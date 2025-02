Ezek voltak a Grammy-díj-átadó történetének legsokkolóbb pillanatai

A Los Angeles-i tűzvész ellenére is megrendezték február 2-án, vasárnap a Grammy-gálát. Az est sztárjai között szerepel Beyoncé, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter és Chappell Roan is. Helyi idő szerint 2025. február 2-án este tartották Los Angelesben a zeneipar legnagyobb és legrangosabb gáláját, a 67. Grammy-díj-átadót.

A vasárnapi díjátadót követően az USA Today felelevenítette az átadó tíz legemlékezetesebb pillanatát.

Adele legyőzte Beyoncét – és bocsánatot kért a beszédében (2017)

Amikor Adele az 59. alkalommal megrendezett díjátadón öt Grammy-díjjal a karjában vette át az este legnagyobb elismerését, az énekesnő beszédében sírva jelentette ki, hogy az év albuma díjat Beyoncé Lemonade-jének kellett volna kapnia.

Beyoncé pedig boldog mosollyal fogadta a vereséget, és őszintén meghatottnak tűnt a közönségben, miközben Adele éppen az ő albumát dicsérte. A gesztus meglepte az embereket, ahogy az is, hogy egy nagy előadó azt mondja a másiknak: „K***ára imádunk téged. Te vagy az életünk”.

Macklemore Kendrick Lamar elől vitte el a díjat – bocsánatot kért ő is (2014)

A bocsánatkérés nem kifejezetten az átadón, hanem utána történt, amikor Macklemore-ra rájött a felismerés, hogy a Ryan Lewisszal közösen írt The Heist című könnyed pop-rapje nem érdemelte meg a legjobb rap-albumért járó elismerést Kendrick Lamar Good Kid, m.A.A.A.d City-jével szemben. Az átadó után Macklemore írt egy SMS-t a rappernek:

Azt akartam, hogy te nyerj. Meg kellett volna nyerned. Ez furcsa és szívás, hogy kiraboltalak

– írta, majd az üzenetet közzétette Instagram-oldalán.

Macklemore lépése nem aratott osztatlan sikert – Drake a Rolling Stone-nak azt mondta, hogy a lépés „olcsónak tűnt” –, amiért nyilvánosságra hozta az üzenetet, azonban néhányan dicsérték a komolyságát. Macklemore 2021-ben a People’s Party With Talib Kweli című műsorban Talib Kweli-nek elismerte, hogy az üzenetet „nem kellett volna feltenni az internetre”.

Jennifer Hudson dalban méltatta Whitney Houstont (2012)

Whitney Houston halála miatti gyász az 54. Grammy előestéjén sem enyhült, amikor a show függönye a „the show must go on” ethosz jegyében szétvált. Mivel az énekes halála és az átadó kezdete között alig egy nap volt, a producerek a fellépők rugalmasságára is támaszkodtak. A pillanat komorságát a házigazda LL Cool J ragadta meg, aki egy Houstonért mondott imával nyitotta meg az estét.

De az est legmeghatóbb pillanata Jennifer Hudson érzelmes előadása volt, amikor az I Will Always Love You, első versszakát adta elő acappella stílusban, miközben egyedül állt a reflektorok fénye alatt, Houston fotóját nézve.

Amikor 50 Cent úgy tett, mintha ő nyert volna (2004)

Öt évvel azelőtt, hogy Kanye West hírhedten félbeszakította Taylor Swiftet az MTV Video Music Awardson, 50 Cent valamivel kevésbé irritáló, bár nem helyénvaló választ adott a vereségre.

A rapper arra számított, hogy megnyeri a legjobb új előadónak járó díjat, tekintve, hogy a Get Rich or Die Tryin’ kereskedelmi szempontból hatalmas évet zárt. De az Evanescence alt-metal rockerek szintén áttörő évet zártak, és végül ők nyertek.

Miközben Amy Lee énekesnő és Ben Moody gitáros átvették a trófeát, 50 Cent vidáman átsétált a színpadon, és úgy tett, mintha ő nyert volna.

A rapper 2020-ban újra felhozta az esetet, amikor átvette a csillagát a Hollywood Walk of Fame-en, amikor azt mondta, hogy 2004 óta nem is hallott Evanescence-ről.

Elton John és Eminem az egységre hívta fel a figyelmet egy duettel (2001)

Eminem akkoriban gyakran használt homofób szitokszavakat a zenéjében, amiért számos kritikát kapott. Így amikor a nyíltan meleg Elton Johnt meglepetésvendégként mutatták be a színpadon Eminem Stan című előadása alatt, azt a támogatás és az egység kinyilvánításának szánták.

