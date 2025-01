A világ egyik legsikeresebb mukbang-tartalomgyártójának magyarországi látogatása mögött sötét múlt rejtőzik. Tzuyang, a dél-koreai mukbang youtuber ugyanis nem csupán elképesztő evési teljesítményével, hanem élettörténetével is sokakat megrendít. A sikerei mögött éveken át tartó bántalmazás, kizsákmányolás és zaklatás húzódik, amelyek nemcsak az ázsiai tartalomgyártók, hanem a dél-koreai nők általános helyzetére is fényt derítenek. A nők elleni erőszak statisztikái és kulturális gyökerei azonban túlmutatnak egyetlen személy tragédiáján, és egy mélyebb társadalmi probléma képét rajzolják ki Dél-Koreában.

A hazai közösségi média felhasználói és a napi szinten híroldalakat böngészők körében aligha lesz újdonság a dél-korai, Tzuyang névre hallgató mukbang-tartalomgyártó magyarországi látogatása, aki mindenki megdöbbenésére több népszerű budapesti étteremben is hatalmas mennyiségű ételt fogyasztott el – úgy, hogy az 50 kilogrammos testsúlyt sem elérő nő ránézésre korántsem olyan forma, mint aki akár egy normális ebédmenüt el tud fogyasztani maradéktalanul...

A koreai nő először a Pléh csárdába látogatott el Budapesten, ahol többek között 2 kiló rántott húst és két nagy tál pacalpörköltet fogyasztott el, majd egy steakétteremben rendezett lakomát, amit bejglivel és kürtőskaláccsal fojtott le. Harmadik állomása a Nyugati téri McDonald’s volt, ahol 10 darab hamburgert és temérdek sült krumplit evett meg, majd a Sir Lancelot felé vette az irányt, ahol egy hat főnek elegendő hústálat kért ki a rendkívül vékony, 161 centiméter magas és 44 kg-os tartalomgyártó.

Persze mindez korántsem egyedülálló jelenség, pláne nem az ázsiai országokban, ugyanis a nagy mennyiségű ételfogyasztásról szóló videók kultúrája, azaz a mokpang – latin betűs átírással mukbang – koreai eredetű műfaj, amely két dél-koreai szóból tevődik össze: az evésből és a közvetítésből. Így az sem meglepő, hogy a legtöbb közösségi média-felhasználó szándékosan vagy véletlenül találkozott már olyan videóval, amelyben a kamera előtt egy vagy inkább több hatalmas tál ételt fogyaszt el egy tartalomgyártó, mindezt ráadásul meglehetősen rövid idő alatt. A falatozással pedig a megtekintéseknek köszönhetően igazán szép summát lehet zsebre tenni.

Nem csak a rántott hús csúszott le, a fél világot felfalta már

Tzuyang, eredeti nevén Park Jung-won, 1997. április 25-én született Szöulban, és annak ellenére, hogy még mindig csak 27 éves, a dél-koreai mukbang youtuber már hét évvel ezelőtt hatalmas népszerűségre tett szert azzal, hogy a kamera előtt étkezett. Csatornája több mint 10 millió feliratkozóval büszkélkedhet, videói rendszeresen milliós nézettséget érnek el, az országban pedig egy felmérés szerint ő a legnépszerűbb tartalomgyártó.

A koreai nő még 2018-ban indította el YouTube-csatornáját, ahol a kezdetben csak ételeket kóstolt, azonban hamar felismerte, hogy a nagy mennyiségű étel elfogyasztása iránti érdeklődés növekszik, így áttért a mukbang tartalmakra. Videóiban eleinte főként Dél-Korea különböző népszerű vagy különleges éttermeit látogatta, ahol hatalmas adagokat fogyasztott el, miközben részletesen bemutatta az ételeket és az éttermek hangulatát is, így hamar népszerűvé vált, és egyre többen akartak vele együttműködést kötni.

Később, ahogyan a csatornája növekedni kezdett, egyre többször jutott el külföldre, ahol előszeretettel kóstolta meg a helyi különlegességeket, vagy csinált meg lehetetlennek tűnő kihívásokat. Tzuyang többször is ellátogatott Japánba, ahol olyan ételekkel teli tányérokat tüntetett el gond nélkül, mint a sushi, a ramen és az okonomiyaki (japán palacsinta). Mukbangvideós lévén a kínai gasztronómia is jelentős szerepet játszott csatornáján. Tzuyang különféle regionális ételeket próbált ki, például pekingi kacsát, tím, szamot, de a leghíresebb kínai tésztaételekre sem mondott nemet – még ha azok egy család heti étkezését is biztosítani tudták volna.

Thaiföldön például a híres utcai ételeket kóstolta meg, beleértve a pad thait, a tom yum levest és a tenger gyümölcseit, az Egyesült Államokban pedig az amerikai klasszikus ételekre, például hamburgerekre, steakekre, BBQ-ra és óriási desszertekre fókuszált. A nagy adagok és a gyorsételek az amerikai gasztronómia népszerű elemei, így nem is volt kérdés, hogy helyük van a mukbang világában.

