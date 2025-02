András herceg a világ képébe hazudott, az FBI buktathatja le

Sokadjára kerül a figyelem középpontjába András herceg a 2019-ben a börtönben elhunyt amerikai üzletember, Jeffrey Epstein kapcsán. Mint ismert, kettejük közeli barátságára azután derült fény, hogy 2022-ben Virginia Roberts Guiffre szexuális zaklatással vádolta meg a királyi sarjat, ami komoly következményekkel járt. A néhai II. Erzsébet királynő minden címétől és katonai rangjától megfosztotta őt. Guiffre azt állította, a herceggel Jeffrey Epsteinen, illetve a jelenleg is húszéves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwellen keresztül ismerkedett meg. Előbbi szexuális aktusra kényszerítette őt a barátaival, köztük három alkalommal András herceggel is, aki a nő elmondása szerint tudatában volt annak, hogy ő csak 17 éves. A felek végül peren kívül egyeztek meg egymással, a feltételezések szerint Virginia Roberts Guiffre 12 millió fontos kártérítést kaphatott.

Szintén nagy port kavartak a 2024-ben nyilvánosságra került Epstein-akták, amelyekben több mint hetvenszer merül fel a herceg neve. A korábban több mint tíz éven keresztül Epstein házvezetőnőjeként dolgozó Juan Alessi például arról számolt be, hogy a herceg és egykori neje, Sarah Ferguson sokszor jártak az üzletember házában. Míg Epstein egy másik házvezetője, Alfredo Rodriguez eskü alatt vallotta, hogy sok kép készült Epsteinről és András hercegről a Palm Beach-i birtokon. A dokumentumok egyikében azzal is megvádolták a herceget, hogy kiskorúakkal együtt vett részt egy orgiában Epstein szigetén, a karibi Little St. Jamesen. Egy neve elhallgatását kérő személy egyébként korábban azt állította, kiskorúként három különböző helyszínen is kénytelen volt szexuális kapcsolatot létesíteni a királyi sarjjal (Ghislaine Maxwell londoni lakásán, New Yorkban és Epstein szigetén). Epstein arra kérte, tegye meg, amit a herceg kíván, míg az üzletember madame-jaként dolgozó Ghislaine Maxwell elősegítette, hogy szexuálisan zaklathassa őt.

Az Epstein-botrány kirobbanását követően a herceg 2019-ben a BBC Newsnight című műsorában adott interjút Emily Maitlisnek. 13 hónapra volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán nyélbe tudják ütni, mivel ennyi idő kellett, amíg a királyi sarjjal, illetve az asszisztensével, Amanda Thirskkel bizalmas viszonyt alakítottak ki. A beszélgetés során szóba kerültek az üzletember és András herceg találkozói, különösen egy 2010 decemberi alkalom, amikor a New York-i Central Parkban kapták őket lencsevégre – nem sokkal azután, hogy Epsteint kiengedték a börtönből. A herceget akkor több kritika is érte azzal kapcsolatban, miért mutatkozik a társaságában, ám az interjúban ragaszkodott ahhoz, hogy ez volt az utolsó alkalom, amikor látták egymást.

Emily Maitlis : „Ez a 2010. decemberi látogatás volt az egyetlen alkalom, amikor látta, miután elítélték?”

: „Ez a 2010. decemberi látogatás volt az egyetlen alkalom, amikor látta, miután elítélték?” András herceg : „Igen, igen.”

: „Igen, igen.” Emily Maitlis : „Látta vagy beszélt vele utána újra?”

: „Látta vagy beszélt vele utána újra?” András herceg: „Nem.”

– állította a királyi sarj, hozzátéve, 2010-ben a parkban tett sétájuk során lehetőségük volt beszélni arról, mi legyen a jövőben, mivel mindenképp személyesen szerette volna közölni vele, hogy nincs tovább.

Azt mondtam neki: »Nézd, a történtek fényében nem tartom helyénvalónak, hogy kapcsolatban maradjunk.«

– mondta, kiemelve, hogy attól a naptól kezdve nem beszélt vele.

Hazudott?

A napokban előkerült újabb bírósági dokumentumok ugyanakkor éppen azt támasztják alá, hogy a felek még hónapokon át e-maileket váltottak egymással, pontosabban egészen 2011 februárjának végéig. Sőt, még aznap is kapcsolatban voltak, amikor először megjelent az András herceget és Virginia Roberts Guiffre-t ábrázoló, 2001-ből származó kép. A Bloomberg birtokába került beadvány szerint Epstein és a herceg megvitatták a sajtóban megjelent híreket, amelyekben össztűz alá vették őket, majd 2011. február 28-án utóbbi kijelentette egy e-mailben:

Tartsuk a közeli kapcsolatot, és hamarosan újra együtt szórakozunk!!!!

Bár az FCA (Financial Conduct Authority) által közzétett jogi iratokban nem nevezik meg a herceget, csak a brit királyi család tagjaként hivatkoznak rá, más dokumentumokban megerősítik, hogy ismerték egymást, és Epstein több találkozót is szervezett a számukra.

Az FBI is nyomoz

Úgy tudni, az FBI és az annak az élére kinevezett Kash Patel most a hercegre irányította a figyelmét, és egy szenátusi meghallgatás során készek kivizsgálni, kik állhattak szoros viszonyban Epsteinnel. Patel kiemelte, nincs helye a gyermekkereskedelemnek az Egyesült Államokban, illetve támogatta az egyik szenátor azon követelését, hogy nyissák meg azon aktát, amelyben szerepel, hogy az üzletember kikkel utazott anno egy repülőgépen, és Ghislaine Maxwell mellett kik segíthettek nekik létrehozni az emberkereskedő birodalmat.

Bár a herceg szintén ült korábban Epstein magánrepülőjén, nincs arra utaló jel, hogy a férfi bűntársának tekintenék őt. Mint kiderült, az FBI már 2020-ban arra kérte az amerikai belügyminisztériumot, hogy segítsenek nekik kihallgatni Andrást, a nyomozás ezen szálát viszont 2024-ben felfüggesztették. Patelnek így az a törekvése, hogy újra elővegyék az ügyet, és mindenki megkapja a büntetését, aki segédkezett Epsteinnek.