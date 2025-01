A Titanic katasztrófája után sokan méltatták érdemeit, sőt még szobrot is állítottak az emlékére. Több szemtanú szerint viszont egyáltalán nem állt a helyzet magaslatán, sokkos állapotban hibát hibára halmozott. Ma 175 éve született a tragikus sorsú óceánjáró kapitánya.

Edward John Smith 1850. január 27-én született az angliai Hanley-ben. Smith 13 éves koráig járt iskolába, de inkább fizikai munkásnak állt. 1867-ben követte féltestvérét Liverpoolba, ahol tengerészeti tanulmányokba fogott. 1880-ban csatlakozott a White Star Line-hoz. A társaság Ausztráliába és New Yorkba tartó hajóin szolgált eleinte negyedtisztként, ám rendkívül gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1888-ban még megbukott az első navigációs vizsgáján, de a következő próbálkozása már sikerrel járt.

A White Star Line sztárja

Smith 1895-től a Majestic nevű tengerjáró kapitánya lett. Amikor 1899-ben kitört a második búr háború, a Majestic több alkalommal is brit birodalmi csapatokat szállított Dél-Afrikába. Szolgálataiért VII. Edward uralkodó közlekedési éremmel tüntette ki Smith kapitányt.

1904-ben újabb szintet lépett: innentől kezdve ő irányította a White Star Line legújabb hajóit első útjukon. Elsőként a világ akkori legnagyobb hajója, a Baltic parancsnokságával bízták meg. Első útja Liverpoolból New Yorkba eseménytelenül telt. Három évvel később egy újabb nagy óceánjáró, az Adriatic kapitányának nevezték ki, és ennek a parancsnoki hídján is helytállt.

Edward John Smith igazi legendává vált.

Nagyon sok utas ragaszkodott a „legbiztonságosabb kapitány” személyéhez, és ezért csak arra a hajóra szálltak fel, amelyet maga Smith irányított.

Pedig akadt azért egy-két malőr. Így 1911. június 21-én, amikor az Olympic óriásgőzös első útja végén kikötött New Yorkban, az egyik vontató nekiütközött az óceánjárónak. Aztán három hónappal később még nagyobb baleset történt: szeptember 20-án összeütköztek a Hawke nevű brit hadihajóval. Az ütközés miatt a cirkáló elvesztette az orrát, míg az Olympic két rekesze vízzel telt meg, sőt az egyik propellertengelye is megcsavarodott.

Nem állt a helyzet magaslatán

A Hawke-incidens pénzügyi katasztrófát jelentett a White Star Line számára. A sérülés miatt el kellett halasztani a Titanic befejezését, ugyanis ahhoz, hogy az Olympic visszatérhessen a tengerre, fel kellett használni a javításhoz a félig kész óceánjáró egyik propellertengelyét és egyéb alkatrészeit. Így aztán a Titanic 1912. március 20-a helyett csak április 10-én indulhatott első útjára.

De ez sem gátolta meg a társaság vezetését, hogy az akkor 62 esztendős, nyugdíj előtt álló Edward John Smithre bízzák a Titanic irányítását.

A Titanic története közismert. Smith kapitány, akinek tényleg ez lett volna az utolsó útja, a végzetes éjszakán több hibát is vétett:

parancsot adott a nagyobb sebességre, hogy hat nap alatt teljesítsék a Southampton és New York közötti utat;

figyelmen kívül hagyta a jéghegyekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket;

nem gondoskodott arról, hogy a figyelő matróz látcsövet kapjon;

az ütközést követően negyven percig nem bocsátották vízre a mentőcsónakokat, mert elfelejtett parancsot kiadni a hajó elhagyására;

arra is Charles Lightoller másodtiszt figyelmeztette, hogy először a nőket és a gyerekeket kellene mentőcsónakba ültetni;

a hajófenékbe zúduló víz szivattyúzására is csak 45 perccel később adott parancsot.

Ezzel együtt az ütközés után a Titanicot már nem lehetett megmenteni. A kapitány vélhetően sokkos állapotba került. A visszaemlékezések szerint próbált úgy tenni az utasok előtt, mintha nem rázták volna meg különösebben a történtek, de a legénység látta rajta, hogy abszolút nincs a helyzet magaslatán. Abban viszont az utolsó percekig bízott, hogy megmentik őket. Folyamatosan a távírászoknál érdeklődött az újabb fejlemények felől. Két óra múltán végül úgy döntött, hogy felmenti őket a szolgálat alól, hogy mentsék az életüket.

A kapitány szelleme

Az, hogy mi történt Edward John Smithszel, máig rejtély. Ahány megmenekült utas, annyiféle történet: főbe lőtte magát, a hajóhídon a kormányba kapaszkodott, vízbe ugrott. Harry Senior tengerész arról számolt be, hogy egy csecsemővel a kezében az óceánba ugrott, majd miután biztonságban elhelyezte az egyik mentőcsónakban, továbbúszott, miközben azt kiabálta, hogy a jó kapitány a hajójával együtt süllyed el...

Természetesen van olyan verzió is, hogy túlélte a katasztrófát. A Titanic egyik tengerésze, Peter Pryal például azt állította, hogy

hónapokkal később találkozott főnökével, aki arra kérte őt, hogy ne tartsa fel, majd felszállt egy Washingtonba tartó vonatra.

A kapitányéhoz hasonlóan a családja sorsa is balszerencsésen alakult. Feleségét, Sarah Eleanor Smitht egy taxis ütötte el 1931-ben Londonban. Egyetlen gyermekük, Helen férjhez ment, és 1923-ban ikreket szült: Simont és Priscillát. A fiú a brit királyi légierő pilótájaként a második világháborúban, 1944-ben az életét vesztette, míg a lány gyermekbénulásban halt meg.

És hogy egy misztikus csavart adjunk Edward John Smith történetének: az a viktoriánus ház, amelyben a kapitány született, 2002-ben 35 ezer fontért kelt el. A boldognak aligha nevezhető két új tulajdonos, Neil és Louise Bonner azóta már megbánta, hogy beköltöztek a két hálószobás ingatlanba. Bonnerék tudniillik többször is látni vélték Smith kapitány szellemét elsuhanni a hálószobájukban, illetve mindenhol furcsa hangokat, zörejeket hallottak. A házaspár ezért inkább kiadta a házat, csakhogy a bérlők hamar távoztak, mert ők is látni vélték a Titanic kapitányának szellemét. Az ingatlan állítólag azóta is üresen áll.

(Borítókép: Hugh Walter McElroy és Edward J. Smith kapitány a Titanic fedélzetén 1912-ben. Fotó: Krista Few / Getty Images)