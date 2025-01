Bejelentést tett Majka: Remek hírt kaptam Bindzsisztán propagandaminiszterétől

Pandúr Pjetrö bőrébe bújva jelentkezett be a Facebook-oldalán Majka, újabb koncertdátumot hirdetve a Papp László Budapestarénába. A videóbejegyzésben burkoltan a kritikusainak is üzent, akik az elmúlt napokban a pénztárcájában turkáltak.

Már több mint 7 milliós megtekintésnél jár Majoros Péter erősen rendszerkritikus, „Csurran, cseppen” című dalának klipje, ami január 19-én debütált a YouTube-on. Ez a teljesítmény abszolút rekordnak számít nemcsak Majka karrierjében, hanem az egész magyar zenei színtéren is. A produktum villámgyorsan közbeszéd tárgya lett, s bár a tartalma erősen indokolná a politikai töltetet, a rapper állítja, elsősorban szórakoztatásra szánta, és ahogy eddig, ezután sem kíván politikai oldalakhoz tartozni – nem is járul hozzá a dal politikai célú felhasználásához.

A dalt a közönségen kívül már több pályatárs, influenszer, sőt politikus, és politikai elemző is véleményezte. Még a csütörtöki Kormányinfón is előkerült a nóta, amikor Gulyás Gergelyt arról kérdezték, hogy a kormány mit szól Majoros Péter legújabb szerzeményéhez, amire a Miniszterelnökséget vezető miniszter röviden csak annyit mondott: „A kormánynak nincs véleménye zenékről, filmekről, festményekről és más művészeti alkotásokról, már ha ezt lehet annak nevezni.” Hozzátette, a művészeti szabadságot az veszélyeztetné, ha a kormány adna megrendeléseket.

Majoros fürdik Pandúr Pjetrö szerepében

Bárhogyan is, azt nem lehet elvitatni, hogy Majoros Péter a dalszerzői kvalitásai mellett színészi képességekről is tanúbizonyságot tett a klipben. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy Bindzsisztán miniszterelnökének szerepében kifejezetten jól érzi magát, a szerzemény fiktív világát ugyanis már a közelgő gigakoncertjére is ráhúzta. Csütörtök este Pandúr Pjetrö bőrébe bújva jelentkezett be a Facebook-oldalán, hogy bejelentse: márciusban duplázni fog a Papp László Budapest Sportarénában.

Bindzsisztán népe, jó estét mindenkinek! Éppen a napi fontosabbnál fontosabb teendőimet végeztem, amikor is remek hírt kaptam Bindzsisztán propagandaminiszterétől. Bizony! Ugyanis a március 8-án esedékes, világraszóló, Majka 2050 fantázianévre keresztelt koncertünkre az összes jegy elfogyott

– kezdi mondandóját a közösségi oldalán megosztott videóban az előadó, amit némi ünnepeltetés után így folytat:

Mivel híveim ennél sokkal többen vannak, ezért úgy döntöttünk, hogy március 7-én ugyanezt a koncertet szintén megtartjuk, annyi különbséggel csak, hogy ez Majka 2049 fantázianévre fog hallgatni.

Majka a videóban végig a szerepében maradva közli, hogy a legújabb titkosszolgálati jelentésekből azt látják, az esemény iránt nagyon nagy az érdeklődés, majd tájékoztatásul közli, hogy az összes bindzsisztáni lakos személyes adata, beleértve kifejezetten az internetes keresési előzményeket is, a birtokukban van, tehát a koncerten való megjelenés ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott. Azt is kiemeli, hogy a jegyek elérhető árban vannak, de legalább mindenki tudja, hogy jó helyre megy a pénz.

A kritikusainak is üzent a rapper

Mióta megjelent a „Csurran, cseppen” című szerzemény, Majoros persze kritikus véleményeket is kapott. Vannak, akik politikai meggyőződés helyett inkább üzleti megfontolást látnak a dal születése mögött – Dopeman például a szemmel látható sikerről úgy fogalmazott, hogy „a szórakoztatóiparban a legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni”, miközben Bayer Zsolt a dal népszerűségéből származó profit elemezgetésén is túllépve már Majka RTL-es gázsiját kezdte firtatni, összefüggésbe hozva az előadó tévés átigazolását a produktummal. Utóbbit a csatorna azóta már tisztába tette: „a kisfilm Majka saját alkotása, az RTL-től függetlenül készült” – írták a HVG megkeresésére küldött közleményükben.

A TV2 a tények oldalán közölt véleménycikkben reagált a dalra, a szerző kitért többek között Majoros Péter Donald Trump szavazóit lehülyéző bejegyzéseire, de megemlítette azt is, hogy Majka „televíziós csatornák között ugrál, és milliókat kaszál”.

Hatalmas boldogság, hogy mostantól olyan tanult politikai elemző színesíti a magyar közéletet, aki megfogja a kezemet a nehéz helyzetben, értelmezi a bonyolult politikai összefüggéseket, és ha kell, irányt mutat

– olvasható a cikkben, amelyben olyan jelzőkkel illetik a rappert, mint friss politológus, Dr. Majka, Dr. PhD Majoros Péter professzor és villanyszerelő vagy épp olcsó rapribanc, aki a véleményét úgy alakítja, ahogy az neki éppen kedvező.

A rapper sem maradt adósa a kritikusainak, a Facebook-oldalán közzétett videójában Pjetrö szerepéből kikacsintva nekik is üzen.

Vannak ugyan ellenséges hangok azoktól a személyektől, akik évek óta próbálják népünk előrehaladását megkérdőjelezni, de mi mit sem törődve ezzel évek óta próbáljuk zeneművekkel, remek és színvonalas produkciókkal befolyásolni a koncertre járók számát

– mondja az állásponját tisztába téve Majka, kiemelve, hogy a koncertlátogatók mindegyike külön külügyminisztériumi engedéllyel bindzsi útlevelet és 10 éves bindzsi vízumot kap. A bejelentés végül egy erős fricskával zárul:

Te, mennyit kerestünk addig, amíg ezt elmondtam?

A videót itt tudja megtekinteni:

A Csurran, cseppen című klipes dalt itt érheti el: