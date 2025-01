Itt az álommelók listája, Magyarország ebben is külön utakon jár

Neked mi az álommunkád? – teszik fel gyakran a kérdést. Erre persze temérdekféle válasz létezik, egy friss globális kutatás most megmutatta, hogy a legtöbben pilóták lennének, míg Magyarországon meglepő módon a DJ-szakma hódít a vágyak listáján. A világ különböző pontjain persze eltérő karrierutak iránt érdeklődnek: a kreatív szakmák, az egészségügy és a jogi pályák is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek.

2025-ben a világ legtöbb emberének álommunkája pilótának lenni – derült ki a Remitly pénzügyi szolgáltató által készített elemzésből, amely a Google-keresések alapján vizsgálta a legkeresettebb karrierutakat. A „hogyan legyek pilóta” kifejezést 2024 során 432 360 alkalommal írták be a Google keresőjébe világszerte, ezzel a pilótaszakma magabiztosan vezeti a listát. A második helyet az ügyvédi pálya szerezte meg, míg a harmadik legnépszerűbb álomkarrier a rendőröké.

Magyarországon ugyanakkor egészen különleges trend figyelhető meg: a DJ-szakma kiemelkedő népszerűségnek örvend, és sokak számára ez az igazi álommeló.

A pilóták repültek az élre, de ügyvédnek is sokan elképzelik magukat

A pilóták iránti érdeklődés globálisan is kiemelkedő, különösen olyan országokban, mint Egyiptom, a Cseh Köztársaság és Szlovákia. Ennek oka lehet a magas fizetés, az életstílus, amelyet a szakma kínál, valamint az, hogy a repülés a mai napig sokak szemében a kaland és a technológiai csoda szimbóluma. A pilótaszakma ugyanakkor nemcsak romantikus elképzeléseket hordoz, hanem komoly felelősséget is, amely alapos képzést és kitartást igényel.

Az ügyvédi hivatás a második helyen végzett, összesen 393 380 alkalommal kerestek rá világszerte. Ez a karrierút olyan országokban különösen népszerű, mint Franciaország, Brazília, Kína és Spanyolország. Az ügyvédi munka iránti érdeklődés az elmúlt években megnőtt, mivel a magas jövedelem és a szakmai presztízs sok fiatal számára vonzóvá teszi.

A világ top 5 álommunkái közé tartoznak az egészségügyi szakmák is, beleértve a gyógyszerészt (4. hely), az ápolót (5. hely) és a gyógytornászt (6. hely). Ezek a karrierutak különösen Japánban és a Fülöp-szigeteken népszerűek, ahol a közösség szolgálata és a stabil karrierlehetőségek vonzzák a jelentkezőket. Az egészségügyi pályák iránti növekvő érdeklődést részben a Covid–19 járvány utóhatásai magyarázzák, amely rávilágított az egészségügyi dolgozók nélkülözhetetlen szerepére.

De mire vágyik a világ?

Európa: Olaszországban a fitneszedző szakma áll az élen, míg Bulgáriában a taxisofőr lett a legnépszerűbb karrier. Portugáliában, Belgiumban és Németországban egyetemi professzornak lenni a legnagyobb álom.

Olaszországban a fitneszedző szakma áll az élen, míg Bulgáriában a taxisofőr lett a legnépszerűbb karrier. Portugáliában, Belgiumban és Németországban egyetemi professzornak lenni a legnagyobb álom. Amerika: Közép-Amerikában az ügyvédség dominál, míg Argentínában a színészi pálya a legkeresettebb. Chilében a tűzoltóság lett a legnépszerűbb.

Közép-Amerikában az ügyvédség dominál, míg Argentínában a színészi pálya a legkeresettebb. Chilében a tűzoltóság lett a legnépszerűbb. Afrika: A tartalomkészítő és az írói pálya vezetik a listát olyan országokban, mint Nigéria és Kamerun.

