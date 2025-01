A nagy térképmizéria, amely miatt sokszor Magyarországot is lekicsinyeljük

A térképek nemcsak a földrajzi tájékozódást segítik, hanem alapvetően formálják világképünket is. Az évszázadok óta népszerű Mercator-vetület, amelyet Gerardus Mercator 1569-ben készített, nemcsak a navigációs térképek alapját képezte, hanem az európai világnézetet is meghatározta. Az újabb fejlesztések, mint Hajime Narukawa japán tervező AuthaGraph térképe, új perspektívát kínálnak, de valóban minden célra ez lenne-e a legjobb választás? Aligha. Ahogy dr. Bugya Titusz, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa is hangsúlyozza, „a térképek mögött rejlő vetületi döntések nemcsak technikai, hanem politikai és társadalmi szempontból is fontosak”.