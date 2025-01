Jeremy Fragrance, a világ egyik legismertebb parfüm-influenszere nemcsak az illatok szakértője, hanem egy internetes jelenség is. Excentrikus viselkedése, szokatlan életmódja és energikus előadásmódja milliókat vonz a közösségi médiában. Karrierje a YouTube-on indult, majd saját parfümmárkát alapított, mára pedig a TikTok egyik legismertebb alakja. Azonban nemcsak a parfümökről híres: botrányai, politikai nézetei és online feleségkeresése is beszédtémát szolgáltatott az elmúlt években. A jelenleg Budapesten parádézó influenszer a látogatása módját pedig ezúttal is megadta: magyarul beszélve, hol piros-fehér-zöld sálban, hol pedig Ferencváros focimezben tűnt fel az itt készült videóiban, rajongók százai pedig közönségtalálkozók keretein belül is találkozhattak vele.

Napok óta Budapesten kering, a közösségi oldalát követőkön kívül azonban aligha mondd sokat a fővárosi lakosok számára az, hogy ki is Jeremy Fragrance, aki parfümmel a kezében járja az utcákat. Nekik a válasz röviden talán úgy szólhat, hogy Jeremy, azaz Daniel Schütz (vagy születési nevén Daniel Sredzinski) Németország egyik legismertebb influenszere, aki a parfümök világában vált híressé, karizmatikus személyisége, energikus előadásmódja és egyedi stílusa révén pedig milliók követik őt a közösségi médiában. Budapesti látogatása kapcsán azonban érdemes részletesen és közelebbről is megismerni, hogyan lett világhírű, milyen botrányok övezték pályafutását, és miként vélekedik a politikai kérdésekről vagy éppen a vallásról.

Az influeszer 1989-ben született Németországban, eredetileg a zeneiparban képzelte el a fényes jövőt. A 2000-es évek végén a Part Six nevű fiúbanda tagja volt, majd csatlakozott a Golden Circle projekthez, ahol Jeremy Williams művésznéven szerepelt, és egyénileg is adott ki dalokat. Az együttes feloszlása után figyelme a parfümök világa felé fordult, és 2014-ben létrehozta YouTube-csatornáját, amely parfümajánlásokra és illatelemzésekre épült, de a szórakoztató tartalmak szintén hangsúlyosak voltak, amelyeknek köszönhetően a TikTok indulásakor már meghatározó követőtábor állt mögötte.

Egyedi, lendületes stílusa és a parfümökhöz való szenvedélyes hozzáállása gyorsan meghozta számára a sikert. Az évek során több milliós rajongói bázisra tett szert a különböző platformokon:

a YouTube-csatornája 2,47 millió feliratkozóval rendelkezik, míg német nyelvű csatornája további 196 ezer követőt vonz,

a TikTokon több mint 10 millió követője van, és rövid, energikus videóival gyakran vírusvideókat gyárt, népszerű hangsávokra táncol sajátos stílusában,

az Instagramon több mint 3 millió követője van, és aktívan posztol mind a parfümökről, mind a személyes életéről.

A népszerűségét tovább növelte saját parfümmárkája, a Fragrance One, amelyet 2018-ban indított el. Az illatai kifejezetten férfias, domináns jegyeket hordoznak, és a luxuspiacot célozzák meg.

Fradi mez, parlament, magyar szavak és végeláthatatlan reklám

Saját brandjének és közösségi oldalai sikerének is köszönhetően temérdek márkával dolgozott már együtt, ezek közül pedig a magyar piac sem maradhatott ki. A most Szerencsés Szabolcs által megálmodott márka, a Superz parfümjei miatt a fővárosba érkező influenszer ugyanis olyan tartalomgyártók után állt be a magyar márka arcának, mint a népszerű hazai sneaker-guru Balázs Kicks, az újabban szintén parfümös videókban utazó AK26-os rapper, Giajjeno, de Szerencsésnek a világhírű csecsen küzdősportolóval, Khamzat Chimaev-vel is volt már együttműködése.

Emiatt különösebben az sem meglepő, hogy előszeretettel látogatott el hazánkba, ahol azon kívül, hogy elpancsolt néhány milliliter parfümöt, a rajongóinak és kifejezetten a magyaroknak is kedveskedett. Legalábbis mindent megpróbált ennek érdekében.

