A magyar származású hercegné, akinek náci apja miatt kell szégyenkeznie

Az európai királyi családok, különösen a brit, számtalan összeköttetéssel rendelkeznek a magyar nemesekkel. Elég példaként említeni Rhédey Klaudia Zsuzsanna grófnőt, aki a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja, III. Károly brit király szépanyja. Mellette ugyanakkor akadnak más magyar származású arisztokraták is a famílián belül, köztük Kenti Mihály hercegné, aki a napokban töltötte be 80. életévét. Mihály kenti herceg – aki V. György király unokája és II. Erzsébet királynő unokatestvére – felesége német, osztrák, cseh és magyar felmenőkkel is rendelkezik, és a Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz bárónő címet viseli. Még 1945. január 15-én a németek által megszállt Csehszlovákiában, Karlovy Varyban látta meg a napvilágot – ami napjainkban Csehország területén található – a család birtokán.

A hercegné az egészen 1288-ig visszaeredeztethető Reibnitz, illetve a Dohna Burggrafen és a Nostitz család sarja – utóbbiakhoz tartoznak II. Erzsébet királynő ősei is. Édesapja Günther Hubertus von Reibnitz báró, míg édesanyja a magyar származású Maria Anna Carolina Franziska Walburga Bernadette Szapáry von Muraszombath, Széchysziget und Szapár volt, aki Szapáry Frigyes gróf lányaként jött a világra. Mint ismert, Szapáry 1909-től az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminisztériumának volt a kabinetfőnöke, majd az elnöki osztály vezetője lett, 1913-tól pedig a Monarchia oroszországi nagykövete. Jelentős szerepe volt az első világháború kitörését megelőző tárgyalásokon, és ő adta át a Monarchia hadüzenetét Oroszországnak, amely során 750 ezer embert veszítettek el, beleértve a 380 ezer hadifoglyot is.

Kenti Mihály hercegné édesapjának, Günther Hubertus von Reibnitznek a múltja legalább ennyi érdekességet takar, mivel a báró a náci párt tagja volt és lovassági tisztként szolgált az SS katonai szárnyánál, a Waffen-SS-nél a második világháború során. A vörös hadsereg előrenyomulása miatt végül a hercegnének a családjával együtt Bajorországba kellett menekülnie, ráadásul egy olyan övezetbe, amit megszálltak az amerikaiak. A szülők viszont később elváltak, így a hercegné az édesanyjával és a bátyjával együtt Ausztráliába költözött. A 60-as években aztán Mozambikban élt az apja farmján, Bécsbe utazott, és csak később kötött ki Londonban, ahol képzőművészetet tanult – majd az iskola elvégzését követően belsőépítészként dolgozott.

Apja náci kapcsolatairól ő is csak a 80-as években szerzett tudomást, mivel ilyen mértékben nem volt tisztában a családja múltjával, de mélyen megdöbbentette a felismerés. Később hivatalosan is elismerte, hogy Günther Hubertus von Reibnitz SS-tag volt. Tina Brown királyi életrajzíró állítása szerint, miután a The Daily Mirror felfedte ezt a történetet, Diána hercegné a Führer becenevet ragasztotta rá. Míg II. Erzsébet királynő egyetlen lánya, Anna hercegnő Princess Pushynak, azaz tolakodó hercegnének hívta akkoriban – amit a viselkedésével vívott ki magának, nem a származásával.

Le kellett mondania az örökségről

A hercegné első férje Thomas Troubridge angol bankár volt, akivel 1971 őszén házasodtak össze. Két évvel később aztán megromlott a kapcsolatuk, viszont a válásukat hivatalosan csak 1977-ben mondták ki. A szerelem ugyanakkor újra rátalált Mihály kenti herceg személyében, akivel nem sokkal az esküvője után találkozott, majd a frigy felbomlását követően közeli barátok lettek.

Sokáig sírtunk egymás vállán. Egy évig csak barátként tekintettem rá. Ma már örülök, hogy volt ennyi időnk, mivel a barátság az, amit soha nem veszíthetsz el

– emlékezett vissza korábban a hercegné.

A végül 1978. június 30-án való egybekelésükig azonban hosszú út vezetett, mivel az 1701-es örökösödési törvény értelmében a brit királyi család egyik tagja sem házasodhatott össze egy római katolikussal. Mint ismert, a família az anglikán vallást gyakorolja, sőt az uralkodó az egyház feje, ami szintén akadályt jelentett, mert a hitük szerint az elvált személyek templomban nem mondhatják ki újra a boldogító igent. Az akkori pápa, VI. Pál így megtagadta, hogy római katolikus templomban házasodjanak össze. Mihály kenti hercegné magántitkára akkoriban úgy fogalmazott: „Ahogy az várható volt, nagy méltósággal és higgadtan fogadták a hírt. De nagyon szomorúak és csalódottak.”

