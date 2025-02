A Velencei-tó partján tér vissza az egyik magyar elektronikus fesztivál

2025-ben újra önálló eseményként tér vissza az elektronikus zenei szcéna egyik legmeghatározóbb eseménye, a B MY LAKE! A MOL Nagyon Balaton programsorozat keretében 2013-ban életre hívott underground elektronikus zenei fesztivál az elmúlt 11 évben több Balaton-parti helyszínen sikerrel vonzott alkalmanként több tízezer elektronikus zenei rajongót és turistát, a műfaj világsztár művészeit felvonultatva. 2025-ben a Velencei-tó partján, az Északi Strandon indul újra a B MY LAKE. Az esemény július 24–26-án, három napon át várja a fesztiválozókat, a város vezetői és a fesztivál szervezői hosszabb távon terveznek ezzel a helyszínnel, bízva abban, hogy ez az attrakció a tó körüli turizmus egyik zászlóshajója lehet.

A B MY LAKE 2013-ban indult útjára a Weekend Event (korábbi néven VOLT Produkció) és a DEADCODE PRODUCTION szervezésében. A fesztivál már az első évben elnyerte az „Európa Legjobb Új Fesztiválja” díjat a rangos European Festival Awards gálán, felkerülve ezzel a nemzetközi fesztiváltérképre – olvasható a fesztivál közleményében.

Az elmúlt három évben a Balaton Sound berkein belül került megrendezésre a B MY LAKE, 2025-től azonban újra önálló fesztiválként várja a látogatókat egy vadonatúj helyszínen.

A Velencei-tó partján fekvő Északi Strand kiváló adottságokkal rendelkezik, Budapesttől mindössze fél óra alatt elérhető autóval vagy vonattal. Az új helyszín egyedi, fél kilométer hosszú saját stranddal biztosít tökéletes környezetet a fesztiválozóknak.

Velence városa idén először ad otthont a B MY LAKE fesztiválnak, amely új színt hoz a Velencei-tó életébe. A rendezvény egyedülálló atmoszférát teremt, ahol a legmodernebb elektronikus zenei irányzatok találkoznak a vízparti pihenés élményével. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Velence lehet az új otthona ennek a nemzetközileg is elismert fesztiválnak, amely várhatóan már az első évben hatalmas érdeklődésre tart számot, és ezzel komoly szerepe lehet a turizmus fellendítésében

– mondta el Krausz György, Velence polgármestere.

A fesztivál hű marad a gyökereihez: a progresszív elektronikus zene és a technó legnagyobb nemzetközi neveit vonultatja fel. A szervezők közel 100 DJ fellépését ígérik a három nap során, és több tízezer látogatóra számítanak. Az első nemzetközi sztárfellépők bejelentése heteken belül várható, és rövidesen elindul az early bird jegyek értékesítése is, derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A szervező cég vezetői, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert nemcsak évtizedek óta működő, idehaza és külföldön is jegyzett események alapítói és szervezői, de a napokban megjelent „A turizmus 50 fontos szereplője” listán is kilencedik éve stabilan szerepelnek. A MOL Nagyon Balaton és a Best of Balaton gazdáiként most egy új régióban, a Velencei tó környékén szerveznek eseményt, és bízhatunk abban, hogy jelentős turisztikai hatást képes elérni az „új” fesztivál.

Hasonló garanciát jelent a szintén több évtizedes múlttal és az elektronikus zenei szcénában jelentős referenciákkal rendelkező DEADCODE PRODUCTION szerepe, amely a közös szervezésben a program terén ígér izgalmas felhozatalt. A line-up – a szervezők ígérete szerint – heteken belül nyilvános is lesz.