Harry herceg visszatér Angliába, nem is akárhogyan

A királyi család tagja a News Group Newspapers (NGN) médiacsoport – és annak lapja, a The Sun – elleni ügyében, a legfelsőbb bíróságon zajló tárgyalás miatt tér vissza a szigetekre az Egyesült Államokból.

A The Mirror azt is megtudta ezzel kapcsolatban, hogy Harry „korlátozott rendőri védelmet” kaphat a látogatás idejére. Az ügy előzménye, hogy a herceg továbbra is igényt tartott volna ugyanarra a védelemre, amelyben még a királyi család aktív, köztisztségeket is vállaló tagjaként részesült, de tavaly elvesztette a jogi csatát ezen a fronton, így védelem nélkül maradt.

Ezzel együtt a jelek szerint túl nagy rizikó lenne teljesen védelem nélkül hagyni a hazatérő herceget, ezért ajánlotta fel a rendőrség most a korlátozott védelmet. A The Mirror szerint ennek értelmében Harryt csak a meghallgatáson való részvétellel összefüggésben fogják védeni a királyi család védelmére specializálódott londoni különleges rendfenntartók. Mindezt Sir Mark Rowley, a londoni rendőrség vezetője is jóváhagyta már a lap forrása szerint, aki azt is hozzátette, hogy

szabadnapos rendőröket próbálnak rábírni arra, hogy túlórában vállalják be harry herceg védelmét, mert „nincs túl sok szabad emberük”.

Úgy tudni, hogy Harrynek szállást is ajánlottak a Buckingham-palotában, de ezt elutasította.

Mint a The Mirror emlékeztetett, a herceg biztonságával kapcsolatos lépésekben tavaly óta a londoni rendőrség jogosult az operatív döntések meghozatalában – ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag esetről esetre határozzák meg, hogy milyen védelmet kapjon a herceg, akárcsak a többi VIP-látogató értelmében, aki az Egyesült Királyságba érkezik.

A The Sun elleni bírósági ügyben Harry herceg és Lord Tom Watson volt munkáspárti frakcióvezető-helyettes perelte be a The Sun kiadóját jogellenes információgyűjtés és a magánélet megsértése miatt. Úgy tudni, hogy a herceg most, ahogy a korábbi esetek többségében is, felesége és két gyermekük nélkül tér haza az Egyesült Királyságba.