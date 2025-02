Hasít a TikTokon a Sigma Boy, de a politikusok orosz propagandát kiáltottak

A TikTok-felhasználóknak aligha kell bemutatni napjaink egyik legtrendibb hangsávját, a Sigma Boy című dalt, az orosz popsláger ugyanis villámgyorsan meghódította az internetet, és megjelenése óta, 2024 októberét követően már több tízmilliók nézték meg a YouTube-on és a TikTokon. A dalt Mihail Csertisev zeneszerző és 11 éves lánya, Szvetlana Csertiseva (művésznevén Betsy) írta, aki a 12 éves Maria Jankovszkaja társaságában énekelte fel a számot.

A siker pedig a közösségi oldalaknak köszönhetően hamar jött is, mindössze három hónap alatt a dal 67 millió megtekintést gyűjtött össze a YouTube-on, a Billboard Hot Dance/Pop Songs listáján pedig a 7. helyet szerezte meg, ezen felül pedig számos TikTok trendet inspirált.

A dal központi témája a „szigma férfi" archetípusa – az internetes kultúrában olyan önálló, független, fiatal férfi, aki nem igazodik a társadalmi normákhoz. Ez az üzenet világszerte rezonált a fiatal közönséggel, elősegítve a dal gyors terjedését, azonban a temérdek követő mellett egyre több kritikus ad hangot nemtetszésének is. Ezúttal pedig nem a dal minősége jelent problémát....

Orosz propagandának tartják, de az ortodoxok is felháborodtak

A népszerűség ellenére a Sigma Boy ugyanis bőven kapott kritikákat, ráadásul nem kis meglepetésre ebben a kérdésben az európai politikusok és az orosz ortodox konzervatívok is egy oldalra álltak.

A dal egyik legélesebb bírálója Nela Riehl német politikus volt, aki az Európai Parlamentben azzal érvelt, hogy a dal burkoltan „patriarchális és oroszpárti világnézeteket” közvetít. Azt is felvetette, hogy a dal lehet egy példa az „orosz befolyásra a népszerű diskurzusban a közösségi médián keresztül”, és figyelmeztetett, hogy ez fiatal ukrán és európai közönséget célozhat meg.

Az orosz tisztviselők persze gyorsan elutasították ezeket a vádakat. Leonyid Szluckij, az Állami Duma nemzetközi ügyekért felelős bizottságának vezetője kijelentette: „A Nyugat nem tud leállni, mindent, ami orosz, azt bírálják, és úgy érzik, hogy azonnal el kell utasítaniuk. Most már az orosz gyerekektől is félnek az európai politikusok” – írja a The Moscow Times. Mások, mint például Grigorij Gurov, a Rosmolodezh szövetségi ifjúsági ügyekért felelős ügynökség vezetője, megkérdőjelezték egy egyszerű popdal betiltásának ötletét, azt állítva, hogy az ilyen intézkedések ellentmondanak a szólásszabadság nyugati eszméivel.

Érdekes módon a Sigma Boy kritikája azonban nem korlátozódott a nemzetközi politikai vitákra. Az ultra-konzervatív orosz ortodox Sorok Sorokov mozgalom is aggályokat fogalmazott meg a dal szövegével kapcsolatban, és azzal vádolta a készítőket, hogy a gyerekek szexualizálására utaló elemeket tartalmaz. A csoport petíciót nyújtott be az Orosz Főügyészséghez a dal felülvizsgálatára, azzal az indokkal, hogy a dalban elhangzó témák nem megfelelőek a fiatal előadók és közönségük számára. A dal szerzője, Csertisev persze visszautasította ezeket a vádakat. Az RTVI-nek adott interjújában kijelentette, hogy a kritikusok észrevételei inkább az ő saját nézőpontjukat tükrözik, mintsem a dal tényleges tartalmát. „Nem próbáljuk ebbe az irányba terelni a gyerekeket. Ha ők valamit látnak ebben, akkor szerintem inkább az a kérdés, hogy pontosan mit észlelnek, és miért épp így érzékelik ezt?” – mondta.

Bár a Sigma Boy továbbra is vitákat kavar, globális sikere megkérdőjelezhetetlen. A körülötte kialakult vita talán még inkább növelte a dal vonzerejét, hiszen a róla szóló beszélgetések kíváncsiságot és érdeklődést generálnak. Csertisev maga is elismerte ezt a hatást, mondván: „Bármi, amit betiltanak, csak még izgalmasabbá válik a hallgatók számára – az emberek még jobban odafigyelnek majd az előadókra”.

A TikTok-os Sigma Boy Budapestet is letarolta

A Sigma Boy hatalmas népszerűsége számos influenszer figyelmét felkeltette, de talán senki sem profitált annyira a dal sikeréből, mint a menedzsmentje által csak Simonnak nevezett TikTok-felhasználó, Streichbruder. A 17 éves, még iskolába járó, német származású tartalomkészítő a Sigma Boy hangsávot felhasználva vált széles körben ismertté a platformon, videói milliós nézettséget értek el, és a fiatal generáció egyik legkedveltebb TikTok-arcává vált.

Pedig túl sokat nem tesz hozzá a zeneszámhoz: videóiban Európa különböző városaiban tűnik fel egy hatalmas, hordozható hangszórót húzva, majd az emberek között táncolva, azokkal leöklözve, dob egy szaltót, és folytatja az útját. Igen ám, de a videói népszerűségére a dal egyik előadója, Maria Jankovszkaja is felfigyelt, aki idővel csatlakozott a német tartalomgyártóhoz, ma pedig már együtt táncolnak és borzolják a kedélyeket a Sigma Boy TikTok-videókkal.

A tartalomgyártó ráadásul nemrég Magyarországon is járt, ahol a Duna partján, a Lánchídon, de a Bazilika előtt és a reptéren is megcsinálta a szokásos kis performanszát – és ahogyan egyes influenszerek vagy éppen politikusok, ő maga is benézett a sneaker-király Balázs Kicks-hez, azaz Pachert Balázshoz, akivel egy közös videót is készített a TikTok szigmája.

(Borítókép: Betsy / YouTube)