A koronavírus-járvány teljesen a padlóra küldte, de már látható a fény az alagút végén

A koronavírus-járvány alatt és azt követően a turizmus volt az egyik olyan iparág, ami igazán megsínylette a lezárásokat, a látogatószám pedig az azóta eltelt években is csak szépen lassan tudta megközelíteni a pandémia előtti időszak eredményeit.

A nemzetközi turizmus azonban, nagyon úgy tűnik, hogy 2024-ben újraéledt, és szinte teljesen visszatért a Covid-járvány előtti szintekre. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) friss jelentése szerint ugyanis

tavaly 1,4 milliárd ember utazott külföldre, ami csupán 1 százalékkal marad el a 2019-es rekordévtől.

Ez az adat így egyértelművé tette, hogy immáron a turizmus is sikeresen kilábalt a világjárvány által okozott mély válságból.

Olyannyira, hogy a nemzetközi turizmus bevételei 2024-ben elérték a 1,9 milliárd dollárt, ami azt jelenti, hogy egy turista átlagosan több mint 1000 dollárt (390 ezer forintot) költött el utazása során. Ez a szám a globális gazdasági fellendülés mellett a turisztikai kereslet újjáéledését tükrözi, különösen Európában, amely 747 millió turistát fogadott az elmúlt év során.

Ázsiába és a csendes-óceáni térségbe 316 millió turista érkezett, ami jelentős növekedést jelentett az előző évekhez képest, bár még mindig elmarad a pandémia előtti szintektől. A Közel-Kelet (95 millió) és Afrika (74 millió) azonban már túllépte a 2019-es szinteket, előbbi például 32 százalékkal több látogatót fogadott, mint a járvány előtti időszakban.

Franciaország a világ élén, de a kis országok is nagyot léptek előre

Franciaország 2024-ben megőrizte vezető helyét mint a világ leglátogatottabb országa, 100 millió turistával. A látogatók számának növekedését számos jelentős esemény segítette: a párizsi nyári olimpiai játékok, a Notre-Dame újranyitása és a normandiai partraszállás 80. évfordulójának megemlékezése. Franciaország mögött Spanyolország (98 millió látogató) és az Egyesült Államok szerepeltek a legnépszerűbb úti célok között.

Azonban nemcsak a nagy turisztikai központok, hanem a kisebb országok is kiemelkedően teljesítettek. Katar például 137 százalékos növekedést ért el, köszönhetően a kiemelkedő infrastruktúrának, mint például a világ legjobb légitársaságának választott Qatar Airways és a Hamad Nemzetközi Repülőtér. Hasonlóan figyelemre méltó eredményeket ért el Andorra, Albánia, El Salvador és a Dominikai Köztársaság is, amelyek egyaránt jelentős növekedést tapasztaltak mind a turisták számában, mind a turisztikai bevételekben.

A pozitív mutatók egyébként a magyar turizmusban is tetten érhetők voltak tavaly, a kiemelkedő 2023. évi eredményt is csaknem 11 százalékkal megfejelve minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a magyarországi szálláshelyekre 2024-ben.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének 2024-es adatai alapján a világ tíz legnépszerűbb turisztikai célországa a következő volt:

Franciaország Spanyolország Egyesült Államok Olaszország Törökország Mexikó Thaiföld Kína Egyesült Királyság Németország

A fenntarthatóság kialakítása az idei év kihívása

Az ENSZ szakértői hangsúlyozták, hogy a 2024-es sikerek ellenére a fenntarthatóság kulcsfontosságú lesz a turizmus jövője szempontjából. Az utazók ehhez az igényhez, úgy tűnik, igazodnak is, hiszen egyre inkább olyan úti célokat keresnek, amelyek környezettudatos gyakorlatokat követnek, és hangsúlyt fektetnek a kevésbé ismert helyszínekre és azok népszerűsítésére is.

Spanyolország például több városban is szigorított a turistákra vonatkozó szabályokon: Barcelona és Sevilla belépési díjak bevezetését mérlegeli, míg a Kanári-szigeteken tömegtüntetések zajlottak a túlturizmus ellen. Olaszországban a nagy turistacsoportokat már be is tiltották Velencében és Firenzében, de új szabályokat vezettek be a strandok és városi területek túlzsúfoltságának elkerülésére is.

A tömegek és immáron a számadatok láttán 2025-ben a szakértők a nemzetközi turizmus további 3-5 százalékos növekedésére számítanak. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének turisztikai bizalmi indexe alapján a szakértők többsége optimista a turizmus jövőjével kapcsolatban, bár a magas közlekedési és szállásköltségek, valamint a geopolitikai kockázatok továbbra is kihívást jelenthetnek az iparág résztvevői és az utazók számára egyaránt. Az előrejelzések ennek ellenére bizakodók, amelyek szerint Ázsia és a csendes-óceáni térség fellendülése, valamint a stabil gazdasági feltételek támogatni fogják a további növekedést.

(Borítókép: izusek / Getty Images Hungary)