Videón, ahogy Blake Livelyt fogdossa Justin Baldoni a forgatás alatt

Blake Lively amerikai színésznő még 2024 végén vádolta meg szexuális zaklatással és rágalmazással Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét. A keresetben azt állította, a férfi és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt hírnevének rontására, miután férjével, Ryan Reynoldsszal együtt szólaltak fel a zaklatások ellen.

Azóta már napvilágot látott az a dokumentum is, amelyben 30 követelést fektetett le a forgatással kapcsolatban. Ezen feltételek között szerepelt például, hogy senki ne mutogasson se neki, se más stábtagoknak meztelen videókat vagy nőkről készült pucér képeket, ne beszéljenek a nemi szervükről, és Baldoni improvizálásként, Lively beleegyezése nélkül ne harapdálja az ajkait, és ne közeledjen felé.

A történtek miatt többen is felszólaltak már, köztük Amber Heard és Ryan Reynolds, illetve Taylor Swift szintén belekeveredett az ügybe, miután Baldoni pert indított Lively és férje ellen, 400 millió dollárt követelve kártérítésként – a róla állítása szerint rágalmazó cikket író The New York Times nyakába szintén pert akasztott. A keresetben szerepel egy szöveges üzenet, amelyet még Baldoni írt Livelynak, és amelyben Taylor néven emleget valakit, aki vélhetően az énekesnő lehet. A botrány tehát még mindig nem ült el a Velünk véget ér című film körül, és csak olaj lehet a tűzre az a videó, amely a napokban került elő a produkció forgatásáról.

A 2023 májusában rögzített felvétel, amely egy táncjelenet különböző kameraállásból felvett képsorait mutatja be, a Daily Mail birtokába jutott. Többek között azt látni a videón, amint Baldoni azt mondja a színésznőnek, hogy jó illata van, próbálja megcsókolni a nyakát, az arcát és a homlokát, hozzáér az ajkaihoz, illetve simogatja – pedig ez nem szerepelt a forgatókönyvben.

A felvételen a páros arról is értekezik, vajon beszélgetniük vagy csókolózniuk kéne-e a jelenet alatt, Blake Lively az előbbi mellett teszi le a voksát, mivel az romantikusabb. A színésznő azt is megemlíti, állandóan csak beszélgetni akar férjével, Reynoldsszal, mire Baldoni úgy felel: „Szerintem ez kedves. Nagyon aranyosak vagytok együtt.” Mire Lively azt válaszolta: „Szerintem ez több mint aranyos.” Baldoni később arról beszélt, szeretné, ha úgy vennék fel őket, hogy majdnem megcsókolják egymást, de Lively továbbra is amellett voksolt, hogy inkább beszélgessenek.

A nyilvánosságra került videóval kapcsolatban már Blake Lively ügyvédje is megszólalt, és eljuttatott egy közleményt a Daily Mailnek, kijelentve, a felvételek csak azt támasztják alá, mennyire kényelmetlenül érezte magát a forgatáson. A színésznő jogi csapata úgy fogalmazott, Baldoni és az ügyvédei abban bíznak, ezzel a mutatvánnyal kvázi semmissé teszik az ellene felhozott bizonyítékokat, de már önmagában a videóból sok minden szűrhető le.

A nyilvánosságra hozott felvétel minden egyes kockája teljes mértékben megerősíti azt, amit Lively leírt a kereset 48. pontjában

– jegyezte meg az ügyvéd.

A közlemény szerint a képsorokon látható intimitás nem volt koreografálva, mivel azokat a mozdulatokat Justin Baldoni rögtönözte előzetes megbeszélés és a koordinátor jelenléte nélkül. Az ügyvéd kiemelte, az is látható, ahogy a színésznő elhajol Baldoni nem kívánt érintése elől, ami nem pusztán színészkedés volt, és azt szintén lehet hallani, ahogy Lively azt kéri, az általuk játszott karakterek inkább beszélgessenek az adott jelenetben. Hozzátéve, bármelyik nő, akit érintettek már meg kéretlenül a munkahelyén, ráismer a színésznő viselkedésére. A jogi csapat emellett kiemelte, a napvilágra került videó csak egy újabb példa a nyilvánosság manipulálására irányuló etikátlan kísérletre, valamint hogy folytatják a lejárató kampányt Lively ellen.

Továbbra is törekszünk arra, hogy Baldoni úr és társai a bíróság előtt, eskü alatt feleljenek, nem pedig mesterkélt médiamutatványokkal

– jelentette ki az ügyvédje.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.