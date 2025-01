Az igazi Carrie Bradshaw nyomába eredtünk

Candace Bushnell a Szex és New York megálmodójaként vált világszerte ismertté, amely máig az egyik legismertebb sorozat. Carrie Bradshaw-t az alteregójának tekintette, ahogy a közvetlen környezetéből is inspirálódott. Arról pedig, hogy mi is a Szex és New York igazi története, egy előadáson tervez beszámolni, amellyel kapcsolatban most az Index is interjút készíthetett vele.

Elég csak megemlítenünk azt a nevet, hogy Carrie Bradshaw, hogy mindenkinek azonnal a Szex és New York jusson eszébe, ám azt talán kevesebben tudják, hogy a sorozat és a később elkészült filmek alaptörténete egy amerikai író, Candace Bushnell fejéből pattantak ki. A jelenleg 66 éves szerző az Egyesült Államok Connecticut megyéjében található Glastonburyben született. Édesapja, Calvin L. Bushnell az Apollo-program során használt léghűtéses hidrogén üzemanyagcella egyik feltalálója volt az 1960-as években, viszont ő más karrierre vágyott.

19 éves volt, amikor New Yorkba költözött, és a Simon & Schuster kiadónak eladta az egyik gyerekeknek szánt történetét, ami végül sosem jelent meg. Éveken át próbált szabadúszó újságíróként helytállni, majd az igazi áttörést 1993-ban a The New York Observer magazin hozta el a számára.

Lett egy saját rovata Sex and the City címmel, ahova a saját és a barátai párkapcsolati tapasztalatairól írt humoros formában. 1997-ben aztán a cikkekből kiadtak egy könyvet, 1998-ban pedig útnak indult a Szex és New York sorozat, amelyből hat évad született, a főszerepben Sarah Jessica Parkerrel (Carrie Bradshaw), Kim Catrall-lal (Samantha Jones), Cynthia Nixonnal (Miranda Hobbes) és Kristin Davisszel (Charlotte York Goldenblatt). Tíz évvel később érkezett a történetüket feldolgozó film első, aztán két évre rá a második része. Bár terveztek egy harmadikat is, abból végül csak egy sorozat valósult meg És egyszer csak... címmel, ami 2021-ben debütált az HBO Maxon, a második évada pedig még 2023-ban.

Bushnell további köteteket írt Carrie Bradshaw-ról, bemutatva a középiskolás éveit, Carrie naplója és Summer and the City címmel. Emellett több más bestseller könyv is fűződik hozzá, köztük a 4 Blondes, a Trading Up, a Lipstick Jungle és a One Fifth Avenue, ám a leginkább a Szex és New York univerzum megteremtéséről vált ismertté. Ugyan az általa megalkotott karaktereket, a történetüket és a megpróbáltatásaikat már jól ismerjük, annál kevésbé vagyunk tisztában az igazi Carrie Bradshaw, azaz Candace Bushnell életével, aki a saját tapasztalataiból merítve alkotta meg ezt a világot.

Ezt orvosolva hozta létre a True Tales of Sex, Success, and Sex and the City című előadást, amelyet a világ több pontján is bemutat, köztük március 19-én a budapesti Erkel Színház színpadán. A közelgő esemény kapcsán az Index egy videós interjú keretében beszélgethetett az írónővel, aki beavatott minket abba, mire lehet számítani az előadáson, miben változtatta meg az életét a Szex és New York, illetve hogy kiről mintázta az egyes karaktereket.

Mindent tudott a férfiakról

Ahogy Bushnell az interjú során felidézte, karrierje kezdetén nem tudott könnyen kitörni az újságíró skatulyából. Mindig is regényíróként hivatkozott magára, és csakis azért dolgozott magazinoknál, mivel így tudott pénzt keresni. Úgy fogalmazott, sosem az újságírás volt az, amit szívből csinált, így pályafutása indulásakor sok nehézségbe ütközött. Köztük amiatt, mert regényekkel akart foglalkozni, de újságírással kellett keresnie a kenyerét.

A 80-as években kezdtem el írni a nőkről, a férfiakról, a pénzről, a hatalomról, a státuszról és a kapcsolatokról, ezek a történetek voltak a Szex és New York előfutárai. Valójában ezek a témák állnak a leginkább közel hozzám, és hogy hogyan keresztezik egymást

– jegyezte meg.

Mint kiemelte, a Szex és New York főszereplője, Carrie Bradshaw lett az alteregója, akit több okból kifolyólag alkotott meg. Hozzátéve, a sorozatban látható karakter már némileg eltért az általa életre hívott Carrie Bradshaw-tól, és saját irányt vett, de ezt a televíziózás természetével magyarázta. Elmondása szerint a történetei többi szereplője is valós személyekről lett mintázva, köztük a pasifaló Samantha – és Mr. Big, azaz John James Preston, akit Ron Galotti, a Vogue, a GQ és a Vanity Fair egykori laptulajdonosa ihletett.