A zabálás volt a mentsvára, de csak erőszak, zsarolás és kizsákmányolás jutott neki

Az erősen felfelé ívelő karrierje ellenére azonban az élete nem egy tündérmese. A tartalomgyártó 2020-ban más mukbang youtuberekkel együtt kritikák kereszttüzébe került, amiért nem tüntette fel egyértelműen a videóiban, hogy azok szponzorált tartalmak. Az ügyben a helyi fogyasztóvédelem vizsgálatot indított és több influenszert is figyelmeztettek a reklámok átláthatóságának hiánya miatt. Tzuyang ekkor egy időre visszavonult a tartalmak gyártásától, azonban később visszatért a platformra, és folytatta a csatorna építését. Mégis jó ideig sokkal inkább hátránya, mintsem haszna származott ebből.

Tzuyang ugyanis éveken át egy bántalmazó párkapcsolat áldozata volt, amelyben az akkori barátja

fizikailag és szexuálisan bántalmazta, miközben róla készített kompromittáló, rejtett kamerás felvételekkel zsarolta őt.

A férfi arra kényszerítette, hogy amennyiben Tzuyang azt szeretné, hogy a videót ne küldje el a családjának, vagy töltse fel az internetre, akkor az ő tulajdonában lévő bárban kell dolgoznia, ahol aztán a nő szinte összes bevételét elvette.

Emellett ráadásul Tzuyang YouTube-csatornája egyre nagyobb népszerűségre tett szert, a férfi így ezt az üzletét sem hagyta figyelmen kívül. Többek között olyan szerződést kötött vele, amely szerint az összes YouTube-ból származó bevétel csupán 30 százaléka illeti meg a nőt, aki végül abból is alig kapott valamit, így még az alapvető megélhetését is csak nehezen tudta fedezni. Ez a pénzügyi ellehetetlenítés arra kényszerítette, hogy olyan titkos szponzorációkat vállaljon éttermektől, amelyeket később felhasználtak ellene, hogy lejárassák őt. Végül azonban a Mr. A. néven emlegetett férfit nem sikerült rácsok mögé juttatnia, mivel a férfi öngyilkos lett.

Az őt ért támadások azonban nem enyhültek. Nem sokkal később ugyanis egy Rekka Union nevű YouTuber-csoport célkeresztjébe került, akik pénzt próbáltak kicsikarni tőle.

Azzal fenyegették, hogy nyilvánosságra hozzák a titkos szponzorációit, ha nem fizet nekik.

Kiszivárgott hangfelvételek szerint a csoport tagjai arról beszéltek, hogyan zsarolhatnák meg őt, egyikük pedig dicsekedett azzal, hogy már 11 millió wont (2,9 millió forintot) kapott tőle. Ez a zaklatás különösen fájdalmas volt Tzuyang számára, aki épp csak elkezdte volna újraépíteni az életét az évekig tartó bántalmazás után.

Dél-Koreában továbbra is magas a nők elleni erőszakos bűncselekmények száma

Tzuyang története azonban sajnos nem egyedi eset. Dél-Koreában a nők elleni erőszak továbbra is jelentős társadalmi probléma, amely mélyen gyökerezik a kulturális és társadalmi struktúrákban. Bár a pontos statisztikák nehezen hozzáférhetők, a rendelkezésre álló adatok és kutatások is jól leképezik az esetek súlyosságát. Egyes források szerint a nők 20 százaléka esik fizikai vagy nemi erőszak áldozatául élete során, és 20 százalék azok aránya is, akiket már megkíséreltek megerőszakolni. Az adatok szerint

az ilyen esetek 70 százalékát ismerősök, családi barátok vagy rokonok követik el, ami rávilágít arra, hogy az erőszak gyakran a bizalmas környezetben történik.

A nők elleni erőszak Dél-Koreában több tényezőre vezethető vissza. A konfuciánus értékek mélyen beágyazódtak a dél-koreai társadalomba, amelyek hagyományosan a férfiak dominanciáját és a nők alárendeltségét hangsúlyozzák. Ez a patriarchális szemlélet nagyban hozzájárulhat a nők elleni erőszak elfogadásához vagy normalizálásához. Akárcsak a társadalmi nyomás, ugyanis a nők gyakran szembesülnek azzal a társadalmi elvárással, hogy megfeleljenek bizonyos szerepeknek, például a házasság és az anyaság terén. Az ezeknek az elvárásoknak való megfelelés megtagadása vagy a hagyományos szerepek elutasítása gyakran negatív reakciókat és akár erőszakot is kiválthatnak.

Az utóbbi években ráadásul növekedett az online zaklatás és a digitális bűncselekmények száma, amelyek súlyosan sértik a nők magánéletét és biztonságérzetét, de hozzájárulnak az erőszakos cselekmények növekedéséhez is.

A nők elleni erőszak Dél-Koreában így nem csupán az ismert személyeket érinti, hanem egy összetett és mélyen gyökerező probléma, amely kulturális, társadalmi és digitális tényezőkre vezethető vissza. A probléma megoldása ezért átfogó megközelítést igényel, beleértve a társadalmi normák megváltoztatását, a nők jogainak védelmét szolgáló jogszabályok megerősítését és az erőszak megelőzését célzó oktatási programok bevezetését. Persze, éhes disznó makkal álmodik.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.