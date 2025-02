Dubajban héderel a Tinder-csaló, és már a férfiak zsebéből is kiimádkozná a pénzt

A Tinder-csaló Simon Leviev a mai napig szolgáltat beszédtémát a közösségi oldalakon, különösen azok körében, akik látták a Netflix 2022-es dokumentumfilmjét. A férfi, aki 2018-ig milliókat csalt ki nőktől, magát sikeres üzletembernek, gazdag örökösnek vagy éppen Moszad-ügynöknek kiadva, továbbra is igyekszik tisztára mosni a nevét. Erre pedig lehetősége is van, hiszen sosem vonták felelősségre a csalások miatt, így azóta is több vállalkozást indított, miközben nemcsak a múltját próbálja újraértelmezni, hanem újabb projektekkel is készül. Február 14-én például saját kriptovalutáját, a TIND-et indítja útjára, és egy új társkereső applikációval is készül. De vajon valóban új életet kezdett, vagy csupán a világ másik felén folytatja a régi szokásait?

Talán a Simon Levievként vagy Simon Hayutként ismertté vált csaló neve sokak számára ismerősen cseng a mai napig, a legtöbben mégis akkor világosodnak meg igazán, ha kiegészül a Tinder-csaló vagy svindler kifejezéssel. Ő ugyanis az az izraeli férfi, aki – mint az a 2022-es Netflix-dokumentumfilmből is kiderült – 2018-ig több millió dollárt csalt ki nőktől, magát sikeres üzletembernek, örökösnek vagy éppen Moszad-ügynöknek kiadva. Mindezt a Tinderen, napjaink legnépszerűbb online társkereső oldalán.

A norvég VG által 2019-ben leközölt történet hatalmas felháborodást keltett világszerte, és tömegek fejezték ki aggodalmukat a hasonló applikációk miatt. Az eset utózöngéjeként több érintett is pert indított a csaló ellen, köztük az izraeli gyémántmilliárdos Leviev család is, akiknek a nevével élt vissza a férfi. Végül azonban hatalmas meglepetésre csak néhány hónapra került rácsok mögé, csak amiatt, mert hamis útlevéllel utazott. Szabadságvesztései pedig még összességében sem eget rengetők, mivel két és fél évet ült egy finn börtönben is, akkor három nő ellen elkövetett csalás miatt ítélték el. 2019-ben 15 hónapra ítélték egy izraeli börtönben, ahol szintén nem kellett sokáig sínylődnie, mindössze öt hónap után kiengedték jó magaviselete miatt, azóta pedig szabad emberként él.

A Netflix sikerfilmje után a Tinder-csaló nevére temérdeken rákerestek, azonban a legtöbben csak bottal üthették a nyomát, ugyanis minden közösségi oldalát törölte, és néhány kisebb megszakítással bővebb információt alig lehetett tudni az életéről. Árulkodó jelei persze már két éve is voltak annak, hogy aligha bánta meg a tetteit és szenvedte meg azoknak komoly következményeit a férfi, aki továbbra is luxusutazásasiról, méregdrága autóiról és álomba illő életéről posztolt a hol törölt, hol újra aktív közösségi platformjain.

Emiatt is számít szenzációnak, hogy a tavaly novemberben új Instagram-fiókot regisztrált Simon Leviev a film megjelenése óta először adott nagy interjút (amit meglepő módon mindeddig csak 1300-an tekintettek meg), amelyben ezúttal is tagadta az ellene felhozott vádakat. Azt azonban nem vonta kétségbe, hogy felült a nevét övező népszerűségvonatra, és a közeljövőben több saját vállalkozást is elindít. Sőt, állítása szerint érkezik a Tinder-csaló 2. is, amelyben ezúttal az ő szemszögéből ismerhetik meg a történteket a nézők. A korábban felvonultatott tények fényében ugyan így sem lesz túl egyszerű tisztáznia magát...

Nagy Ő is lehetett volna, de inkább a női egyenjogúságért küzd

Leviev mégis kísérletet tesz arra, hogy tisztára mossa a nevét, mivel a dokumentumfilm megjelenése után teljesen új életet kezdett, az pedig valóban jól látható, hogy sikerült átformálnia a meglehetősen rossz hírnevét üzleti lehetőséggé. Fontosnak tartja, hogy az ő nézőpontját is megismerjék, hiszen továbbra is

állítja, A Netflixen bemutatottakkal szemben ő nem követett el csalást, sőt kifejezetten ő adott pénzt a nőknek, nem pedig elvette tőlük a milliókat.

Leviev szerint ha valóban bűncselekményt követett volna el, akkor a hatóságok példát akartak volna statuálni vele, és a legszigorúbb büntetést kapta volna. Mivel azonban nem volt vádemelés ellene, úgy véli, hogy igazságtalanul lett szélhámosként ábrázolva. Azt is elmondta, hogy bár a neve sokáig negatív fényben tűnt fel a médiában, ma már saját sikereire és üzleti projektjeire összpontosít, és folyamatosan dolgozik a jövőbeli tervein, de mindenre ennek ellenére se mond igent. Temérdek felkeresést kapott a médiából, több százezer dollárt ajánlottak neki filmes szereplésért, és majdnem ő lett a következő Nagy Ő is, ám minderre nemet mondott, hiszen állítása szerint mivel mindig is tehetős volt, nincs ilyenre szüksége.

Ezért a most a Virgin Radio Dubai műsorában nyilatkozó férfi szeretné, ha az emberek látnák, ki is valójában Simon Leviev, aki ugyan valójában ült börtönben és útlevelet is hamisított, minden más vádpontban ártatlan, azok csupán kitalációk vagy olyan elemek, amelyeket a streamingszolgáltató fújt fel egy jó sztori érdekében. Utóbbiban persze vélhetően igaza is van, hiszen kevés olyan valós eseményeken alapuló film van, amely dramaturgiailag ne igényelne némi ráncfelvarrást a történet élvezhetősége miatt, azzal azonban tényleg nehéz lesz vitatkoznia, hogy a bemutatott pénzügyi tranzakciók, beszélgetések nem történtek meg, vagy éppen nem úgy zajlottak, ahogyan láthattuk – a róla szóló epizód azóta eltűnt a YouTube-ról, illetve a podcastoldalaikról is.



Mindenesetre hamarosan mindenki átértékelheti magában a történteket, Leviev az interjúban ugyanis azt állította, hogy májusban érkezik a Tinder-csaló 2. része. Ráadásul a Netflixre, amit egyelőre érdemes komoly fenntartásokkal kezelni, hiszen a szolgáltató semmilyen erre utaló kommunikációt nem folytatott.

Az önreklámozásban láthatóan továbbra is kiváló férfi aztán a múlton való rágódás és az önmosdatás után hamar rátért a közeljövőt érintő terveire is, amelyek „nagyban megváltoztathatják majd a róla kialakított képet”. És hogy mi ez az eget rengető ötlet?

Simon Leviev a szerelmesek napján, azaz február 14-án dobja piacra saját kriptovalutáját, a Tinder után TIND-nek elnevezett virtuális pénzt.

Mindez a mai világban már nem egyedülálló, azonban az mindenképpen jól hangzik, hogy állítása szerint a bevételek 5 százalékát jótékonysági célokra, különösen a nők jogainak támogatására ajánlja majd fel. A TIND célja így szerinte leginkább az, hogy „visszaadjon a társadalomnak, és segítse a nőket a globális színtéren”, ám a kritikusai szerint ez csak egy lehetőség arra, hogy immáron nem csak a nők, de a férfiak zsebéből is kiimádkozza a pénzt.

A kriptovaluta sikere persze korántsem garantált. Olyannyira nem, hogy a tokennek létrehozott Instagram-fiókot cikkünk készültekor alig több mint 350-en követték be.

