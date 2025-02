Horváth Éva megszólalt a motorbalesetéről, kendőzetlen őszinteséggel beszélt a részletekről

Még tavaly novemberben került kórházba Horváth Éva, miután súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az egykori szépségkirálynőt helyben, majd Magyarországon is megműtötték, jelenleg pedig egy budapesti kórházban rehabilitálják lassan második hónapja. Éva most azon gondolkodik, vajon miért „ültetett kispadra az élet”, de nem adja fel, és új hobbira is lelt.