Több mint húsz év után visszatér a képernyőre Buffy, a vámpírok réme

A Buffy, a vámpírok réme, Magyarországon is rendkívül népszerű sorozat hetedik, egyben utolsó évada 2003-ban fejeződött be, de több mint 20 évvel később úgy tűnik, visszatér a képernyőkre. Ráadásul az egykori stáb több tagja is csatlakozott az új produkcióhoz, ahogyan az eredeti főszereplő is visszatér Buffyként.