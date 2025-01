Megszólalt Dopeman Majka új zenéjéről: A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni

Kedd délelőttre, nem egészen négy nap alatt, már túllépte a 4 milliós megtekintést Majka új, rendszerkritikus videóklipje, a Csurran, cseppen. Az interneten futótűzként terjedő dal híre nem kerülte el a közéleti szereplőket sem, ezúttal a szintén politikai megnyilvánulásairól is elhíresült zenésztársa, Dopeman fejtette ki a véleményét a szerzeményről.

Miután rövid időn belül felperzselte az internetet a képzeletbeli korrupt országban, Bindzsisztánban játszódó történet, Majka is ejtett néhány szót az új klipről, és elmondta, hogy pusztán szórakoztatás céljából született, és az a műfaj sajátja, hogy kritikus.

Ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni (nem is járulok hozzá a dal ilyen felhasználásához). Komoly kritikával kezelem a teljes politikai elitet

– írta a közösségi oldalán.

A Csurran, cseppenről Dopeman is elmondta a véleményét, szerinte Majka üzleti megfontolásból és a népszerűség kedvéért ilyen kritikus.

Majkával jóban vagyunk, sőt szeretem is, amennyire kettőnk viszonyában ez lehetséges, szóval nem szeretném megbántani. Azt is elhiszem, hogy vannak benne politikai viharok, bár nem tudom, hogy az élethelyzetét tekintve ezt mi táplálja. Az tény, hogy ma a szórakoztatóiparban a legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni, ez egy jól bevált recept. Ha erre a vonatra felszállsz, jön a népszerűség, és azért Petinek is szüksége van arra, hogy ezt fenntartsa. A tinédzserek azért már nem feltétlenül őt hallgatják, és persze az is hozzátartozik, hogy ő is idősödik, változik a látásmódja, sőt platformot is váltott, ami egy másik látásmódot is hozhatott magával

– fejtette ki a véleményét a Blikknek Dopeman, aki szerint a kritika az egész politikai elitnek szól.

Dopeman szerint most őt is a Fideszhez „söprik”, miközben neki is voltak kemény kritikái, sőt bíróságon is járt, és ki is tiltották helyekről, de ma már „ennek nincs következménye”. Azt írta továbbá, hogy „a hergeléssel, uszítással nem tud azonosulni, és kikéri magának, hogy megkérdőjelezzék a magyarságát az »egyet nem értés« miatt”. […]

Az én zeném továbbra is mindenkinek szól

– tette hozzá Dopeman.