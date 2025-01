Ezúttal egy hentesüzlet készletét zabálta fel a Budapesten tartózkodó dél-koreai influenszer

Kolbászt, hurkát, szalonnát és mindenféle hentesárút kóstolt legújabb videójában a Budapesten tartózkodó, népszerű dél-koreai influenszer, Tzuyang.

Tzuyang, a mukbangvideók egyik legismertebb képviselője nemrég európai turnéra indult, és Magyarországra is ellátogatott. A 44 kilós, nagy étvágyú koreai influenszer arról híres, hogy az 11,5 millió követővel rendelkező YouTube-oldalán videókat tesz közzé arról, ahogy táplálkozik. Általában akkora adagokat szokott elfogyasztani, amelyek egy teljes családnak elegendőek lennének.

Az influenszer korábban a rákospalotai Pléh csárdában, egy egy Belgrád rakparti étteremben, a Nyugati téri McDonalds′ban, valamint a Sir Lancelot középkori lovagi étteremben sokkolta a dolgozókat és a vendégeket a mértéktelen zabálásával. Ezúttal, immár az ötödik videójában egy belvárosi hetes szaküzlet felé vette az irányt, és egy teljesen más gasztronómiai élményt élt át.

A hétfőn feltöltött videó elején Tzuyang eleinte félt, hogy túl sósnak találja majd az ételeket, ezért úgy döntött, hogy csak egy kis adagot rendel majd. Ennek ellenére

végül mégis sikerült sokkolnia a pult mögött álló dolgozókat, amikor mindenből kért egy-egy darabot.

Tzuyang alapvetően most is elégedett volt az elfogyasztott étellel, most azonban a brutális mennyiség kifogott rajta, ezért úgy döntött, hogy „az egészsége érdekében” inkább nem pusztítja le teljesen az asztalt, és gyorsan elcsomagolta a megmaradt húsokat.

A videónak természetesen most is voltak kommikus jelenetei. A legviccesebb pillanatokért a magyar veásárlók feleltek, akik megrökönyödötten szemlélték a dél-koreai influenszer gasztronómiai akcióját.