Már a 80-as évek óta írtam Samantháról, de mindig más nevet viselt. Volt például Jennifer, de hívtam őt másképp is. Az egyik barátom volt, és mindent tudott a férfiakról. Ha bármit is tudni akartál róluk, akkor hozzá mentél. Nagyon nyitott volt a szexualitásával kapcsolatban. Aztán amikor a Szex és New Yorkon kezdtem el dolgozni, véglegesen Samanthának neveztem el

– mondta, hozzátéve, a mai napig tartja a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akikről mintázta az egyes karaktereket, mivel ugyanazon a környéken él, ahol a Szex és New York írásakor, illetve a barátai is megmaradtak.

A könyve alapján készült sorozat- és filmadaptációk kapcsán kiemelte, elégedett volt a látottakkal. Megjegyezte, a Szex és New York esetében szerencsés helyzet állt elő, mivel olyan tehetséges szakemberek dolgozhattak rajta, akik valóban sikerre akarták vinni a produkciót. Példaként említette Patricia Field amerikai jelmeztervezőt, aki Az ördög Pradát visel film kapcsán már Oscar- és BAFTA-díjra volt jelölve, a Szex és New York sorozatnak köszönhetően pedig négy Costume Designers Guild- és egy Primetime Emmy-elismerést vihetett haza.

Bushnell megemlítette, számtalanszor előfordul, hogy egy-egy történethez nem úgy nyúlnak, hogy abból bármi jó sülhessen ki, így neki nagy szerencséje volt. Emellett a szériában és a filmekben feltűnő színészekről is ejtett néhány szót, akik állítása szerint valóban megtestesítik ezeket a karaktereket, így kedvencet sem tudna választani közülük.

Most még sikeresebb

Az írónőt arról szintén kérdeztük, sejtette-e, hogy a történetei ekkora sikerre tesznek majd szert, amely kapcsán felidézte, azt tudta, hogy egy könyvet adnak majd ki belőlük, mivel megvették a jogokat, de arra nem számított, hogy négy-öt írása megjelenését követően az olvasók már a barátaiknak fogják elfaxolni őket az ország különböző pontjaira. Mint mondta, ezután már több telefonhívást is kapott azzal kapcsolatban, hogy sorozatot vagy filmet szeretnének készíteni a sztorijai alapján, de nem vette túl komolyan a megkereséseket. Hozzátette, nem gondolná, hogy bárki is el tudta képzelni, hogy ennyire sikeres lesz a Szex és New York. Sőt, szerinte most, hogy a Netflixre került fel a széria, még többen nézik.

Senki nem tudta megjósolni, hogy egyszer létezik majd olyan, hogy streaming. A technológia nagy változást hozott el, és az emberek még mindig érdeklődnek a Szex és New York iránt. Sokan jönnek oda hozzám az utcán, hogy elmondják, mennyire szeretik

– említette meg, illetve arról is beszélt, a Szex és New Yorkot övező siker ellenére nem változott meg alapjaiban az élete, és továbbra is ugyanazon a környéken, New York város The Hamptons régiójában lakik.

Jó érzés, mert az emberek tudják a nevemet, de nem forgatta fel fenekestül az életemet. Írtam már vagy tíz könyvet – némelyikük New York Times bestseller lett –, amelyek megjelentek szerte a világon, illetve készítettem három-négy tévéműsort, így sok mindenen vagyok túl. Mindig is ismert voltam New York-ban, tehát nem arról van szó, hogy senkiből lettem valaki

– jelentette ki.

Az igazi Carrie Bradshaw

Bushnell a közelgő budapesti előadását illetően kiemelte: a Szex és New York eredeti történetét fogja elmesélni, kifejtve, honnan jött az ötlet, hogy a saját tapasztalatairól írjon a The New York Observerben, hogy miért volt szüksége egyáltalán egy alteregóra, azaz Carrie Bradshaw-ra, illetve az igazi Mr. Big sztoriját szintén fel fogja fedni.

A saját életemről is szól, hogy hogyan kerültem New Yorkba, és miről írtam először. Az első cikkem címe egyébként az volt, hogy Hogyan viselkedj egy diszkóban?, mivel éppen a Studio 54-be készültem. Azt hiszem, bizonyos szempontból mindig is a saját életemről írtam

– mondta. Mint ismert, a Studio 54 a világ legmenőbb szórakozóhelyeként vonult be a történelembe, ahol a drogok és az orgia együtt jártak a bulizással. Megfordult itt többek között Michael Jackson, Woody Allen, Salvador Dalí, Tina Turner, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Cher, Gina Lollobrigida, Liza Minelli és Sylvester Stallone is.

Az írónő elmondása szerint egy játékot is fog játszani a közönséggel, amelyben el kell majd dönteniük, hogy egyes történetek, amelyek szerepeltek a sorozatban, a való életben is megestek-e vele vagy sem. Hozzátéve, sok az átfedés a széria és a saját múltja között. Bushnell úgy fogalmazott, az egyik korábbi előadáson megesett, hogy egy húsz fős lánycsapat volt a nézőközönségben, ami nem véletlen, mivel kifejezetten inspirálónak tartja az elhangzottakat a nők számára.

(Borítókép: Sarah Jessica Parker Cynthia Nixon, Kristin Davis és Kim Cattrall, a Szex és New York színésznői. Fotó: HBO / Getty Images)