A Grammy közönsége éljenzett, amikor Elton egyszer csak egy zongora mögül megvilágítva énekelni kezdte a refrént.

John később a The Graham Norton Show-ban elmondta, hogy szerinte az Eminem elleni homofób vádak alaptalanok.

J. Lo felszántja az internetet sokat mutató ruhájával (2000)

Ha az énekes másik ruhát vesz fel, a Google Images, talán nem is létezne.

Jennifer Lopez 42. díjátadón viselt ruhája akkora keresési őrületet okozott, hogy a Google mérnökei rájöttek, az emberek valódi képi anyagokra vágynak (az akkoriban szokásos kék linkek helyett), amikor fotókra keresnek. Lopez a ruha egy frissített változatát viselte a Versace 2020-as tavaszi milánói divatbemutatóján.

Bob Dylant váratlanul meglátogatja a Soy Bomb (1998)

Bob Dylan, a Love Sick című dal előadása közben annak ellenére sem tudott hibázni, hogy a színpadon hirtelen megjelent egy félmeztelen férfi, akinek a mellkasára a „SOY BOMB” felirat volt felírva. A tanácstalan Dylan odakiáltott a gitárosának: „Ki a fene ez a fickó?”, de folytatta a játékot, miközben a biztonságiak eltávolították a fickót, Michael Portnoyt.

Portnoyt a Recording Academy háttérstatisztának bérelte fel, de a The Hollywood Reporternek adott interjúja szerint „az országos televízióban akart érvényesülni”. Azért választotta a „szójabomba” kifejezést, mert a szója a sűrű, tápláló életet jelképezi, és azt akarta, hogy a művészet „a sűrű, átalakító, robbanékony életet képviselje”.

Billy Joel megtorolja Frank Sinatra félbeszakítását (1994)

Miután átvette az élő legenda a díjat Bonótól, Frank Sinatra, azonnal felocsúdott, és belekezdett humoros anekdotákkal és szünetekkel tarkított köszönőbeszédébe. A szónoklatot azonban egy reklámszünettel félbeszakították – ami egy életműdíjat átvevő emberrel szemben felháborító cselekedet –, és Billy Joelnek volt is hozzáfűznivalója.

Miközben nem sokkal a Sinatra-botrány után a The River of Dreams című számot adta elő, Joel abbahagyta az előadást, az órájára nézett, és azt mondta: „Értékes reklámidő megy el, értékes reklámidő megy el”.

A Metallica elveszítette a hard rock/metal kategóriát (1989)

A 31. alkalommal kiosztott díjat a legjobb hard rock/metál énekes vagy instrumentális előadásért nem a nyilvánvaló befutónak, a Metallica mérföldkőnek számító …And Justice for All című dalának, hanem a Jethro Tull Crest of a Knave című dalának ítélték oda.

A következő évben a Recording Academy a legjobb hard rock és a legjobb metal előadást két kategóriára osztotta, és végül a Metallica kapta a legjobb metal dal elismerést a One-ért.

Egy évtizeddel azután, hogy a Jethro Tull legyőzte a Metallicát, Ulrich bevallotta: „Hazudnék, ha nem mondanám, hogy csalódott voltam. Az emberi természet az, hogy az ember inkább nyer, mint veszít, de az, hogy a Jethro Tull elsétál, hatalmas gúnyt űz az esemény szándékaiból”.

Az I Am Woman írója felháborította az antifeministákat (1973)

Az egyik leghatásosabb feminista himnusz, az I Am Woman szerzője, Reddy kiváltotta azok haragját, akik már akkor is „női sz*rságnak” tartották a dalt (Jeff Wald, akkori férje és menedzsere szerint), amikor beszédében kijelentette:

Szeretnék köszönetet mondani Istennek, mert ő tesz mindent lehetővé.

Wald szerint Reddy Grammy beszéde több mint 7000 dühös levelet eredményezett, amelyekben olyan dolgokat írtak, mint: „Ha szerinted Isten nő, akkor Isten és Szűz Mária biztosan leszbikusok voltak”.

Reddy volt az első ausztrál származású női előadó aki elnyerte a legjobb női pop-, rock- és folkénekesnőnek járó díjjat.

(Borítókép: Kanye West és Bianca Censori a 67. Grammy-díjátadón 2025. február 2-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)