítette el a lendületét, és milyen intézkedéseket kellene hozni a hálózat újjászervezése érdekében.

A napló emellett korábban sosem látott, egyedi bepillantást nyújtott abba, hogyan gondolkodott a világpolitikáról, a globális dzsihádról és a szervezet stratégiájáról. Egy 19 oldalas dokumentum például részletesen taglalta az al-Kaida és Irán közötti bonyolult kapcsolatokat. Bár a két fél vallási és politikai nézetei élesen eltértek, a jelentés szerint kölcsönös érdekek mentén mégis együttműködtek, például logisztikai támogatásban és menedék biztosításában.

A fájlok között természetesen megtalálhatóak voltak az al-Kaida közismert propagandavideói is, amelyeket az új tagok toborzására és a támogatók motiválására használtak. Ezek a videók erőszakos üzeneteket tartalmaztak, és céljuk az volt, hogy globálisan terjesszék az al-Kaida ideológiáját.

A macskás videókon is jókat nevethetett

Az egyik legérdekesebb aspektusa a lefoglalt adatoknak az volt, hogy a „munkához” szükséges bizalmas információk mellett számos szórakoztató tartalmat is rejtettek. Ezek persze nemcsak bin Laden rejtett életébe engedtek bepillantást, hanem egyben arra is rávilágítottak, hogy a pakisztáni komplexumban rejtőzők hogyan próbálták elütni az időt.

Legalábbis a CIA dokumentumai alapján bőven volt szabadideje a terrorista-vezérnek és sleppjének, ugyanis több órányi filmet és videót találtak a számítógépén, ráadásul pontosan olyanokat, amelyeket bármelyikünk szintén megnézett otthon abban az időben.

A számítógépeken olyan népszerű animációs- és rajzfilmeket, sorozatokat találtak, mint a:

Jégkorszak: A dinók hajnala,

Z, a hangya,

Csibefutam,

Tom és Jerry mesék,

Jackie Chan kalandjai razfilmsorozat,

és különböző Disney-mesék.

Ezek a tartalmak talán a komplexumban élő gyerekek szórakoztatására szolgáltak, de az is lehet, hogy bin Laden maga is előszeretettel nézte őket, ami meglehetősen szokatlan kontrasztot jelentett volna a véres és kegyetlen terrorista vezér mivoltához képest.

Persze szerénynek a gép átvizsgálása előtt sem gondolták, azt követően viszont egyértelművé vált, hogy a személyi kultuszát kifejezetten élvezte, hiszen másolata volt három róla szóló dokumentumfilmről, köztük a Hol az ördögben van Oszama Bin Laden? című alkotással, de a gépén volt a Kung Fu Killers, az Inside the Green Berets, és a World's Worst Venom című dokumentumfilm is – számolt be a hírről akkoriban az BBC.

A CIA nyilvánosságra hozta, hogy a fájlok között olyan internetes mémek és humoros videók is szerepeltek, mint például a híres Charlie Bit My Finger című videó, valamint különböző, vicces macskás videók. Ezek amellett, hogy teljesen átlagos emberi tulajdonságait mutatják meg az al-Káida egykori vezetőjének, azt is jól érzékeltetik, hogy bin Ladenék koránt sem voltak olyan szinten elzárva a globális trendektől és a nyugati internetes kultúrától, mint ahogyan azt híveinek tálalta.

A fájlok között több klasszikus videojáték másolatát is megtalálták, mint például:

a Final Fantasy VII,

a Devil May Cry,

a Resident Evil,

a Half-Life,

és a Counter-Strike nevű játékot.

Utóbbi esetében az igazán különös már csak az lenne, ha a játékban nem a terroristák csapatát erősítette volna...

Nem csupán a gyerekeknek is szóló szórakozási lehetőség kötötte le a vezért, mivel a CIA jelentése szerint a fájlok között nagy mennyiségű pornográf anyagot találtak. Ezek linkjét azonban hiába is követeli bárki a kommentmezőben, ugyanis a tartalmak nevét nem hozták nyilvánosságra különböző szerzői és személyiségi jogok megvédése érdekében. Ezen tartalmak jelenléte kiemelt fontosságú, ugyanis az iszlám tanítása aligha hunyna szemet eölött, ami jól megmutatja, mennyire kettős személyiség is volt Oszama bin Laden.

A család az család

Az egyik legjelentősebb lelet a terroristacsoport vezetőjének gépén Hamza bin Laden, Oszama fiának esküvői videója volt, ugyanis az volt az első felvétel, amelyen felnőttként volt látható a férfi. Hamza sokáig az apja nyomdokaiban haladt, akinek halála után az al-Káida potenciális vezetőjeként emlegették.

2011-ben az első hírekkel ellentétben nem halt meg, még csak fogságba sem esett, és bár már Pakisztánban élt, a rajtaütés idejében pont nem tartózkodott a birtokon. 2017 legelején Amerika hivatalosan is feltette a terroristalistájára, úgynevezett „specially designated global terrorist"-ként könyvelte el, ami egy jogi formula ahhoz, hogy mindenféle pénzügyi szankciót léptessen életbe ellene. 2019-ben aztán már arról érkeztek hírek, hogy az amerikaiak egy légicsapásban likvidálták Hamzát is, ez azonban koránt sem biztos, ugyanis egy 2024-es jelentés szerint a férfi a mai napig életben van, és a szervezet fellendítésén munkálkodik. A Mirror által idézett hírszerzési jelentések szerint Hamza bin Laden évek óta nagy titokban irányítja az al-Káidát Afganisztánból testvérével, Abdullah bin Ladennel együtt.

Az esküvő mellett temérdek másik családi és házi videót talált a CIA, amelyen Hamza mellett a család több tagja is látható volt. Ezek a felvételek amiatt voltak különösen hasznosak, mivel betekintést nyújtottak Oszama bin Laden emberibb, kevésbé ismert oldalába, amelyet korábban a nyilvánosság sosem látott. Az egyszerű, visszafogott életmód, a gyermekekkel való interakciók és a szigorúan elszigetelt környezet mind arra utalt, hogy a család megpróbálta normálisnak láttatni mindennapjait – sőt vélhetően meggyőződésükből fakadóan számukra ez így is esett pontosan a „normális” kategóriába.

Nem vetik meg a felnőttfilmeket és az erőszakos videójátékokat sem

Koránt sem bin Laden az egyetlen terrorista, akinek számítógépén különös fájlokra és tartalmakra bukkantak elfogásukat vagy kiiktatásukat követően. Ilyen személy volt az Egyesült Államokban született Anvar al-Avlaki imám, az al-Káida Arab-félszigeti szervezetének egyik kulcsfigurája is, aki főként online prédikációival és videóival emberek ezreit radikalizálhatta szerte a világon. A szintén 2011-ben egy amerikai dróntámadásban megölt terrorista számítógépein azonban nem kevés meglepő tartalomra bukkantak. A számítógépen ugyanis hatalmas mennyiségű pornográf anyagot tárolt, ami éles ellentétben állt az általa képviselt szigorú vallási eszmékkel. A temérdek propagandavideó között emellett megbújt néhány szórakoztató tartalom is, és

annak ellenére, hogy hevesen kritizálta a Nyugatot, főként amerikai zenéket és filmeket töltött le a számítógépére.

Vele szemben más terroristák nem a filmek vagy a zene, hanem sokkal inkább a videójátékok megszállottjai, de még közülük is kilógnak a 2015-ös párizsi merényletsorozat végrehajtói, akik még a tragikus estét megelőzően is kedvenc hobbijuknak hódolhattak.

2015. november 13-án iszlamista terroristák hat helyszínen merényleteket követtek el Párizsban. A támadásokban 130 ember halt meg, több százan megsebesültek. A legtöbben (89-en) a Bataclan klubban haltak meg, ahol egy koncert nézőire rontottak rá. A támadásokat az Iszlám Állam (ISIS) által irányított sejt hajtotta végre.

Amikor a francia hatóságok lefoglalták a terroristák eszközeit, szokatlan adatokat találtak.

Több terrorista ugyanis a Call of Duty és a Grand Theft Auto V videojátékok nagy rajongója volt, amelyek egyaránt erőszakos akciójeleneteik miatt váltak híressé és közkedveltté.

Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akik a számítógép előtt is kiélték a bennük rejlő haragot. Anders Behring Breivik 2011-ben 77 embert ölt meg Norvégiában, amikor robbantást hajtott végre Oslóban, majd mészárlást rendezett egy ifjúsági táborban. A norvég rendőrség által lefoglalt számítógépek és merevlemezek pedig hamar megmutatták, hogy a saját kiadványt írt férfi szélsőséges nézeteinek hirdetése mellett a számítógépes játékokra is komoly időt szánt: hosszú órákat töltött a World of Warcraft nevű videojátékkal, amelyről később azt állította, hogy a „tervezési fázis” része volt.

Ennél jóval gyomorfogatóbb tartalmakra bukkantak az iraki Szaddám Husszein fia, a 2003-ban megölt Uday Husszein számítógépén, aki hírhedt volt különös kegyetlenségéről és brutalitásáról. Mindezt a merevlemezeinek tartalma is jól tükrözte, a férfi ugyanis rengeteg pornográf tartalmat tárolt a számítógépén, emellett pedig temérdek olyan videót elmentett, amelyeken embereket kínoznak vagy ölnek meg különös kegyetlenséggel. A szintén nyugatellenes férfi nem vetette meg az amerikai popkultúra gyümölcsét sem, sok zeneszám, film és videó volt a gépén – így koránt sem követett minden általa hirdetett szabályt.

(Borítókép: Oszama Bin Laden Afganisztánban. Fotó: Getty Images Hungary)