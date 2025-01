Harry herceg interjút akart készíteni Vlagyimir Putyinnal?

Lejárató kampányt indított a Vanity Fair amerikai lap Harry herceg és Meghan Markle ellen, egy hosszú cikkben taglalva, hol rontották el az elmúlt években. Ehhez több forrást is megszólaltattak, akik részben a hercegné viselkedését kifogásolták, illetve arra szintén kitértek, hogy a pár nem szívesen látott vendég Montecitóban.

A sussexi pár már 2020 óta nem kifejezetten a szíve csücske a briteknek, miután királyi kötelezettségeikről lemondva az Egyesült Államokba költöztek. A tengerentúlon aztán igyekeztek saját lábra állni, szerződést kötöttek a Netflixszel és a Spotifyjal, illetve megalapították az Archewell névre keresztelt alapítványukat. Előbbi megállapodásnak már több gyümölcse is született, köztük a Harry&Meghan címűsorozat, amivel különösen kiverték a biztosítékot, mivel azáltal, hogy ismertették a saját álláspontjukat is a távozásukkal kapcsolatban, nyíltan szálltak bele a királyi családba. Az egyébként is feszült helyzetet pedig csak tetézte a pár hónapra rá debütáló, Tartalék című önéletrajzi könyv, amelyben a herceg további részletekkel szolgált arról, milyen előzményei voltak annak, hogy végül a távozás mellett döntöttek.

Nejével, Meghan Markle-lel így már közel öt éve az Egyesült Államokban, pontosabban Montecitóban élnek, ám túlzás lenne azt állítani, hogy az amerikaiak teljesen befogadták őket. Ezt támasztja alá az is, hogy a Los Angeles-i tűzvész miatt is beléjük szálltak, azt állítva, katasztrófaturisták. Ahogy a Vanity Fair napokban publikált lejárató cikkéből sem azt a következtetést lehet levonni, hogy támogatnák őket. A lap igen terjedelmesen ír arról, hogy az elmúlt években milyen üzleti vállalkozásokba fogtak bele, illetve hogy miképp próbálnak relevánsak maradni, miután maguk mögött hagyták a királyi életet.

A cikkben számtalan téma előkerül, részben Meghan Markle vélt viselkedésével kapcsolatban. Már korábban is akadtak olyan megszólalók, akik zsarnokoskodónak festették őt le, ám ezen vádakat a hercegné mindig is tagadta. A Vanity Fair több forrást is idéz, egyesek a pár védelmére keltek, mások meg arról beszéltek, hogy terápiára kellett menniük, miután Markle-lel dolgoztak. Sőt volt, aki azt állította, a színésznő a Bajos csajok című film szereplőire hajaz, annyira szörnyű a személyisége. Egy megszólaló kijelentette, Markle állandóan játszmázik, és bárkit a farkasok elé vet bármelyik pillanatban. Hozzátéve, sosem kiabál az alkalmazottaival, hanem azt a taktikát választja, hogy a másik háta mögött beszél.

Azt pedig több informátor is megerősítette, hogy hárman szabadságot vettek ki, majd felmondtak, miután három adást felvettek a sussexiek podcastjéhez, az Archetypeshoz.

A műsor kapcsán kiemelték, az elképzelés egy alkalmazottól származott, és végül a gyártás a vártnál több erőforrást igényelt a Spotifytól. A bennfentesek szintén megemlítették, hogy a 20 millió dollárról szóló szerződés megkötése után már megállt a tudomány, amikor egy piacképes koncepciót kellett kidolgozniuk. Bár egy nagy horderejű témával szerettek volna foglalkozni, nem volt ötletük. Egy forrás úgy fogalmazott, a hercegről szinte nem is lehet mást tudni, csak hogy szereti a lovaspólót.

A királyi sarj állítólag azt javasolta, hogy egy szociopatákról szóló podcastben olyan megosztó közéleti személyekkel készítene interjút, mint Vlagyimir Putyin vagy Donald Trump.

Majd a csapata azzal az ötlettel állt elő, hogy a műsorban hétről hétre oldjon meg valamilyen problémát, legyen szó egy szimpla defektről vagy a globális felmelegedésről. Nem meglepő módon végül egyik koncepció sem volt nyerő. Ahogy a cikkből kiderül, a Spotify alkalmazottai olyan pletykákat hallottak, hogy Beyoncé és Taylor Swift is visszautasította, hogy szerepeljenek a pár podcastjében.

Harry herceg utáni világ

A Vanity Fair szerint nem az előbbi volt a sussexiek csapatának egyetlen kifogásolható gondolata, mivel egy informátor kifejtette nekik, hogy azt is felmérték, lenne-e érdeklődés egy könyvre, amennyiben a pár külön folytatja útját. Állítólag Markle csapata egy kiadóval is beszélt, azonban az nem derül ki a cikkből, hogy ez mikor lehetett, kitől érkezett az ötlet, és hogy melyik kiadóról van szó. Egy másik bennfentes viszont vitatta, hogy egyáltalán ez az információ valós lenne.

Markle új márkáját, az American Riviera Orchardot szintén ekézték, amelyet vélhetően lakóhelyük, Montecito ihletett. Kiemelve, a helyiek nincsenek megbékélve azzal, hogy a hercegné megpróbálja kisajátítani a város eleganciáját, illetve a branddel el is árusítani. Egy lakos azt állította a lapnak, kizárólag az lebeg a pár szeme előtt, hogy mindenből pénzt csináljanak.

Még mindig azt gondolom, hogy azt hiszik, ők a legkiváltságosabbak, a leghitványabb emberek a bolygón. Elköltöztek Angliából, hogy elkerüljenek a sajtó figyelő szemei elől, és mást nem csinálnak, minthogy próbálnak bekerülni a sajtóba az Egyesült Államokban

– nyilatkozta.

(Borítókép: Harry herceg 2023. március 28-án Londonban, Angliában. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)