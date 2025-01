Robert Pattinsont azzal vádolják, hogy tönkretette a vámpírműfajt

Robert Pattinson arról beszélt egy spanyol lapnak, hogy igenis van válasza arra, amikor azzal vádolják, hogy tönkretette a vámpírműfajt. A Deadline által közölt szemléből kiderül, Pattinson hogyan viszonyul ehhez a véleményhez csaknem két évtizeddel az első film megjelenése után.

Imádom, hogy az emberek folyton azt mondják nekem: »Ember, az Alkonyat tönkretette a vámpírműfajt«

– kezdte, majd úgy folytatta:

„Még mindig ezen a sz*rságon ragódtok? Hogy lehetsz szomorú valami miatt, ami majdnem 20 évvel ezelőtt történt? Ez őrültség

– fejtette ki véleményét a filmsztár.

Pattinson karrierje azután indult be, hogy ő alakította Edward Cullent a Stephanie Meyer könyvei alapján készült ötrészes filmben, az Alkonyatban Kristen Stewart, azaz filmbéli szerelme, Bella Swan oldalán. A franchise első filmje 2008-ban érkezett.

Korábban Pattinson a The New York Timesnak is arról beszélt, hogy többször is magyarázkodnia kellett a filmszerepe miatt, egyszer például egy reptéri alkalmazottnak, aki azt mondta: „Hé, te vagy a srác az Alkonyatból. Miért hagytad abba a színészkedést?” Amire ő nevetve felelte, hogy „De hát én vagyok Batman!” A rajongók vádjaival ellentétben ugyanis a franchise óta Pattinson változatos filmekben jelent meg, például a Vizet az elefántnak (2011) Reese Witherspoon oldalán vagy A Világítótorony (2019). Szerepelt Christopher Nolan Tenet című thrillerjében, legutóbbi sztárszerepe pedig Matt Reeves The Batman (2022) című filmjében volt, amelynek folytatását 2025-ben kezdik forgatni.

A Mickey-17 című sci-fiben, fekete vígjátékban pedig, amelynek a premierje a Berlini Filmfesztiválon lesz, a címszereplőjét alakítja, de szerepel majd majd Nolan következő filmjében, az Odüsszeia filmváltozatában Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o és Anne Hathaway oldalán.