Kanye West szerint félrediagnosztizálták, elárulta, milyen mentális betegséggel küzd valójában

Justin Laboy The Download elnevezésű podcastjának vendége volt Kanye West, a műsorban számos más téma mellett a 24-szeres Grammy-díjas rapper mentális állapota is szóba került. Kiderült, Westet néhány évvel ezelőtt félrediagnosztizálták, és nem bipoláris, hanem igazából autista.

A 2010-es évek végén az internet minden zuga Kim Kardashian és Kanye West zuhanórepülésben lévő házasságával, illetve utóbbi mentális állapotával volt tele. A két fél közötti első probléma 2018-ban körvonalazódott, amikor Kim Kardashian elborzadt férje azon kijelentésétől, hogy az afrikai–amerikai rabszolgaság választás kérdése volt. Szerinte ugyanis ha egy társadalomban négyszáz éven át jelen van valami, azt akarják – írta meg akkor a BBC.

Egy évvel később a felek megerősítették házassági fogadalmukat, de ez már nem segített. 2020 tavaszán Kanye West bejelentette, hogy Isten személyes parancsára indul az amerikai elnökválasztáson. Ekkor még felesége is támogatta a döntésben, 2020 nyarán azonban robbant a bomba: a rapper egy választási gyűlésen közölte, hogy többek között azért is abortuszellenes, mert annak idején az apja el akarta vetetni, és ha Kim el is válik tőle, akkor is elmondja, hogy amikor a celebritás terhes lett, ő még nem érezte késznek magát az apaságra, ezért ő is úgy vélte, jobb lenne, ha a baba nem maradna .

A botrány tovább gyűrűzött, amikor Kanye West egy sor értelmezhetetlen, helyenként igencsak bántó Twitter-posztot tett közzé a Kardashian családról. Ezeket később törölte, és a felesége is megszólalt: egy Instagram-történetben az egész világ számára elárulta, hogy férje bipoláris zavarban szenved. A rapper bocsánatot kért a viselkedéséért, de ettől függetlenül különköltözött a feleségétől és a gyerekeitől, később pedig házasságukat is felbontották.

Félrediagnosztizálták

West azóta az ausztrál származású Bianca Censori oldalán polgárpukkaszt – ha kell, a Grammy vörös szőnyegén –, egy friss podcastben pedig azt is elárulta, hogy az évek során félrediagnosztizálták őt mentális állapotával kapcsolatban.

Elmentem ehhez az orvoshoz, aki Justin Bieberrel dolgozott. A feleségem vitt el hozzá, mert azt mondta, hogy valami nem stimmel a személyiségemmel, nem úgy viselkedek, mint aki bipoláris. Kiderült, hogy valójában autizmusom van

– árulta el West a The Download-poadcastban, majd azt is elmagyarázta, hogyan befolyásolja állapota a viselkedését. Elmondása szerint amikor valaki azt mondja neki, hogy valamit nem kellene megtennie, egy mindent felülíró érzelem uralkodik el rajta, ami azt sugallja neki, hogy már csak azért is meg kell tennie azt a bizonyos „tiltott” dolgot.

Ezek az autizmus spektrumzavar tünetei

Az autizmus spektrumzavar egy olyan neurológiai és fejlődési állapot, amely az érintettek kommunikációs, szociális és viselkedésbeli képességeit befolyásolja. Gyakran már kora gyermekkorban megmutatkozik, bár az egyes tünetek és azok súlyossága egyénenként eltérhet. Az autista emberek számára kihívást jelenthet a társas interakció, például nehezen értik mások érzelmeit, testbeszédét vagy szándékait, és előfordulhat, hogy maguk is szokatlan módon fejezik ki érzéseiket. A verbális és nonverbális kommunikáció is eltérő lehet: egyesek egyáltalán nem beszélnek, míg mások rendkívül fejlett szókincset használnak, de beszédükből hiányozhat a társalgási rugalmasság vagy az érzelmi árnyaltság.

Gyakori az ismétlődő viselkedés, például bizonyos mozdulatok (kézlengetés, hintázás), vagy a megszokott rutinokhoz való ragaszkodás, amelyből kizökkenve szorongás léphet fel. Az érzékszervi feldolgozásban is lehetnek eltérések: egyes autista emberek rendkívül érzékenyek bizonyos hangokra, fényekre vagy tapintási ingerekre, míg mások éppen ellenkezőleg, kevésbé reagálnak az érzékszervi stimulációra. Emellett az érdeklődési kör is sajátos lehet, mivel sokan rendkívüli intenzitással és részletességgel foglalkoznak egy-egy témával. Bár az autizmus kihívásokat jelenthet a mindennapi életben, az érintettek gyakran kiemelkedő képességekkel is rendelkeznek bizonyos területeken, például a logikus gondolkodásban, a mintázatok felismerésében vagy a kreatív problémamegoldásban.