A Tinderen befürdött, így saját társkeresőt indít

Hiába tűnik úgy, hogy a férfi továbbra is nagyvilági életet él, személyes kapcsolatok terén érthetően nincs egyszerű dolga, hiszen, mint mondja, mindenki azt gondolja róla, hogy ő a világ legnagyobb csalója, ezért pedig még csak hibáztatni sem lehet senkit. Ahogyan azt a Tinder-csalóban a nézők is láthatták, Simon Leviev meglehetősen nagy sikernek örvendett a társkeresőn. Ennek kapcsán sokan csupán pénzéhes, aranyásó nőket emlegetnek, akik közül a filmben megszólaló Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm vagy Ayleen Charlotte bármilyen szándékkal is húzták jobbra a férfit, kétségkívül áldozatok.

Áldozatok, akik a mai napig fizetik a férfi nyomására felvett kölcsöneiket, és akik indokoltan tartanak attól, hogy a komolyabb felelősségre vonást megúszó férfi az eset óta sem állt le a csalásokkal az online társkeresőkön. A férfi szerint azonban aggodalomra semmi ok, hiszen, ugyebár, ő sosem tett semmi rosszat, másrészt pedig 2018 óta már nem tagja az oldalnak, így nem kell tartania senkinek attól, hogy véletlen vele kerül párba.

Legalábbis a Tinderen, ugyanis a férfi májusra egy másik nagy dobással is készül: egy saját társkeresővel, amely Safe Love néven fog futni, és aminek különlegessége, hogy egy fejlett arcfelismerő-szoftverrel látják el, amely kiszűri a fake profilokat és a szerkesztett képeket is, amelyről maguk a felhasználók is értesülnek majd. Emellett állítása szerint az applikáció arra is képes lesz, hogy 99 százalékos pontossággal meghatározza, hogy az adott személy mely másik társkeresőn van regisztrálva, így a valaha volt legbiztonságosabb randiapp lesz – még ha vélhetően ezt több házasság is bánhatja majd.

A Safe Love legfontosabb funkciója mégis az lehet, hogy

azok a felhasználók, akik pénzt említenek meg a beszélgetésekben, azonnal tiltva lesznek a platformról.

Emellett az app el lesz látva egy S. O. S. gombbal is, amely egy személyes találkozáskor azonnal hang- és képrögzítésbe kezd, így a helytelenül viselkedők személye könnyedén kiszűrhetővé válik.

Ahogyan Marci Hevesen, úgy él a Tinder-csaló Dubajban

A tavaly novemberben regisztrált új Instagram-oldalán szembetűnő, hogy főként hol múlatja napjait a Tinder-csaló, hiszen a legtöbb tartalmát az Egyesült Arab Emírségek gyöngyszeméből, a gazdagok kedvenc városából, Dubajból teszi közzé, ahol amellett, hogy hírességekkel is folyamatosan találkozik, állandó célpontja a tiktokos tartalomgyártóknak, akiknek több (nyilvánvalóan előre scriptelt) videójában is feltűnik.

Van, ahol a város homokos tengerpartján varrnak neki éppen öltönyt, vagy egy luxusautóból kiszállva döbbennek rá, hogy ő nem más, mint a híres Tinder-svindler. Ezekben a tartalmakban pedig egy közös mindig van, ugyanis a férfi mondanivalója tökéletesen illeszkedik abba a narratívába, amely szerint ő ártatlan, és sosem csalt ki pénzt senkitől – sokkal inkább ő volt az, aki rengeteg pénz költött és adott azoknak a nőknek, akikkel összehozta az élet.

Legyen bármi is az igazság, azt nem lehet kétségbe vonni, hogy a múltbeli hibák, amelyek miatt börtönbe került, nem határozzák meg őt, és bár sok kritika érte, nem hagyja, hogy ez visszatartsa attól, hogy a lehető legnagyobbat kaszálja a film sikerének köszönhetően. Azt persze egyelőre nem tudni, hogy valóban zseniális vállalkozásokat épít-e, vagy csupán újabb emberek átverésén mesterkedik, az azonban kétségtelen, hogy a Tinder-csaló bármit is követett el, a hírnévben és a csillogásban fürdőzve él, mint Marci Hevesen. Miközben a károsult nők továbbra is a több százezer dolláros tartozásukat igyekeznek törleszteni.

(Borítókép: Shutterstock)