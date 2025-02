Budapesten forgat Keanu Reeves, titokban járja a város utcáit

Keanu Reeves kanadai színész nemrég Magyarországra érkezett forgatásra, és titokban járja a főváros utcáit – tudta meg a Blikk. A lap információi szerint a világsztár nem messze a Hungaroringtől, a mogyoródi Astra Studiosban kezdte meg a munkát.

„Mindenkihez van egy kedves szava, szívesen beszélget a leállások alatt, próbálja megtanulni a forgatócsoport tagjainak a nevét, és nagyon koncentrált. Hihetetlen ember, semmi sztárallűrje nincs, semmilyen extra kívánsággal, őrült ötlettel, különleges vággyal nem állt elő, ő egyszerűen csak nyugodtan szeretne dolgozni, és elvégezni a dolgát” – mondta a lapnak egy bennfentes.

A híresség állítólag annak is örült, hogy a magyar versenypálya a közelben van, hiszen imádja a gyorsaságot, az autó- és motorversenyeket.

Ruben Östlund svéd rendező csapata egyébként 70 napig forgatja Magyarországon a The Entertainment System is Down (Leállt a szórakoztatórendszer) című filmet. A lap úgy tudja, a színész egy olyan helyen lakik ez idő alatt, ahonnan gyalog bejárhatja Budapestet, és eljuthat több múzeumba, galériába is.

„Nem akart szállodában lakni, fontos számára, hogy el tudjon bújni a nagyvilág elől, hiszen most nem szerepelni, hanem dolgozni van itt” – mondta a lap forrása.