Egy újabb ismert művész keveredhetett kábítószer-ügybe

A vádirat lényege szerint egy szír férfi és női élettársa, akik maguk is fogyasztottak kábítószert, 2022 tavaszától 2023. februári rendőri elfogásukig marihuánával, extasyval és kokainnal kereskedtek, jelentős mennyiségben. Két további férfi az élettársakon keresztül kapcsolódott be a drogüzletbe. Egyikük, aki a munkája révén több alkalmi kábítószerfogyasztó művészt ismert, megtudta, hogy a szír férfi hozzá hasonlóan szintén fogyaszt kábítószereket, emellett azzal kereskedik is.

A magyar férfi megállapodott a szírrel, hogy a továbbiakban rendszeresen vásárol tőle kábítószert magának, illetve a művészbarátainak, és ezután együtt fognak kereskedni a droggal. A negyedik vádlott az ő ismerőse, aki taxisofőrként dolgozott és időnként részt vett a kábítószer vevőkhöz történő szállításában.

A kereskedés során a kommunikácójukban a terheltek a kábítószert különböző fantázianeveken jelölték meg, például hús, pálinka, zöld pázsit.

A Fővárosi Főügyészség az élettársak ellen jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelme, a másik két vádlott ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség mind a négy vádlott fegyházbüntetésre ítélését indítványozza, míg a szír férfival és élettársával szemben pénzbüntetés kiszabását is. A főügyészség a szír vádlottal szemben a tőle lefoglalt mintegy 2000 euró és csaknem 1,4 millió forint vagyonelkobzására is indítványt tesz.

A szír férfi korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, derül ki a Fővárosi Főügyészség közleményének alapján.

Ismert művész is a vádlottak között?

A Naphíre információi szerint a kábítószer kereskedő banda ügye megegyezik egy másik ismert történettel, a 2023-as év egyik nagy port kavaró bulvártémája, a csak „drogos magyar énekesnőként” elhíresült előadó ügye, akit a hírek szerint még 2022 októberének végén szállítottak kórházba, miután főbérlője rendőrt hívott rá. Az énekesnőre megsebzett karral találtak a lakásán, az egészségügyi intézménybe való szállítását követően pedig a toxikológiai vizsgálat kimutatta, hogy kábítószert fogyasztott.

A kábítószer-birtoklás vétségének elkövetését beismerte, és vállalta az úgynevezett elterelésen való részvételt, vagyis úgy nyilatkozott, hogy részt kíván venni kábítószer-használatot kezelő ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson. Az ügyészség erre tekintettel a gyanúsított vonatkozásában egy évre feltételesen felfüggesztette az eljárást, egyúttal elrendelte pártfogó felügyeletét, március végéig sikeresen teljesítette az elterelést.

A lap információi szerint az énekesnő kilétét akár örök homály is fedheti majd, viszont a történetben feltűnik egy másik szereplő is. Az ügy egy érintettje sokak számára ismerős lehet majd a szerző szerint, hiszen ő maga is aktív és elismert tagja a művészvilágnak.