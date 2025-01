Hasítanak az Index-videók, több százezren kíváncsiak a legnépszerűbb anyagainkra

Az Index legnézettebb januári videója már átlépte a hétszázezres megtekintést, miközben több állandó sorozatunk sikere is töretlen. Az Indaplay mellett a YouTube-on is felkapottak tartalmaink, a videómegosztón legnépszerűbb három videó összmegtekintése meghaladja a negyedmilliót. Mutatjuk, mely videós anyagaink érdekelték leginkább az olvasókat a hónapban.

Az Index januári videós anyagai közül a legnézettebb tartalmunk több mint hétszázezer összmegtekintést szerzett az Indaplay, valamint a YouTube felületén. A legtöbbet játszott videók top 10-es listáján a Kibeszélő című műsorunk két adása szerezte meg az első, valamint a második helyet, de egy harmadik epizód is bejutott a legjobb tíz közé. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát egy, a Los Angeles-i tűzvésszel kapcsolatos anyag szerezte meg, azonban a Frontvonal és a Voxpop sorozatunk egy-egy része is nagy népszerűségnek örvendett a hónapban.

A top 10 legnézettebb Index-videó januárban az Indaplayen:

A legnézettebb januári videós anyagunk apropóját az adta, hogy a hónap közepén megszűnt az Ügyfélkapu, helyét az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság alkalmazás (DÁP) vette át. Az átállás már 2024 szeptembere óta tart, de még a véghajrában is nagyon sok volt a kérdés, elsősorban amiatt, hogy mi mindent kell tudni az új rendszerekről, az átállásról és a használatukról. Kósa Ferenc ügyvéddel, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) elnökével jártunk utána annak, hogy milyen lehetőségei voltak azoknak, akik nem rendelkeztek okoseszközzel, vagy egyszerűen csak lemaradtak a határidőről.

A ranglista második helyén végzett Kibeszélő-adásban Yaro Patrice Amerika-szakértővel a január 20-án hivatalba lépett Donald Trump amerikai elnök első intézkedéseit vettük szemügyre. Szóba került maga a beiktatási ceremónia, az új elnök illegális bevándorlók elleni akciói, tervei a gazdaság, az egészségügy, valamint a klímapolitika területén, de azokról a témákról is beszéltünk, amelyekről választási kampánya alatt még maga Donald Trump sem.

A bronzérmes tartalmunkban egy rövid videót osztottunk meg az Egyesült Államok nyugati részén tomboló tüzekről, amelyek már az űrből is láthatók. A tűzvész eddig már legalább 28 halálos áldozatot követelt, többtucatnyian eltűntek, valamint több ezer épület vált a lángok martalékává. Hollywoodi sztárok sora jelentette be, hogy leégett a háza, köztük Sir Anthony Hopkins, Miles Teller és James Woods is, de Mark Hamill, Eugene Levy, Tom Hanks és Reese Witherspoon is azok közé a hírességek közé tartozik, akiknek menekülniük kellett otthonukból a lángok miatt.

A negyedmillió megtekintést is átlépte a három legnézettebb YouTube-videónk

Az Index tartalmai közül az Elek Zoli bácsinál tett látogatásunk bizonyult a legérdekesebbnek a YouTube-megtekintések szerint. A Videó Infó 1 csatorna „rendszergazdája” békési otthonában fogadta az Index stábját, a vendégségről készült felvétel több mint 132 ezer megtekintést szerzett.

A videómegosztó oldalon ezüstérmes tartalmunk – amely 69 ezer megtekintést szerzett – főszereplője Fodor Barbara volt, aki immáron három éve foglalkozik extrém takarítással New Yorkban. A videós díjazást nem vár el a munkájáért, csupán a tartalomgyártásból él, az anyagaiban olyan emberi helyzeteket mutat be, amelyeket elképzelni sem tudunk.

Harmadik helyen végzett az Index-videók YouTube nézettségi listáján – 54 ezer megtekintéssel – a Voxpop Volt repülőrajt. Elrepült Indiába című videónk, amelyben az embereket arról kérdeztük, látják-e már a változást Magyarország gazdaságában, illetve hogy mennyire derűs a jövőképük 2025-öt illetően.

További legtöbbet nézett januári tartalmaink a top 10-es YouTube-listánkon: