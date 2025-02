A vasárnap Los Angelesben megtartott 67. Grammy-díj-átadó nemcsak a zenei teljesítmény, de az extrém ruhaköltemények körül is forgott, amelyekből bőven lehet szemezni. Ehhez ajánljuk galériánkat, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

Mint azt írtuk, Kanye West felesége például anyaszült meztelenül lépett a vörös szőnyegre, de Joy Villa vagy Lady Gaga a zeneipar legnagyobb és legrangosabb gáláján viselt ruhakölteménye sem mondható éppen hétköznapinak.

Will Smith fia, Jaden Smith a vörös szőnyeges bevonuláson egy fekete vámpírkastélyt viselt a fején, amelyet Abodi Dóra, az ABODI Transylvania nevű luxusmárka magyar divattervezője tervezett. A tervező a Telexhez eljuttatott közleményben azt írta, hogy „a fejdísz egyedileg készült Jaden számára, és tükrözi a márka történelmét és szellemiségét, amely a vámpírlegendákból és a Báthori család történetéből is inspirálódott”. A márka az Instagram-profilján meg is osztott egy videót a vámpírkastélyt viselő Smithről.

A fejfedő egyébként az ifjú Smith stylistjának felkérésére készült, kifejezetten a gálára. Jaden Smith a nem mindennapi fejdíszhez egy Louis Vuitton öltönyt választott, a különleges összeállításról a Vogue, a Variety, az Elle és a The New York Times is beszámolt.

Az ABODI Transylvania egy számos, nemzetközileg ismert celeb által kedvelt magyar márka, amely önmeghatározása szerint „mágikus mitológiai hangulatú, barokk futurizmusként definiálható”. A kastélyos fejdísz az Abodi weboldalán meg is vásárolható. Az ára 4500 euró, vagyis 1,8 millió forint.