Ez egy kib*szott rémálom – összeomlott a stúdióban Elton John

Négy év után lépett be újra a stúdióba a legendás énekes, Elton John, és vette fel Brandi Carlile countryénekessel új albumát, amely a Who Believes in Angels címet viseli. Alig három hét alatt végeztek a munkával, amely rendkívül érzelmesre sikerült, ugyanis először rögzítették a zenészt felvétel közben, aki nem hazudtolta meg önmagát, több dühkitörése is volt, majd sírva fakadt, amikor végeztek.