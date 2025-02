Olyan csattanós viccet mondott, hogy a fal adta a másikat

60 éves lett Chris Rock, akire még a 2022-es Oscar-gálán vetült nagyobb fény, miután Will Smith a színpadon adott neki egy flemmest az ízléstelen poénja miatt. A humorista-színész születésnapja alkalmából most egy kvízt állítottunk össze, amelyben tesztelheti a tudását vele kapcsolatban.

Betöltötte a hatodik X-et is a humorista-színész Chris Rock, aki az amerikai Dél-Karolina államban lévő Andrewsban született 1965. február 7-én egy hétgyermekes család legidősebb gyermekeként. A New York-i Brooklyn negyedben éltek, ahol olyan iskolákba járatták, amelyekben döntő többségben fehér diákok tanultak. Társai gyakran heccelték, zaklatták és megverték, így a szülei ki is vették őt a középiskolából. Ennek ellenére később sikerült letennie az érettségit, majd különböző munkakörökben dolgozott, köztük a Red Lobster gyorsétteremben. Egy 2002-es interjúban úgy fogalmazott, már gyerekként érezte, hogy a humor lehet az erőssége:

Várjunk csak, halálosan komolyan beszélek, és mindenki más röhög

– emlékezett vissza.

A 80-as években szerepelt először stand-uposként a Catch a Rising Star nevezetű klubban, ahonnan egyenes út vezette őt az 1987-es Beverly Hills-i zsaru 2. című filmhez, felhelyezve magát a térképre, majd szerepelt a Miami Vice című tévésorozatban is.

1990-ben aztán bekerült a Saturday Night Live-ba, ami országos ismertséget hozott a számára, ám végül három évvel később kirúgták. Több ismert filmben is láthattuk őt, köztük A nőmre hajtok, a Csontdaráló, a Rossz társaság, a Beverly Hills-i nindzsa, a Halálos fegyver 4. és a Nagyfiúk című alkotásokban. Sőt, Az öt kedvencnek főszereplője, forgatókönyvírója és rendezője volt egyben, de több más produkcióban vállalt szerepet producerként, például a Spirál: Fűrész hagyatéka és a Haláli temetés esetében. Rock emellett humoristaként tűnt már fel különböző tévésorozatokban, ahogy 2005-ben és 2016-ban ő lehetett az Oscar-gála műsorvezetője is. 2022-ben aztán újra látható volt a díjátadón, akkor a legjobb dokumentumfilmnek járó aranyszobrot adta át, ám a színpadon túl merész poént sütött el.

Mint ismert, Rock elkezdett viccelődni azzal, hogy Will Smith volt feleségének, Jada Pinkett Smithnek a kopasz fejét Demi Moore-éhoz hasonlította, aki leborotválta a haját a G.I. Jane című film kedvéért. Kijelentve: „Jada, szeretlek. G.I. Jane 2, alig várom, hogy lássam!”. Jada Pinkett Smith ugyanakkor alopeciában szenved, ami egy gyógyíthatatlan betegség, és azzal jár, hogy a páciensnek foltokban kezd el hullani a haja vagy a szőrzete. A poénnal így Rock kissé túllőtt a célon, aminek egy nagy pofon lett a következménye, amit Will Smithtől kapott a színpadon.

A színész később a közösségi oldalán kért bocsánatot Rocktól a történtek miatt, aki igencsak jól jött ki ebből az incidensből, mivel elkapkodták a jegyeket a fellépéseire – míg Smitht tíz évre kitiltották az Oscar-díj-átadóról. Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni Rock karrierjével és életével kapcsolatban, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre!