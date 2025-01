René Benkót, a bécsi székhelyű Signa Group alapítóját, többségi tulajdonosát és egykori igazgatósági elnökét őrizetbe vette tiroli luxusvillájában a rendőrség. A legfőbb vádpont ellene, hogy vagyonát igyekszik elrejteni a cégét vezető felszámolóbiztos és a hatóságok elől, megkárosítva ezzel hitelezőit, köztük számos nagy európai bankot. A Signa Group csődje minden bizonnyal az évtized egyik legnagyobb vállalati összeomlása a világon, becsülhetően akár 13 milliárd eurós kárt is okozhatott ez a befektetőknek, amiből 2,4 milliárd eurót személyesen a vállalkozón kérnek most számon.

A bécsi Gazdasági és Korrupciós Ügyészség bejelentette, hogy innsbrucki villájában a múlt héten reggel letartóztatták René Benkót, többek közt azzal vádolva a 47 éves milliárdost, hogy több mint 1000 cégből álló birodalma csődeljárásával összefüggésben, magánalapítványai segítségével igyekszik eltitkolni bevételeit és személyes vagyonát a hatóságok elől, szándékosan rontva ezzel megkárosított hitelezői érdekeit. Mivel a Signa Group Németországban is komoly vagyonelemekkel rendelkezik, amelyről tavaly mi is részletesen írtunk a cégcsoport résztulajdonában lévő KaDeWe Group csődvédelmi kérelmével kapcsolatban, így a bécsi ügyészség szorosan együttműködik a müncheni és a berlini vádhatóságokkal is, ugyanis ott is nyomozás folyik az üzletember ellen.

A magyar felmenőkkel rendelkező osztrák vállalkozót továbbá azzal is gyanúsítják Ausztriában, hogy a koronavírus idején igényelhető állami támogatásokat nem rendeltetésszerűen használta fel a cég egy, a Lech am Arlberg síparadicsomban található luxusingatlanját illetően, de korábban felmerült hitel- és adócsalás, valamint megvesztegetési kísérlet gyanúja is. Ezekre a bécsi ügyészség intenzív vizsgálódása, többek közt telefonbeszélgetések lehallgatása derített fényt az elmúlt hónapokban, így a nyomozók Benkó tiroli és bécsi otthonában is házkutatást tartottak.

Az osztrák sajtó – a Forbes szerint egykor a kelet-közép-európai régió 10. és a világ 425. leggazdagabb embereként számon tartott – Benko nevéhez köti így a legjelentősebb gazdasági bűncselekmény végrehajtását a II. világháború óta, de vannak olyan hangok is, hogy talán ez a legnagyobb pénzügyi csalás, amit Ausztria valaha látott.

Az ügyészség szerint megalapozott a feltételezés, hogy Benko bűncselekményt követhet el azzal, hogy titokban irányítója, valamint gyermekeivel és feleségével együtt kedvezményezettje is az egyik lánya, Laura nevét viselő alapítványnak, amely számos nagy értékű vagyonelemet, így az innsbrucki villát, drága fegyvereket, karórákat és egyéb tárgyakat is birtokol és értékesíthet, kijátszva ezzel a hitelezők kártalanítását. Benkót átszállították Innsbruckból egy bécsi börtönbe, de ügyvédjén keresztül tagadta az ellene felhozott vádakat.

Hatalmas a botrány Észak-Olaszországban is

Benkó ellen Liechtensteinben és Olaszországban is vizsgálódtak, a trentói ügyészi hivatal így december elején európai elfogatóparancsot adott ki a vállalkozó ellen a 2019 óta zajló nyomozás eredményeképp, mivel számos esetben találtak arra utaló bizonyítékot, hogy visszaélések történtek a különböző ingatlanfejlesztési projekteknél. A kényszerintézkedés érintette továbbá Benko dél-tiroli jobbkezét, Heinz Peter Hagert, és őrizetbe vették Riva del Garda város polgármesterét, Cristina Santit is. A hármast azzal vádolják, hogy szinte maffiaszerűen felépített gazdasági bűnszervezetet hoztak létre elsősorban Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) tartományban.

Az éppen Ausztriában tartózkodó Benko ellen azonban az olasz rendelkezést nem foganatosították, mivel az osztrák gyakorlat szerint nem adják ki a gyanúsítottat akkor, ha az adott bűncselekmény Ausztriában is büntethető. Benkót a parancs kihirdetésének napján ugyan kihallgatták az innsbrucki rendőrkapitányságon, de akkor még szabadlábon távozhatott.

