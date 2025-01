Újra Budapesten koncertezik a Queens of the Stone Age

Joshua Homme és csapata 2018-as, ütős koncertje után The End Is Nero Tour Europe 2025 elnevezésű turnéjával tér vissza Budapestre, július 19-én a Budapest Parkba, a Live Nation szervezésében.

A Queens of The Stone Age kiváló példa arra, mi történik akkor, ha egy többdimenziós zenei entitás kinövi az általa létrehozott műfajt. A QOTSA ugyanis túl termékeny, ambiciózus és zseniális ahhoz, hogy kategorizálással korlátok közé lehessen szorítani: nyolc, maga nemében páratlan album során vált azzá az óriássá, amely olyan slágerekkel örvendeztetett meg bennünket, mint a No One Knows, a Little Sister, a My God is the Sun és az Emotion Sickness.

A Queens of the Stone Age zenekart Joshua Homme alapította még az 1990-es években Palm Desertben, Kaliforniában. Legutóbbi lemezük 2023-ban jelent meg In Times New Roman... címen. „Tagadhatatlanul rock – igen, minden megnyilvánulásában, de azzal a vérrel, verejtékkel, sötét és mágikus dölyfösséggel, amelyet csak Homme és társai tudnak elővarázsolni” – írja a szervező Live Nation lapunkhoz eljuttatott közleménye.

Ennek is köszönhető, hogy a Joshua Homme, Troy Van Leeuwan, Michael Shuman, Dean Fertita és Jon Theodore alkotta bandát rendszeresen a létező legjobb koncertzenekarok között emlegetik. A szervezők szerint „ami egy sivatagi partiként indult, mostanra egy több érzékszervet megmozgató show-vá fejlődött, amellyel az elkövetkező hónapokban Európa- és Amerika-szerte is felperzselik a színpadokat”.

A zenekar először 2014-ben játszott Magyarországon a Sziget Fesztiválon, majd 2018-ban a Villains turnéjával lépett fel a Budapest Parkban, most pedig szintén ide térnek vissza július 19-én.

Jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők 2025. január 22. 10 órától, ezzel egyidőben pedig elindul az elővétel a zenekar rajongói klubjának tagjai számára is. A teljes körű jegyértékesítés január 24-én, 10 órától indul a Live Nation oldalán.

