Ezért hagyta magára Liam Payne-t a barátnője az énekes halála előtt

Kate Cassidy, a rejtélyes körülmények között elhunyt zenész, Liam Payne barátnője elárulta, miért hagyta magára a One Direction sztárját Argentínában a férfi halála előtt néhány nappal.

Liam Payne októberben halt meg, amikor kizuhant egy Buenos Aires-i szálloda erkélyéről. A One Direction egykori sztárja mentális problémákkal küzdött, valamint a boncolásnál drogot is találtak a szervezetében. A rendőrségi jelentés szerint a 31 éves énekes halálakor a kristály nevezetű drog hatása alatt volt, amely rendkívüli agresszivitást okoz a szerhasználóknál. Az orvosi jelentések alapján kizárták, hogy az énekes szándékosan ugrott volna ki az erkélyről, félig vagy teljesen eszméletlen állapotban eshetett le.

A Mirror arról ír, hogy a néhai Liam Payne barátnője, Kate Cassidy a zenésszel volt a tragédia előtti napokban, azonban nem sokkal az énekes halála előtt visszatért közös, floridai otthonukba. Elmondta, hogy azért hagyta egyedül a sztárt, mert volt egy közös felelősségük.

Ott volt a kutyánk, és nyilvánvalóan soha, de soha nem gondoltam, hogy ez az esemény bekövetkezik. Tragikus baleset volt. De megvolt a saját, külön életünk is, nem ez volt az első alkalom, hogy külön utaztunk

– mesélte Cassidy, aki egyébként gyerekkora óta nagy rajongója volt a zenésznek.

Már az eljegyzést tervezték

A nő azt is elárulta, hogy kedvese halála óta többször is felhívta Payne régi telefonszámát, csak hogy a hangpostán keresztül hallhassa a hangját. Kiürítette azt az ingatlant is, amelyet egykor Floridában béreltek, és visszatért szülővárosába, New Jersey-be. Korábban, ha nem voltak együtt, a One Direction dallamaira aludt el, manapság már csak nehezen tudja meghallgatni Payne zenéjét.

Kate Cassidy azt is elmesélte, hogy Liam egyik barátja közölte vele a megrázó hírt, aki a közösségi médiából szerzett tudomást az esetről. Cassidy előbb azt gondolta, csupán egy ízléstelen tréfáról van szó, de volt egy rossz előérzete is. Édesanyja azonnal repülőgépre ült és Floridába utazott, hogy Kate mellett lehessen, aki szó szerint elájult, amikor realizálta, hogy Payne valóban halott.

A sztár halála azonban továbbra is rejtély – még a volt barátnője számára is. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy néhány órával a zuhanása előtt látták, amint az énekes dühöngve összetöri a laptopját a szállodája halljában.

Cassidy állítja, fogalma sem volt arról, hogy mi okozta Payne visszaesését, ellenben az elmúlt években többször is mellette volt és támogatta az alkohol, valamint kábítószer elleni küzdelemben. Az énekes barátnője korábban arról írt a közösségi médiában, hogy Payne-nel már az eljegyzést tervezték. Az Instagram-oldalán azt is elárulta, hogy Liam írt neki egy titkos üzenetet, de arra kérte, soha ne olvassa el. Hogy ezt Cassidy betartotta-e, nem tudni.

A szálloda is sáros lehet

Novemberben az argentin ügyészség közölte, hogy a toxikológiai vizsgálatok alkohol, kokain és vényköteles antidepresszáns nyomait is megtalálták Payne szervezetében. Halálának okaként már akkor a zuhanás miatt szerzett „külső és belső vérzést” állapították meg.

Liam Payne halálával kapcsolatban öt személy ellen emeltek vádat. Egy korábbi közlemény szerint az argentin szálloda vezetőjét, recepciósát és Payne egyik barátját is emberöléssel vádolják. A Buenos Aires-i hotel két másik alkalmazottját szintén őrizetbe vették, mivel a gyanú szerint kokaint adtak el az énekesnek. Egy biztonsági kamera még azt is rögzítette, ahogy kábítószert adnak át Liam Payne-nek.

Az énekes tragikus halálát megrendülve fogadták a rajongók és a One Direction tagjai. Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles és Louis Tomlinson egy közös közleményben búcsúztak egykori társuktól. Zayn Malik a hír hallatán az amerikai turnéját is elhalasztotta. Szintén a közösségi oldalán emlékezett meg az énekesről Robbie Williams, aki az X Factorban a zenekar mentora volt, és a műsorból való kiesésük után is tartották egymással a kapcsolatot.