A vádpontok közt bűnszervezeti társulás, közbeszerzési csalás, politikai pártok illegális finanszírozása, korrupció és tiltott befolyásolás, fiktív számlakibocsátás és hivatali titkok kiszivárogtatása is szerepel, így több mint 100 embert vontak nyomozás alá, akik közül sokan közhivatalt látnak el. Az olasz hatóságok továbbá több mint 100 házkutatást tartottak magáningatlanokban és közintézményekben is, a gyanú szerint ugyanis Benko és köre azért finanszírozta a helyi választási kampányokat, illetve adott pénzt és ajándékokat köztisztviselőknek többek közt Milánó, Róma, Brescia és Verona megyékben, valamint a Garda-tó környékén, hogy cserébe a Signa Group ingatlanfejlesztési projektjei egyszerűbb elbírálásban részesüljenek és különböző engedményeket kapjanak.

Mivel a felszámolás alatt álló cégcsoportnak olyan érdekeltségei vannak a tartományi székhely Bolzanóban, mint a Waltherpark bevásárlóközpont, egy luxus lakónegyed vagy részint a repülőtér, így a hatóság a városházát is átkutatta bizonyítékok után – írja az Il Messaggero napilap.

Picasso áron alul eladó, avagy tényleg kellhet a pénz

Pablo Picasso 88 évesen, jellegzetes kubista stílusában festette az Ölelés című művét, amelyen egy intim pillanat, egy meztelenül ölelkező pár látható. A képre Benko 2021-ben csapott le a Christie's aukciósház londoni árverésén 18,32 millió euróért (közel 7,5 milliárd forintért). A mű privát aukción való értékesítésére tavaly bízta meg a Sotheby's aukciós házat a Laura Private Foundation, amely alapítói szinten Benkóhoz és édesanyjához, Ingeborghoz köthető – írja a The Standard nyomán a Bild című német napilap.

Az árverésen a minimum leütési árat 20 millió euróban határozták meg, azonban meglepő módon alacsony volt az érdeklődés a műtárgy iránt. Hiába állították ki a képet Párizsban is az Art Basel Paris művészeti vásár idején, amikor sok érdeklődő és tehetős gyűjtő tartózkodik a francia fővárosban a világ minden tájáról, nem érkezett vételi szándék. A háttérben folyamatosan csökkentették a minimum árat, végül 10,86 millió euróért kelt el, azaz Benko ezen a befektetésen több milliárd forintot bukott.

De a magántőkealapban tárolt vagyona sem teljesen érinthetetlen, az osztrák adóhatóság lefoglalta például az 1000 négyzetméteres beltérrel és 4400 négyzetméteres kerttel rendelkező innsbrucki villát egy 12 millió eurós adótartozás fejében, amelyet az ingatlan után kellene évekre visszamenőleg befizetni, mint mi is írtunk róla korábban.

A Laura Privát Alapítványhoz tartozik például a Roma nevű luxusjacht is, amelyet gyakran láttak korábban Cannes-ban, Benko szívesen bonyolított rajta üzleti tárgyalásokat is. Becsülhetően az alapítvány műgyűjteményének értéke meghaladja a 30 millió eurót is, ami alatt olyan művészek munkáit kell érteni, mint Picasso, Basquiat vagy Warhol, és amelyekhez hivatalosan René Benkónak semmi köze sincs, hiába bizonyítható, hogy ő adott megbízást a vásárlásokra. Mint az osztrák News napilap írja, a befektetők képviselői szeretnék átlátni ezeknek a nagy értékű ingóságoknak az útját, hogy milyen alapokba vannak átpakolgatva, vagy hogy hol van az értük kapott pénz.

Benko egyébként tavaly márciusban személyesen is csődöt jelentett, hivatalosan havi 3700 euróból él, azonban szerencsére nyugdíjas óvónő édesanyja tehetős asszony. Neki a liechtensteini Vaduzban is van magántőkealapja, az Ingeb alapítvány birtokában van 6 luxusvilla a Garda-tónál, 45 millió eurónyi aranytömb, valamint nem utolsósorban 3 millió svájci frank és 2 millió dollár készpénzben. Kár, hogy a héten a Signa Group felszámolóbiztosa kérvényezte a bíróságon a 74 éves Ingeborg alapítói jogainak felfüggesztését.

(Borítókép: René Benko éés felesége, Nathalie egy sörfesztiválon. Fotó: Gisela Schober/Getty Images)