A tartalomkészítő és az írói pálya vezetik a listát olyan országokban, mint Nigéria és Kamerun. Ázsia: Az orvosi pályák, például az orvos és a szülésznő, népszerűek Mianmarban és a Fülöp-szigeteken. A Közel-Keleten az ügyvédi hivatás dominál.

A YouTube vonzó, Magyarországon a DJ-szakma az álom

A kreatív karrierek, mint például a youtuber, az író, a színész vagy a tartalomkészítő, szintén nagy figyelmet kapnak világszerte. Angliában, Skóciában és Észak-Írországban például a youtuber szakma a legkeresettebb álommunka, míg Ausztriában a színészi pálya áll az élen. Ezek a pályák a digitális kor új lehetőségeit testesítik meg, és sok fiatal számára vonzóak a kreatív önkifejezés és a potenciálisan jelentős bevételek miatt.

Miközben a globális listán a DJ-szakma nem került be a top 20-ba, Magyarországon és más országokban – például Ausztráliában, Kanadában és Írországban – kiemelkedő népszerűségnek örvend.

Ez a karrier olyan életstílust kínál, amelyben a kreativitás és a szórakozás áll a középpontban, így egyre több fiatal választja ezt a pályát, különösen azok, akik a zenei világban szeretnének maradandót alkotni. Magyarországon a DJ-kultúra erősödése és a fesztiválok népszerűsége kétségkívül tovább növeli a szakma iránti érdeklődést. Sokak számára ez az álommeló, azonban a szakmabeliek szerint az új belépők koránt sincsenek tisztában azzal, mennyire nehéz ez a munka, mert kívülről úgy tűnhet, hogy minden csak a bulikról és a csillogásról szól.

Lotfi Begi: Ez egészen más dimenzió, mint régen volt

A kutatás eredményére lapunknak napjaink egyik legnépszerűbb hazai lemezlovasa, Lotfi Begi reagált, aki szerint a DJ-szakma hatalmas változásokon ment keresztül az elmúlt két évtizedben, ami a népszerűségére is jelentős hatással volt. „Amikor én kezdtem, az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején, teljesen más volt ez a világ. Egy zárt közösségnek számított, ahol a bakelitről játszás alapelvárás volt, enélkül nem is volt esélyed nívós klubokban fellépni” – mesélte. Akkoriban egyetlen bakelitlemez ára körülbelül 2500 forint volt, amelyen jó esetben csak egy olyan szám szerepelt, amit le lehetett játszani. Egy kétórás szetthez épp ezért minimum 30 bakelitlemezre volt szükség, így a DJ-zés komoly anyagi befektetést is igényelt.

Begi szerint akkoriban a klubokba járás nem csak a szórakozásról szólt: „Az emberek azért mentek le, hogy hallják az újdonságokat. Nem volt internet, nem volt Spotify vagy YouTube, így a DJ-k szerepe sokkal jelentősebb volt.” Azóta azonban az internet és a streamingplatformok megjelenése gyökeresen átalakította az ipart, és a DJ-k szerepe is változott. „Ma már a DJ-ket popsztárokként kezelik, akik saját zenéket készítenek, videoklipeket forgatnak, és a social médiában aktívak. Ez egészen más dimenzió, mint régen volt.”

A DJ szerint az indulás ezzel szemben ma könnyebb lehet, mint valaha, a sikerhez vezető út azonban az ingyenes zeneletöltések és a közösségi oldalak térhódítása ellenére sem lett egyszerűbb.

„Manapság bárki vehet egy alap DJ szettet, akár 50 ezer forintért, letöltheti a zenéket illegálisan és ingyen, majd DJ-nek kiálthatja ki magát. Azonban fennmaradni és kitűnni ebből a tömegből már sokkal nagyobb kihívás” – fogalmazott. Szerinte ma a saját dalok készítése és a közösségi média jelenlét az, ami leginkább meghatározza azt, ki képes sikert elérni.

Nem feltétlenül az számít, hogy mit csinálsz a pultban, hanem hogy hány embert tudsz mozgósítani a social felületeken. Ez a legfontosabb szempont ma már a buliszervezők, így sok DJ számára is. Amikor bemegyek a rádióba, és nincs kedvem bekapcsolni a TikTokomat, hogy live-ozzak, akkor is megteszem, mert megköveteli a mostani helyzet. Akik TikTokon csinálják, azoknak is a végső céljuk az, hogy egy színpadon állva a közönségnek zenéljenek, mert abból jön az energia, abból jön a flash. Ott állsz és szórakoztatsz, a közönség megőrül, és imádja, amit csinálsz

– vélekedett.

Begi szerint a közösségi oldalakon feltörekvő, önjelölt DJ-knek nagyban kedvezett a koronavírus időszaka is, ugyanis a vidéki klubélet szinte teljesen tönkrement ezekben az években. „Nagyon sok klub zárt be, amelyek 10-20 éve is működtek. A turnénaptáram is átalakult: a nyári időszak fesztiválokról és szabadtéri rendezvényekről szól, télen pedig céges és városi események dominálnak. Azonban az éjszakázás, a folytonos úton levés, és az ezzel járó életmód megviseli az embert, főleg, ha családja is van. Ezt pedig sokan nem látják azok közül, akik a mi életünkről álmodoznak” – magyarázta.

A DJ emiatt fontosnak tartja, hogy szó essen arról is, milyen árnyoldalai vannak az ő munkájuknak.

Sokan kívülről csak a csillogást látják. Tavaly például több mint 120 fellépésem volt, ami havi átlagban tíz fellépést jelent, de nyáron sokkal sűrűbb a program. Volt olyan hétvége, amikor napi három helyszínen játszottam. Ez a tempó azonban komoly áldozatokat követel. Nem elég csak DJ-nek lenni. Értened kell a social médiához, tudnod kell tartalmakat gyártani, és akár még videót vágni is. Ez egy komplex szakma lett, ahol a zenélés már csak az egyik összetevő, emellett pedig nekem otthon családapaként is helyt kell állni

– emelte ki Lotfi Begi, aki ennek ellenére tudja, hogy lépést kell tartani a TikTokon és más közösségi oldalon feltörekvő előadókkal és trendekkel, mivel a közönség igényei is ebbe az irányba tolódtak. A Dj, aki a külföldi kollégák munkáira a mai napig példaként tekint, hozzátette, „Carl Cox 62, David Guetta 57 évesen is a csúcson van, akárcsak Tiesto. Ők mindig alkalmazkodtak az aktuális trendekhez és képesek voltak megújulni. Ez a kulcs: ha nem tartod a lépést, elkopsz”.

És hogy miért végezhetett az álommelók élén a Google-keresések alapján a DJ szakma? Bár a világuk átalakult, Begi szerint még mindig az élő fellépések adják a szakma esszenciáját:

A közönségtől kapott energia az, amiért megéri ezt csinálni. Mindenki, aki ebbe belevág, valahol erre vágyik, még akkor is, ha otthon a számítógép előtt, vagy a TikTokon kezdi próbálgatni a szárnyait

– zárta a beszélgetést.

Ez az ön álma is?

Az álommunkák keresése a technológiai fejlődéssel, a társadalmi változásokkal és a globális trendekkel folyamatosan alakul, így a személyes preferenciák is állandóan változnak. De vajon az ön álommelója is ott van a top 20-as listán?

Pilóta – 432 360 Google-keresés 2024-ben ügyvéd – 393 380 rendőr – 272 730 gyógyszerész – 272 630 ápolónő – 248, 720 gyógytornász – 244 050 szülésznő – 227 010 ügyész – 220 870 színész – 199, 150 bíró – 198 450 orvos – 192 280 professzor – 175 420 youtuber – 171 840 dietetikus – 170 920 pszichológus – 160 270 tűzoltó – 155 120 légiutas-kísérő – 154 810 ingatlanközvetítő – 153 640 pszichiáter – 152 290 mentős – 136 820

