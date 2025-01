Majka bocsánatot kért a cukrászdától, és közkinccsé tette Bindzsisztánt

Nagy port kavart Majka szombati bejegyzése, amelyben jogsértéssel vádolta azt a hódmezővásárhelyi cukrászdát, ahol a legfrissebb dala nyomán Márki-Zay Péter tájékoztatása szerint az arcképével dobtak piacra egy süteményt. Az előadó, akinek a Bindzsisztán-szelet megjelenésére adott reakciója sokaknak nem tetszett, azóta belátta, hogy aránytalanul kemény hangvételű poszttal ugrott az ötletre, amiért most a Facebook-oldalán kért elnézést, keményen odaszúrva a kritikusainak is.

Ahogy korábban megírtuk, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester szombaton a Facebook-oldalán jelentette be, hogy egy helyi cukrászda Majoros Péter Csurran, cseppen című dala nyomán piacra dobta a Bindzsisztán-szeletet az előadó arcképével. Az ötlettől azonban Majka nem volt elragadtatva, aminek ugyancsak a Facebookon adott hangot, kérve a jogsértés azonnali megszüntetését.

Később Márki-Zay elmondta, hogy Majka posztja után a cukrászda megváltoztatta a sütemény kinézetét, ennek következtében pedig az előadó törölte a korábbi bejegyzését, amelynek tartalma és hangvétele miatt egyébként nagyon sok kritika érte.

Majoros Péter bocsánatot kért

A sztori persze ezzel még nem ért véget. Úgy tűnik, a rapper időközben belátta, hogy jogosan kapott kritikákat a korábbi bejegyzésére, és vasárnap este egy friss posztban végül elnézést kért.

A cukrászda korrigált, nem használja már az arcmásomat, én pedig levettem az aránytalanul kemény hangú posztot. Utóbbiért elnézést kérek tőlük!

– írja Majka, a történteket azzal magyarázva, hogy „viharos időszakban vagyunk, kevesebb indulatra és több türelemre van szükségünk”. Azt is hangsúlyozza, hogy mindebből sokat tanult ő maga is.

Legyen (maradjon) a »Bindzsisztán szó« közkincs, látom és elfogadom az igényt, azonban azt kérem, hogy az arcomat a hozzájárulásom nélkül továbbra se használja senki. Főleg ne a politikusok. Se Budapesten, se Hódmezővásárhelyen. Már csak az ikertestvérem miatt sem

– olvasható a bejegyzésben, amelyben az előadó azt is megjegyzi, nyilván tudja, hogy mindenki szeretne most egy szeletet ebből a tortából, ő pedig nagyvonalú, szívesen ad „Pottyondinak, Dopemannek, Kicsi Tysonnak, Ábrahám Robinak, sőt bárkinek” – tehát a korábbi kritikusainak is. „Míg előbbi biztosan skizofrén dolognak tartja, hogy most hirtelen valami olyan dolog jön tőlem, amivel akár azonosulni tudna (úgyhogy gyorsan keresett valamit, ami miatt megint belém tud rúgni), addig az utóbbiak sokkal szarabbul viselhetik, hogy bizony ez a fiú megint csinált valamit, amivel hiteltelenné teszi azt a rengeteg hazugságot, amit évek óta rólam terjesztenek” – húzta alá, hozzátéve:

Acsarkodjatok ti, én meg majd írok dalokat helyettetek is, meg döntögetek rekordokat (ott is a sajátjaimat). Egyébként ha a cukrászda félretesz nekem egy szelet sütit, szívesen megkóstolom. Isten áldja a jó szándékú embereket és Bindzsisztánt!

Majka bejegyzését itt érheti el: