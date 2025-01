Zoli bácsi ékes példája annak, hogy miként foglalhatjuk le magunkat kreatív módon nyugdíjas korunkban is. Bár a videókészítést szívesen csinálná teljes állásban, erre még nem nyílt lehetősége, pedig lassan 10 éve készít hosszabb-rövidebb anyagokat. A korábban a helyi téglagyárban is dolgozó férfinak az utóbbi időben a videózás mellett más munkát nem sikerül találnia Békés környékén, nincs rá lehetőség, bármennyire is szeretné.

Csatornája akkor vált igazán felkapottá, amikor évekkel ezelőtt Dancsó Péter elkezdett foglalkozni Zoli bácsi munkásságával, és azóta már Balázséknál is járt. Zoli bácsi novemberben ünnepelte az 56. születésnapját egy békési kocsmában, ahová a rajongók is meghívást kaptak.