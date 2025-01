Itt a videó, még Orbán Viktor is kardot rántott a Hunyadi forgatásán

A miniszterelnök nemcsak beszédet mondott a Nemzeti Filmintézet fóti filmstúdiójának megnyitóján, hanem a Hunyadi sorozat forgatását is megtekintette, melynek szünetében alkalma nyílt néhány szót váltani a stábtagokkal, akiket humoros megjegyzésekkel szórakoztatott.

Csütörtökön nyitotta meg Orbán Viktor és Káel Csaba a Nemzeti Filmintézet fóti filmstúdióját, ahol megtekintette a Hunyadi történelmi sorozat forgatását is, ennek szünetében találkozott a színészekkel is, melyről TikTok videón számolt be − írta a Blikk.

A miniszterelnök humoros megjegyzéseket tett beszélgetés közben a stábtagoknak. „Látom, rokonszakma!” − szólt a forgatás résztvevőihez. Orbán Viktor Kádár L. Gellértet, a Hunyadi Jánost alakító színészt kérdezte arról, hogy véget ért-e már a széria készítése, majd megnézte a karakteren lévő páncélt és kezébe vette annak kardját is. Ezt követően megjegyezte, hogy „ez csalás”, vagyis nem valódi fegyver a kellék.

A látogatás befejezéseként a kormányfő viccesen csak annyit búcsúzóul a stábnak, hogy „köszönöm, hogy találkozhattunk, leszerződtettem magukat!”