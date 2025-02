Nyolc év és összesen hat évad után hagyja el a főzőműsort Wolf András, aki úgy érzi, már mindent megtett a produkcióért, és új kihívásokra vágyik. A TV2-nek a séf helyére ezért gyorsan kellett keresnie valakit, ugyanis hamarosan már a hetedik évad forgatása is kezdetét veszi. A jelöltek között több ismert szakács neve is felmerült, információk szerint egy Michelin-csillagos séffel majdnem sikerült is megállapodni.