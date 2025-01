Néha lábra sem tud állni a Szomszédok Gábor Gábora

Magányossá vált Koltai János színész élete felesége, Pap Éva 2023-as halála óta. A Szomszédok egykori Gábor Gábora azóta egyedül él ádándi tanyájukon, most először a karácsonyt is magában töltötte, hogy ne zavarja a fiát. A színésznek egészségügyi problémája is adódott, úgy érzi, már kifelé megy az életből.

Koltai János a Blikknek arról beszélt, hogy otthonában, amelyet a feleségével közösen építettek, minden néhai házastársára emlékezteti, ráadásul súlyos térdfájdalommal is küszködik, többször előfordult, hogy elesett.

Sajnos már egy jó ideje rendetlenkedik a térdem, ami néha annyira fáj, hogy lábra se tudok állni, így sokszor a járásom is bizonytalanná válik. Többször elestem már, volt, hogy a kertben csak egy fa oldalába kapaszkodva sikerült talpra állítani magamat, de olyan is előfordult, hogy az utcán estem össze

– mesélte a lapnak.

„Nem vagyok már földlakó”

Koltai János azt is elmondta, hogy nézegette az árakat, és arra jutott, hogy átlagos nyugdíjasként nem engedheti meg magának a magánklinikai kezeléseket. Mégis, mivel egyedül él egy tanyán, tart attól, hogy elesik és lábra sem tud állni.

Én már nem annyira vagyok földi lakó, úgy érzem, kifelé haladok az életből. Idén először a karácsonyt is egyedül ünnepeltem, mivel pontosan tudom, hogy a fiamnak rengeteg munkája van, és nem akartam, hogy miattam mindent átszervezzenek, így megmondtam neki, teljesen jól vagyok, nem kell lejönni hozzám

– számolt be a Jászai Mari-díjas színész jelenlegi életszakaszáról.

Arról is beszélt, hogy nagyon nehéz neki az árándi házban, mert „minden négyzetcentiméterben ott van a felesége”, együtt vették a tanyát, együtt rendezték be, a felesége ültette a növényeket. „Így bármerre megyek, őt látom, minden rá emlékeztet” – festette le a helyzetet.

Koltai Jánosnak van azonban egy megvalósításra váró terve, mégpedig az, hogy megjelentesse a felesége könyvét, amelyet Pap Éva még a halála előtt fejezett be. Azt mondta, már beszélt a kiadóval, és lehetséges, hogy hamarosan megjelenik a könyv.