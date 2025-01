Káoszba fulladt Harry herceg tárgyalása

Hosszú időbe telt, mire pont került Harry herceg és a többek között a The Sun lapot birtokló News Group Newspapers ügyének a végére. Mint ismert, a királyi sarj 2019 óta összesen hét pert indított brit és amerikai médiavállalatok ellen, amelyeket szinte kivétel nélkül hamis történetek kreálásával vádol.

A News Group Newspapers esetében az volt a vád, hogy a The Sun újságírói jogellenesen szerzett meg róla információkat, illetve megsértették a magánéletét. A felperesek között a hercegen kívül egyébként még 40-en voltak, közülük 39-en peren kívül egyeztek meg a kiadóval. Például Hugh Grant is, aki tartott attól, hogy részben vele fizettetnék ki a 10 millió fontos perköltséget.

A herceg és Lord Tom Watson volt munkáspárti frakcióvezető-helyettes ugyanakkor tovább folytatják a csatát az ügyben, aminek első tárgyalása kedden volt – amelyen a királyi sarj nem vett részt személyesen, csak az ügyvédje. Igen komikus helyzetek alakultak ki a tárgyalóteremben, miután Fancourt bíró rápirított a jogi csapatokra, miután megjegyezték, a kommunikációt jelentősen megnehezíti közöttük az időeltolódás – mivel a királyi sarj a kaliforniai Montecitóban él, ahol Londonhoz képest jelenleg nyolc órával van kevesebb.

A BBC közlése szerint Harry herceg és Lord Tom Watson a nyolchetes tárgyalássorozat első alkalmán már halasztást kértek. David Sherborne, Harry herceg ügyvédje azt mondta, jó kilátások vannak egy olyan megállapodás megszületésére, amely időt takarít meg a bíróságnak. Hozzátéve: az időeltolódás miatt viszont problémákba ütköznek. Anthony Hudson KC, a News Group Newspapers munkatársa szintén megjegyezte, hogy emiatt több időre van szükségük az egyezség lebonyolításához. Fancourt bíró viszont, aki már többször kritizálta a feleket a hosszú késlekedések és az ügy lefolytatásával kapcsolatos viták miatt, kezdetben nem volt hajlandó biztosítani ezt, kiemelve: az ügyet el kell kezdeni akkor is, ha a színfalak mögött még folynak a tárgyalások.

Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ha valóban rendezni akarnák a vitát, akkor ez a mai napig nem valósulhatott volna már meg

– mondta a bíró, akitől a News Group Newspapers ügyvédei ezután zárt ülést kértek, amit ő megtagadott, mire az ügyvédek azt felelték, felkérik a rangidős bírákat, hogy helyezzék hatályon kívül a határozatot.

A tárgyalást így végül szerdára rakták át, amelyen a News Group Newspapers egy közleményben ismerte el, hogy az újságíróik 1996 és 2011 között jogellenes tevékenységet követtek el, és bocsánatot kértek az okozott kellemetlenségekért.

Nem ez az első alkalom

Mint ismert, a hírek szerint anno II. Erzsébet királynő személyesen fenyegette jogi következményekkel Rupert Murdoch médiavállalatát, a News Group Newspaperst egy telefonhackelés miatt, csakhogy erőfeszítéseit akkor Károly herceg aláásta – állítólag amiatt, hogy a cégcsoporthoz tartozó The Sun támogassa a trónra lépését. 2006-ban derült ki viszont, hogy a News Group Newspapershez tartozó News of the World bulvárlap lehallgatta Vilmos herceg munkatársainak üzenetrögzítőjét. Ekkor rendőrségi vizsgálat kezdődött, és napvilágra került, hogy az újság nagyüzemben végzett illegális lehallgatásokat, hogy exkluzív információkhoz jusson. A királyi család tagjai mellett politikusokat, hírességeket, rendőröket, nagy port kavart bűncselekmények áldozatait és sportolókat is megfigyeltek. Az évekig tartó lehallgatási botrány 2011 júliusában, a News of the World megszűnésével ért véget. A lap nyolc alkalmazottja, köztük két szerkesztője bíróság elé került. Andy Coulson szerkesztő, aki David Cameron miniszterelnök kommunikációs igazgatója is volt, 18 hónap börtönbüntetést kapott, amiből ötöt leült.