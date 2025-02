Több mint három évtized után derülnek ki O. J. Simpson legsötétebb titkai

1995-ben Hollywood egyik legfényesebb csillagának leáldozóban volt, miután emberölés vádja miatt állt az esküdtek elé. A sokak által csak O. J. Simpsonként emlegetett Orenthal James Simpson kezdetben a hetvenes években az NFL megállíthatatlan játékosaként vált ismertté. A Csupasz pisztoly-filmekkel a mozivásznon szintén tarolt, majd egy ország nézte végig, ahogy autójával menekül a rendőrök elől, illetve hallgatta végig a felmentő ítéletét.

A Netflixen most az utóbbival kapcsolatban debütált egy új sorozat, az American Manhunt, ami ígéretet tesz arra, hogy eddig nem ismert tényeket vonultat fel, hogy a végén a nézők döntsenek arról, mi is történt azon az éjszakán, amikor Simpson állítólag gyilkosságot követhetett el. Floyd Russ több mint egy évvel ezelőtt kezdte el a forgatásokat, amihez eredetileg szerették volna, hogy Simpson is csatlakozzon, de a celeb csak pénzért nyilatkozott volna, valamint a rendezői munkába is beleszólt volna, így ő nem, de az egykor hozzá közel álló személyek részletesen meséltek azokról az időkről.

Hová tűnt a kés?

Az évszázad perének nevezték az amerikai sajtóban, amikor O. J. Simpson bíróság elé állt Nicole Brown és Ron Goldman meggyilkolása miatt. 1995-ben Robert Kardashian neves védőügyvéd oldalán vitte végig a pert, aminek végeztével a vádak alól felmentették az esküdtek, később azonban a civil keresetben már bűnösnek találták. A mai napig maradt megválaszolatlan kérdés az üggyel kapcsolatban, például hogy hova lett a gyilkos fegyver. A két gyilkossághoz egy kést használt az elkövető, azt azonban soha nem találták meg a hatóságok, így azt bizonyítékként sem tudták bemutatni a tárgyaláson.

Az American Manhunt erre a kérdésre igyekszik választ adni, a megkérdezettek pedig állítják, hogy tudják, mi történt vele. Kato Kaelin, aki a gyilkosságok idején O. J. Simpson vendégházában lakott, úgy emlékszik, hogy megpróbált segíteni a férfinak több táskát bepakolni egy limuzinba, amivel a repülőtérre tartott, hogy Chicagóba repüljön egy vállalati golfkirándulásra, de ragaszkodott hozzá, hogy maradjon távol egy kis táskától, amire a limuzin sofőrje is jól emlékezett.

Skip Junis éppen a repülőtéren várta a feleségét, amikor kiszúrta a sportolót, ahogy kiszáll a limuzinjából. Elmondása szerint látta, ahogy a holmijai között több méregdrága luxusmárkának a táskái voltak, de ő egy olcsónak tűnő táskát szorongatott magánál, amihez senki nem léphetett közel. Junis állította egy interjúban, hogy látta, ahogy O. J. Simpson egy szemeteshez lépve gyorsan kihúzott egy hosszú tárgyat a táskából, majd a kukába dobta, és gyorsan felszállt a Chicagóba tartó gépre.

Ki volt az igazi O. J. Simpson?

A filmesek interjút készítettek a sportoló halála után a korábbi ügynökével, Mike Gilberttel is, aki jóban volt Simpsonnal. Körülbelül 22 évig képviselte őt, de összeveszett vele, sőt 2008-ban kiadott egy könyvet, amelyben azt állította, hogy Simpson a tárgyalás után bevallotta Gilbertnek, hogy ő állt a gyilkosságok mögött. A könyvében az ügynök egy igazi rejtélyként írja le ügyfelét:

Vajon O. J. egy igazán jó ember volt, aki képes volt rossz dolgokat tenni? Vagy O. J. csak egy igazán rossz ember volt, aki időnként jó dolgokat tett? Még mindig nem tudom, ki volt ő. Melyik személyt ismertem?

Ron Shipp korábban Simpson barátja volt, nem sokkal azután beszélt vele, hogy a gyilkosság hírével a címlapokra került. A sportoló panaszkodott neki, hogy a hatóságok azt akarják, hogy hazugságvizsgálatnak vessék alá. Shipp úgy gondolta, ez nem kérdéses, majd megkérdezte tőle, miért hezitált, mire elmondása szerint Simpson elismerte neki, hogy álmodott Nicole meggyilkolásáról.

Amikor Shipp tanúskodott, a családon belüli bántalmazás mintájáról beszélt, arról, hogy Nicole elmondta neki, hogy Simpson fejbe verte, és mutatott neki képeket a testén lévő zúzódásokról más veszekedések után. Shipp szerint Simpson nem tagadta, amikor szembesítette ezzel.

A sorozat készítője az újabb generációknak szerette volna más perspektívába helyezni az ügy körülményeit. Floyd Russ nem tagadta, hogy szerinte nagyon is Simpson volt az elkövető, de ahogy most a BLM- és a metoo-mozgalom árnyékában, úgy akkor sem volt teljesen indulatoktól mentes a közvélemény. Los Angeles ekkor még bőven nyögte annak az 1992-es lázadásnak a következményeit, ami azután tört ki, hogy a rendőröket felmentették egy fekete férfi, Rodney King ellen elkövetett testi sértés vádja alól. Az O. J. Simpson-ügyben nyomozó Mark Furman pedig olyan rasszista kommenteket tett, amelyek miatt megrendült benne a bizalom.

„Volt egy időszak az életemben. Lealacsonyító kifejezésekkel beszéltem a kisebbségekről. Elveszett voltam” – így emlékezett vissza azokra az évekre Furman, utalván arra, hogy az ügy végül már nem csak egy családon belüli erőszak, hanem rasszista ügyként is beivódott a köztudatba.

O. J. Simpsont 2007-ben ítélték el fegyveres rablásért, miután több társával a tőle ellopott sportereklyéket akarta visszaszerezni, ám a Las Vegas-i akciójuk végül emberrablásba torkollt. A börtönben töltött 9 év alatt több mint 600 ezer dolláros nyugdíjat kapott az NFL-től, majd O. J. Simpson 2017-ben hagyhatta el a börtönt. Tavaly februárban bejárta a hír a világsajtót, hogy az amerikaifutball-sztárt prosztatarákkal diagnosztizálták, és kemoterápiás kezeléseken vesz részt Las Vegasban. Április 10-én viszont már fia közölte a hírt, hogy apja szervezete 76 éves korában feladta a küzdelmet a rákkal szemben.

(Borítókép: O.J. Simpson és Nicole Brown 1994-ben, a Csupasz pisztoly 33 1/3 című film bemutatóján. Fotó: Vinnie Zuffante/Getty Images)