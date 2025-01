Magyar luxuspárna segít a veszélyeztetett kígyófajokon a kínai holdújév apropóján

A világmárkák – így a luxus regisztere is – minden évben rárepülnek a kínai holdújévre, a híres ital- és óragyártók mellett azonban idén van két magyar versenyző is, egyikük ráadásul egy jó ügyért is adakozik. Az alábbiakban megnézzük, hogy a számos limitált termék közül melyek a legkülönlegesebbek, amelyek egyúttal a legdrágább csecsebecsék közé is számíthatók.

2025 a Kígyó éve, ez a jegy a hatodik a tizenkettőből a kínai zodiákusban, és elsősorban a hosszú életet, a bölcsességet és a rejtélyességet szimbolizálja. Az e jegy égisze alatti évben született emberről hagyományosan azt tartják, hogy bölcs, bájos, jó a belső megérzése, általában alaposan átgondolja a dolgokat, védi a magánéletét, nagyon jól megért másokat, és szívesen törődik is velük.

A kínai újév egy olyan ünnep, amikor összegyűlik a család, és kifejezik a tiszteletüket az elhunyt ősök előtt is. Az idén január 29-én megtartott, tavaszünnepnek is nevezett eseményt Kínán túl Kelet-Ázsia más országaiban is ünneplik, becsülhetően az emberiség egynegyedének ez a legfontosabb ünnep az évben. Fontos egymás megajándékozása is, amellyel az anyagilag jól prosperáló és áldásokban gazdag új esztendő bevonzása is a cél az óév búcsúztatása mellett. Sok óramárka nagy potenciált lát limitált darabok kiadásában ilyenkor, mivel karórát lehet egymásnak ajándékozni, csupán asztali vagy faliórát adni számít tabunak, de legalábbis hatalmas udvariatlanságnak. Ennek a magyarázata, hogy az óra szó kiejtése fonetikailag nagyon hasonlít a vége szóra, de a karórát egy másik szóval jelölik, így azt lehet.

A jó bizniszre idén olyan márkák repültek rá, mint a francia Baccarat kristálymanufaktúra, a Gucci, a Vespa, a Rémy Martin vagy a Martell konyakházak, a Montblanc, az IWC, a Longines, a Corum, a Franck Muller vagy a Raymond Weil luxusóra-manufaktúrák, a Piaget vagy a Harry Winston ékszerházak, de senki nem maxolta ki annyira, mint a Bulgari, amely Sanghajban megnyitotta a Serpenti Infinito kiállítást, amelyen a kígyó szerepét boncolgatják a művészetben kortárs alkotók bevonásával is.

A megnyitón a római ékszerház egyik globális márkanagykövete, Anne Hathaway is megjelent, aki természetesen egy káprázatos drágaköves nyakéket viselt a cég híres, vipera ihlette Serpenti kollekciójából. Ennek hatalmas publicitást adott, amikor Elizabeth Taylor vásárolt egy ilyen karkötőt a márka római butikjában, miközben a városban forgatta szerelmével, Richard Burtonnel a Kleopátrát. A kiállításon ilyen híres darabokat is meg lehet most nézni a márka legszebb kígyós kreációi és az új kollekció mellett. De lássuk akkor, hogy melyik az a 10+1 dizájn, amelyet külön is kiemelnénk!

MÜÜSKA: The Year of the Snake 2025 – Limited Edition Lucky Pillow

A magyar MÜÜSKA dizájnbrand tavaly bemutatott Millions&Billions kollekcióját a szintúgy tavaly, kiadónk gondozásában megjelent Stílusgourmand című stílustanácsadó és etikettkönyv akvarellszerű illusztrációi ihlették. A 70-es évek olasz luxusvároskáinak, Caprinak, Portofinónak vagy Porto Cervónak a hangulata jelenik meg a tapétákon, trónszerű foteleken és díszpárnákon – ez utóbbi kategóriában pedig most született egy limitált színvariáns is a Kígyó évére.

Mivel a Kígyó jegy szerencseszámai a 2-es, a 8-as és a 9-es, így mindössze 289 darab elérhető a holdújév jellegzetes színállásában (a vörös a jó szerencsét és a boldogságot szimbolizálja, míg az arany a vagyont és a prosperitást) piacra dobott modellből, amelynek ára 289 euró (kb. 119 ezer forint). A párnában el lett rejtve egy valódi opálkő is, mivel a Kígyó jegynek ez a szerencseásványa. A párna megvásárlásával pedig egy jó ügyet is lehet támogatni: a cég a bevételből a Save The Snakes nonprofit szervezet munkáját segíti, amely Afrikában, Ázsiában és Amerikában küzd a veszélyeztetett kígyófajok megmentéséért.

Sentiments Couture: Circulation kollekció

A tavaly a Barbie babának is ruhakollekciót tervező magyar Sentiments Couture divatház 2025-ös tavaszi-nyári kollekcióját a Kígyó évének dedikálta. Az egybeesés a véletlen műve egyébként, Joó Beatrix azelőtt vetette papírra az első kreációkat, hogy tudta volna, hogy most ez a jegy következik a kínai zodiákusban.

A kollekció fő motívuma a pitonminta, érdekessége pedig, hogy a pasztellszínek mellett hangsúlyos szerepet kap a bordó is – amely árnyalat ugye jobbára az őszi-téli kollekciókban szokott előfordulni. A darabok egy különleges esemény alkalmával mutatkoznak majd be hamarosan élőben Budapesten.

Louis Vuitton: Escale ’Snakes Jungle’ Cabinet of Wonders Watch

Mindössze 20 darab készült ebből a több mint 113 millió forintos modellből, amely a francia divatház Cabinet of Wonders Watch nevű, távol-keleti tematikájú karóraszériájának tagja. Az árat a limitált darabszámon túl a kézimunka is indokolja, a számlap figurái ugyanis egy különleges zománcozási eljárással (champlevé) készültek, míg a kígyó mögötti, bambuszerdőt mintázó intarziás háttér fából, pergamenből és szalmából, 367 elemből áll össze.

A bambuszlevelek a fehérarany óratokon (a karórák fémvázát hívják így) gravírozva is megjelennek. Az órát Gaston-Louis Vuitton személyes Cuba (a japán kardok markolata és pengéje közötti díszes védőpajzs) kollekciója és Japán iránti szenvedélye inspirálta, az óramutatók feletti monogramját pedig jádeberakással díszítették.

Vacheron Constantin: Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac, Year of the Snake

Az 1755-ben alapított svájci luxusóramárka már sok éve rendre előrukkol a kínai újévre a saját modelljével, idén sem tett másként. Mindkét színállás (a platina és a 18 karátos rózsaarany tokos is) olyan 61,7 millió forint körül van, és egyaránt 25-25 darab erejéig lehet lecsapni rájuk.

A számlapon egy ágaskodó kobrát látni, amely gravírozva és zománcozva van, a háttér pedig egy különleges eljárással kézzel festett. A szíjak természetesen igazi aligátorbőrből vannak ennyi pénzért.

Jaquet Droz: Ophidian Hour

Az 1738-ban alapult svájci márka az első olyan karóráit mutatta be 71,5 millió forintért a Kígyó évének kapcsán, amelynek nincsenek mutatói, helyette forgótárcsák segítségével lehet megtudni, mennyi az idő: a számlapon tekergőző kígyó feje az órát, farka pedig a percet jelzi. Az egyik óra számlapja gyöngyházból van, míg a másiké a mexikói Sonora Sunrise ásványból, amelynek különlegessége, hogy zöld és narancssárga színű is egyszerre.

A fehérarany kígyófigurák természetesen a számlapokhoz illő színeket kaptak, mintájukat az óramanufaktúra egyik barátja, John Howe, A Gyűrűk Ura-könyvek illusztrátora tervezte, az állatok alakja pedig a boldogság szó kínai karakterének kalligráfiájára emlékeztet.

Hublot: Spirit of Big Bang Year of the Snake 2025

2016-tól az Hublot óramárka minden évben újratervezi az ikonikus Spirit of Big Bang modelljét a kínai zodiákus aktuális jegye szerint. A jelenlegi verzión a kígyóbőrminta vonul végig az óraszíjon és az óratokon is, a három kronográf tárcsát pedig egy tekergőző aranyozott kígyó fogja közre, amelynek feje pontosan a 12-es számnál van.

Mindössze 88 darabot gyártottak belőle, 15 millió forintért lehet hozzájutni egyhez.

Jaeger-LeCoultre: Reverso Tribute Enamel ’Snake’

1931-ben a svájci óramárka a világhírű Reverso modelljét azért fejlesztette ki, hogy a befordítható óraszerkezetnek ne essen baja a lovaspólópályán. Ez a harmadik ilyen limitált óra – a Tigris és a Sárkány éve után –, amelyet a kínai zodiákus egyik jegyének szentelnek.

A rózsaarany óratokon egy gravírozott és zománcozott kígyó – melynek pikkelyeit ródiummal, kézzel rajzolták – emelkedik ki a felhők közül, és amelynek elkészítése két hetet ölelt fel, így 42 millió forintért lehet megrendelni.

Dior: Grand Soir Year of the Snake

A francia divatház mindössze 15 darabot készített ebből a női karórából, amelynek gyöngyház számlapján az aranyozott kígyó egy virágzó fán tekereg, miközben rózsaarany lepkék veszik körbe.

Az óratokra körben 52 gyémánt került 18 karátos rózsaarany foglalatba, így 17 millió forintért lehet hazavinni a ketyegőt.

Breguet: Classique 7145 Lunar New Year

Ebből az órából mindössze nyolc darab látott napvilágot, amelyek 18 karátos rózsaarany tokot kaptak. A számlap aranyból készült, kézzel gravírozott és motorosan forgatott, valamint a kígyó ábrázolásával díszítették.

A kontúrokat a gravírozó kézzel készítette el, akárcsak a kígyó fejét és a zöldre lakkozott növényzetet, a kígyó teste és a háttér különböző részei pedig szintúgy motorok által forgatottak. Az óra aligátorbőr szíjjal rendelkezik, és 33 millió forintba kerül.

Arnold&Son: Perpetual Moon 41.5 Red Gold „Year of the Snake”

A számlap középpontjában egy kígyó található, amely egy Ginkgo biloba fa ágára tekeredik. Az állat éjszakai környezetben van ábrázolva, finoman, kézzel gravírozták a 18 karátos rózsaarany hordozófelületre, és egy kék aventurin üveglapra helyezték.

A nagy, gyöngyházfényű holdat szintén valósághűen ábrázolták, a háttérben pedig egy kínai pagoda is feltűnik 24 millió forintért.

Hennessy: Reimagination

A konyakház Shuting Qui divattervezővel működött együtt, hogy három limitált üveget alkossanak a Kígyó évére. A 33 ezer forintos VSOP-palackot vörös virágmotívumokkal és hawaii ihletésű mintákkal díszítették. Az üvegen kockás és absztrakt kígyópikkelyformák keverednek, hogy a megújulást és az örökséget szimbolizálják.

A 79 ezer forintos XO palackja vörös, arany és kék árnyalatokat kombinál, emellett hagyományos kínai motívumok ihlette rombusz formákkal és arany dugóval díszített. Az üvegen lévő kígyó, amely áthalad a mintán, az átalakulást képviseli. A harmadik limitált kiadású palackot, a 685 ezer forintos Paradist élénkvörös színbe csomagolták. Az üveg motívuma a tavasz kezdetét hivatott kiemelni, és a kígyóbőr levedlését szimbolizálja.

(Borítókép: Costfoto / NurPhoto via Getty Images)

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvet ide kattintva rendelheti meg: