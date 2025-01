Josh Gad majdnem szerepelt az Avatarban, de úgy nézett ki, mint egy túlsúlyos törp

Január közepén jelent meg Josh Gad amerikai színész önéletrajzi könyve, az In Gad We Trust, amelyben több érdekes részletet is felelevenített a karrierével kapcsolatban. A Jégvarázs című film Olafjának a hangját kölcsönző művész felidézte például, hogy közel járt ahhoz, hogy szerepet kapjon az Avatar első részében. A produkciót még 2009-ben mutatták be, amelyet követően 2,9 milliárd dollárt hozott a konyhára világszerte, és azóta is az első helyen áll a minden idők legtöbb bevételt hozó filmjeinek a listáján – míg az Avatar: A víz útja a harmadik 2,3 milliárd dolláros bevétellel.

A Variety közlése szerint a színész úgy fogalmaz a kötetben, éppen a The 25th Annual Putman County Spelling Bee könyv musical változatán dolgoztak a Broadway-en, azonban ezzel együtt ugyanúgy járt meghallgatásokra. Így vehetett részt az Avatar szereplőválogatásán is, amelyben Norm Spellmant alakította volna – aki Jake Sully legjobb barátja és a Na’vi nyelv szakértője a filmben –, de végül Joel David Moore happolta el előle a szerepet.

Felvettem magam egy kazettára, és nem sokkal később kaptam egy hívást, hogy Cameron azt akarja, repüljek Los Angelesbe egy végső meghallgatásra a Lightstorm produkciós irodájában

– írta, hozzátéve: