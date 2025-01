Reagált az RTL Majka rendszerkritikus klipjére

Négy nap alatt több mint 5 és félmilliós megtekintést produkált Majoros Péter erősen rendszerkritikus, „Csurran cseppen” című dalának klipje, ami abszolút rekordnak számít nemcsak Majka karrierjében, hanem az egész magyar zenei színtéren is. A produktum olyan szinten közbeszéd tárgya lett, hogy a debütálása óta naponta több cikk is megjelenik róla, s bár a tartalma erősen indokolná, a rapper állítja, elsősorban szórakoztatásra szánta, és ahogy eddig, ezután sem kíván politikai oldalakhoz sorolni – nem is járul hozzá a dal politikai célú felhasználásához.

Ettől függetlenül persze nem lehet elvonatkoztatni attól, mennyi párhuzam vonható a szerzeményben bemutatott Bindzsisztán fiktív világa és a magyar valóság között, amit a több ezer kommentelőn kívül több pályatárs, influenszer, sőt politikus, és politikai elemző is véleményezett. Nagy Attila Tibor az ATV Startban úgy fogalmazott,

a klip pusztító a Fidesz számára,

mivel a kormánypárt szerinte a kultúra területén is hegemóniára törekszik. Úgy gondolja, Majka videója belerondít ebbe, apasztva a rendszer kulturális beágyazottságát a fiatalok és a fiatalabb középkorúak körében. Hozzátette azt is, annak, hogy a produktum ekkorát szólt, szerinte két oka van – egyrészt a szerényebb képességű választók számára is érthető a szövege, másrészt a képi tartalom is nagyon kifejező.

Az RTL büszke Majka előadói sikereire

Majoros korábban hosszú évekig a TV2 arca volt, 2024-től viszont már az RTL csapatát erősíti, ahova 16 év után igazolt vissza, elsősorban az X-Faktor mentoraként. A HVG megkérdezte a csatornát, tudott-e arról, hogy a rapper milyen produktummal kíván előrukkolni, amire azt a választ kapták, hogy tudtak a „Csurran, cseppen” klipjének érkezéséről, de annak készítésébe nem volt beleszólásuk, ahogy általában más műsorvezetők előadói tevékenységébe sincs. Kiemelték, hogy a kisfilm Majka saját alkotása, az RTL-től függetlenül készült, hozzátéve:

az RTL Magyarország Majka előadói tevékenységének ismeretében kérte fel őt műsorvezetőnek, és az RTL egyaránt büszke Majka sikereire, akár előadóként, akár műsorvezetőként éri el azokat.

Ahogy korábban megírtuk, Majoros Péternek nem ez az első közéleti vonatkozású, rendszerkritikus szerzeménye. A Molnár Tamással közösen készített, „Azt beszélik a városban” című dal ugyancsak erős politikai tartalommal bír, abban ráadásul sokkal konkrétabb utalásokat tesznek a szerzők a magyar valóságban tapasztaltakra. Az a nóta egyébként a debütálásakor szintén nagyot robbant, a „Csurran, cseppen” viszont még az akkor látott sikert is jócskán felülmúlta.

Majka friss szerzeményét alább tudja meghallgatni, élőben pedig feltehetőleg március 8-án, a Budapest Arénában.

(Borítókép: Majoros Péter Majka. Fotó: Tövissi Bence/Index)