A megoldást végül az jelentette, hogy a herceg lemondott az örökösödési jogáról – abban az időben a 15. helyen szerepelt a trónöröklési rendben –, így összeházasodhattak egy polgári szertartás keretében, amelyen a herceg egy kétköves zafír-gyémánt gyűrűt húzott kedvese ujjára – ami abból a drágakőből készült, amely még édesanyjáé, Marina görög hercegnőé volt. Csak ezután kapta meg a Kenti Mihály hercegné titulust, ami a férje címének megfelelő női rang, a megszólítása pedig Ő Királyi Fensége Kenti Mihály hercegné lett. A frigy egyébként egyes információk szerint különösen mélyen érintette II. Erzsébet királynő húgát, Margit hercegnőt, aki 1953-ban amiatt nem mehetett feleségül Peter Townsend repülőtiszthez, mivel a férfi már egyszer elvált. Kenti Mihály hercegné viszont megkapta a néhai uralkodó áldását, ami dühöngést váltott ki a hercegnéből – legalábbis ez derül ki a 2021-ben a brit Channel 5 csatornán megjelent, The Controversial Princess című dokumentumfilmből.

Bár VI. Pál pápa ellenezte, hogy a felek egy római katolikus ceremónián is egybekeljenek, II. János Pál pápa később áment mondott rá, így 1983-ban ismét összeházasodtak. 2015. március 26-án aztán a herceg újra visszakerült a trónöröklési rendbe a 2013. évi trónutódlási törvény elfogadását követően, ahogy gyermekei, Lord Frederick Windsor és Lady Gabriella Kingston is. Előbbi még 2009-ben vette el Sophie Winklemannt, akitől két lánya született, Maud és Isabella, utóbbi pedig 2019-ben ment férjhez Thomas Kingstonhoz, aki 2024. február 25-én követett el öngyilkosságot, özvegyen hagyva volt párját.

Ellentmondások hada

Kenti Mihály hercegné eddigi élete során számtalanszor keveredett botrányba, például amikor 1986-ban megjelent az első könyve, a Crowned in a Far Country: Portraits of Eight Royal Brides, amit plágium vádjával illettek – és végül peren kívül tudott megegyezni egy másik szerzővel. Második könyvénél, a Cupido and the King: Five Royal Paramours-nál ugyanezekkel a problémákkal szembesült, amit annak tulajdonított, hogy a felkért kutató megfelelő forrásmegjelölés nélkül nyújtotta át neki a jegyzeteket. Szintén kisebb hírveréssel járt, amikor 2002-ben kiderült, hogy a kenti pár csupán 69 fontot fizetett hetente a Kensington-palotában lévő öt hálószobás lakásukért. A rezidenciába még 1979-ben költöztek be és egészen 2002-ig csak a rezsiszámlát fizették.

Mivel Mihály kenti herceg a trónöröklési rendben nem szerepel túl előkelő helyen – jelenleg az 52. –, állami támogatásra sem jogosult, ahogy azt sem várják el se tőle, se a feleségétől, hogy megjelenjenek hivatalos eseményeken (bár saját költségen már több királyi és jótékonysági rendezvényen részt vettek). Annak ellenére pedig, hogy ők egy hónapban csak 276 fontnyi, egy esztendő alatt meg 3312 fontnyi névleges összeget fizettek a lakhatásért, II. Erzsébet királynő saját magántőkéjéből finanszírozta az egyébként 120 ezer fontra rúgó éves költséget. Egy közleményből az is kiderült, hogy a néhai uralkodó így szerette volna valamiképp elismerni az általuk végzett munkát, amelyet bármiféle közfinanszírozás nélkül végeztek. A közfelháborodás miatt viszont 2010-től kezdve már a kenti pár vállalta át a bérleti díj fizetését.

Rasszizmussal vádolták

A lakhatás körüli mizéria miatt kialakult ellenszenv mellett Kenti Mihály hercegnének a meggondolatlan kijelentései szintén okoztak már kellemetlen pillanatokat. Egy magazinnak például korábban azt állította: több királyi vér folyik az ereiben, mint bárki másnak, aki Fülöp herceg óta beházasodott a királyi családba. Erről a kijelentéséről II. Erzsébet is tudomást szerzett, aki állítólag azzal viccelődött, hogy kissé túl nagyképű. A hercegnét ezen felül rasszizmus vádjával is illették, miután 2004-ben egy New York-i étteremben állítólag megjegyzést tett egy színes bőrűekből álló csoportra, akik egy közeli asztalnál ültek. Bár érkeztek olyan információk, hogy azt állította, menjenek vissza a gyarmatokra, ő tagadta ezeket az értesüléseket.

2005-ben aztán egy lapnak nyilatkozva Diana hercegnét egy elkeseredett, utálatos nőnek festette le, az akkor még herceg Károlyról pedig azt mondta, hogy féltékeny volt felesége népszerűségére. Ugyanezen évben egy interjúban úgy fogalmazott, a briteknek jobban kellene aggódniuk gyermekeik vérvonala miatt, amit később részben Dorothy Cheney és Robert Seyfarth tudósok egyik kutatásával támasztott alá, akik úgy találták, a nőstény páviánok rangja örökletes.

Mindig is tudtam, hogy amikor az emberek, akik nem olyanok, mint mi, azt állítják, hogy az örökletes rang nem része az emberi természetnek, biztosan csak tévednek. Most evolúciós bizonyítékot is kaptam rá

– fejtette ki.

A hercegné ezen felül 2014-ben nem aratott osztatlan sikert azzal a kijelentésével, hogy a királyi család idősebb tagjai a legtöbb ember számára unalmasak. Ahogy azzal sem lopta be magát a szívekbe, amikor 2015-ben arról beszélt, az állatoknak nincsenek jogaik, mert nem fizetnek adót, nem rendelkeznek bankszámlával és nem szavaznak. Sőt, lánya korábbi élettársa, Aatish Taseer árulta el, hogy a hercegnének volt két fekete báránya, akiket Venus és Serena Williams amerikai, színes bőrű teniszezőkről nevezett el.

2017-ben aztán újra össztűz alá került, amikor a Buckingham-palotában rendezett karácsonyi banketten egy blackamoor brosst viselt – ezek az ékszerek a 18. századból származnak, és főként színes bőrű férfiakat ábrázolnak, a fejükön turbánnal. A legtöbben azt kifogásolták, hogy ezen a vacsorán részt vett Harry herceg felesége, Meghan Markle is, aki félig afrikai származású, és először találkozott a királyi család tagjaival, így kifejezetten ízléstelennek tartották ezt a választást. Erre Kenti Mihály hercegné is ráébredt, akinek szóvivője később úgy nyilatkozott:

A bross ajándék volt, és korábban is sokszor viselte. Kenti Mihály hercegné nagyon sajnálja és elszomorítja, hogy bárkit is megsérthetett vele.

Egészségügyi gondok gyötrik

Mint ismert, a hercegné a királyi családba való bekerülése előtt belsőépítészként dolgozott, majd egy galéria elnökeként, tanácsadóként, a svájci Galerie Gmurzynska nagyköveteként és a Victoria and Albert Museum igazgatótanácsának tagjaként. Emellett jelenleg történelmi témákban előadásokat tart egyetemeken, múzeumokban és galériákban, hogy népszerűsítse a könyveit és még nagyobb támogatást szerezzen a jótékonysági szervezeteinek – férje több mint száz brit társaság védnöke, ő pedig már tinédzserkora óta elkötelezetten támogatja a gepárdok védelmét. Viszont tekintve, hogy idén töltötte be a 80. életévét, a kora miatt már korlátozottabbak a lehetőségei, többek között az egészsége miatt.

Kenti Mihály hercegné gyermekkorában tüdőproblémákkal küzdött, ám eddigi élete során sok más gondja is adódott. 1985-ben amiatt került egy hétre kórházba, mert idegi kimerültség jeleit tapasztalták nála, így kezelésben részesítették. 2002-ben bőrrákkal diagnosztizálták, aztán 2021-ben elkapta a koronavírust, ami vérrögöket képzett a szervezetében. 2024-ben a szívproblémája miatt műtötték meg, legutóbb pedig az év végén aggódtak miatta a családtagjai, miután leesett a lépcsőn a Kensington-palotában lévő lakásukban, és eltörte mindkét csuklóját, közvetlenül a karácsonyi ebéd előtt, amit a Buckingham-palotában tartottak.

Bár a hercegné megbecsült tagja a brit királyi családnak, valószínűleg a korábbi, kissé szélsőséges megjegyzései okolhatóak azért, hogy még nem vették fel a Királyi Viktoriánus Rendbe. Ezzel egyébként nincs egyedül, mivel András herceg volt felesége, Sarah Ferguson – Sára yorki hercegné – sem részesülhetett még abban a megtiszteltetésben, hogy megkapja a nagykeresztet.

(Borítókép: Kenti Mihály hercegnő 2017. december 20-án Londonban. Fotó: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images)