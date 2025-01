Már Taylor Swift is belekeveredett Blake Lively és Justin Baldoni csatájába

Blake Lively és férje, a színész-producer Ryan Reynolds ellen csütörtök reggel benyújtott perben Baldoni azt állítja, hogy a pár eltérítette a Velünk ér véget című filmet, és szexuális zaklatás hamis vádjaival igyekeztek tönkretenni a nyilvános hírnevét. Baldoni 400 millió dolláros kártérítést követel. Taylor Swiftet nem nevezik meg alperesként a perben, és a neve sem szerepel a beadványban, azontúl, hogy Baldoni egy Livelynak küldött szöveges üzenetben „Taylor” néven említi. Swift képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésre − írja a Variety.

A Baldoni és a Lively közötti szöveges üzenetekben, amelyek a 179 oldalas beadvány 23–25. oldalán találhatók, Baldoni a film egy tetős jelenetéről beszél, amelyet Lively állítólag átdolgozott a forgatókönyvben. Baldoni ügyvédei azt állítják, hogy ügyfelük „kötelességének érezte, hogy SMS-ben közölje Livelyval, hogy tetszettek neki az oldalai, és nem volt szüksége arra, hogy Reynolds és híres barátja nyomást gyakoroljon rá”.

A kereset azt állítja, hogy Lively és Reynolds a forgatás alatt fokozatosan átvette az irányítást a produkció felett, beleértve azt a tetőn játszódó jelenetet is, amelyben Lively és Baldoni karakterei először találkoznak. A beadvány szerint Lively behívta Baldonit a New York-i lakásába, ahol Reynolds és egy „megahíres barátja”, a jelek szerint Swift, fényezték Lively verzióját.

A hosszú üzenet azzal zárul, hogy Lively Khaleesihez, a Trónok harca Emilia Clarke által alakított, sárkányt irányító királynőjéhez hasonlítja magát. Lively a következőket írta:

Ha valaha is megnézed a Trónok harcát, értékelni fogod, hogy én vagyok Khaleesi, és hozzá hasonlóan nekem is van néhány sárkányom, mert a sárkányaim is megvédik azokat, akikért harcolok. Szóval valójában mindannyian hasznát vesszük ezeknek a gyönyörű szörnyetegeknek.