Az ittléte során ugyanis ellátogatott az Allee-ba, majd közönségtalálkozót tartottak, amelyen a rajongók személyesen találkozhattak vele, közös fotókat készíthettek és aláírásokat kérhettek tőle. A többnapos kiruccanása során a vidéki rajongók egy része is külön örülhetett, hiszen a fővárosi találkozó mellett péntek estére egy debreceni eseményt is meghirdettek.

A látogatásáról Jeremy Fragrance több posztot is megosztott közösségi média felületein, például az Instagramon és a TikTokon, ahol volt, hogy magyarul is megszólalt, de az illatfelhők szórása mellett arra is volt ideje, hogy piros-fehér-zöld sálban táncikáljon vagy Ferencváros focimezben magyarázzon a telefonja kamerája előtt.

Egyesek szélsőjobboldalinak, mások szexistának tartják

Legalább akkora tömeg szemét szúrja az influenszer tevékenysége, mint ahány rajongója van, mivel egyes megnyilvánulásai széles körben váltottak ki felháborodást. 2023 végén Jeremy Fragrance azután került komoly kritikák kereszttüzébe, hogy olyan személyekkel készült közös fotókat osztott meg, akik szélsőjobboldali mozgalmakhoz köthetők.

Különösen nagy felháborodást keltett, amikor Donald Trump egyik rendezvényén, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubja által rendezett gálán egy szélsőjobboldali aktivistával fotózkodott.

Ezek a kapcsolatok érthetően kétségeket vetettek fel politikai nézeteivel kapcsolatban, így több cég is azonnal megszakította vele az együttműködést az esetet követően. Bár Jeremy sosem tett egyértelműen szélsőséges nyilatkozatot, sőt magát a keresztény-konzervatív Kereszténydemokrata Unió nevű párt elkötelezettjének tartja, az ilyen társaságban való megjelenése miatt azonban sokan megkérdőjelezték az értékrendjét, amely szerintük túl nagy kockázatot jelent az együttműködésükre nézve.

Akárcsak azok a pletykák, amelyek szerint a bohókás tartalomgyártó nem veti meg a kábítószert sem, és egészen a mai napig lelkesen kommentálják a videói alá, hogy kokain fogyasztását követően nem csodálják, hogy úgy táncol, ahogy.

2024 közepén aztán újabb botrány robbant ki, amikor felmerült, hogy a Snapchaten fiatal nőkkel folytatott kompromittáló beszélgetéseket. Kiszivárgott képernyőfotók alapján explicit tartalmú üzeneteket és képeket küldött 18 éves nőknek, amelyek ugyan nem voltak illegálisak, de sokan elítélték a viselkedését, és a közvélemény erősen kritizálta emiatt.

Ez pedig még koránt sem minden, ugyanis Jeremy Fragrance a parfümös videói mellett gyakran oszt meg bibliai idézeteket és templomokból posztol képeket, hithű kereszténynek tartja magát. Egyesek szerint azonban ezen a téren is meglehetősen szélsőséges nézeteket vall, amely főként a párkeresés kapcsán mutatkozik meg.

A férfi több posztban és videóban is felhívást tett közzé, hogy a követői segítsenek neki megtalálni a megfelelő nőt. Bár egyesek ezt egy őszinte és különleges módszernek vélték a párkeresésre, sokan inkább figyelemfelkeltő akciónak vagy önreklámnak tartották. Amennyiben ez volt a célja, akkor viszont sikerrel is járt, ugyanis Jeremy nyíltan beszélt arról, hogy olyan feleséget szeretne találni, aki keresztény és 32 év alatti, a jelentkezőknek pedig még egy külön e-mail címet is létrehozott.

Bár konkrétan sosem mondta ki, hogy csak szűz pár jöhet nála szóba, bejegyzéseiben kifejtette a nézeteit a házasság előtti együttlétről is, és elárulta, hogy bár ő maga már nem szűz, de a barátainak, és ha majd gyerekei lesznek, nekik is azt tanácsolja, hogy házasság előtt maradjanak tiszták.

Ha pedig valaki mégis tisztátalan lesz, az se essen kétségbe, hiszen mint látjuk, parfümből mindig bőven lesz választék...

(Borítókép: Jeremy Fragrance az irodájában 2023. március 7-én. Fotó: Rolf Vennenbernd /picture alliance via Getty Images Hungary)