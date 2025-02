Taylor Swiftnél is kihúzta a gyufát Blake Lively, mert felhasználná Justin Baldoni ellen

Hetek óta Justin Baldoni és Blake Lively összetűzésétől hangos Hollywood. A színésznő még 2024 végén vádolta meg szexuális zaklatással és rágalmazással a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét, azt állítva, a férfi és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt ellene.

Az szintén kiderült már, hogy Lively készített egy dokumentumot, amelyben 30 követelést fektetett le a forgatással kapcsolatban – köztük azt, hogy senki ne mutogasson se neki, se más stábtagoknak meztelen videókat vagy nőkről készült pucér képeket, ne beszéljenek a nemi szervükről, és Baldoni improvizálásként a beleegyezése nélkül ne közeledjen felé.

Időközben a bírósági per is megkezdődött, a nagy port kavaró ügyből azonban egyvalaki nagyon is kimaradna. Legalábbis a Page Six információi szerint

Taylor Swift úgy érzi, hogy barátnője, Blake Lively kihasználta, és akaratán kívül bevonta őt a jogi csatározásba.

A popsztár állítólag egyáltalán nem örül annak, hogy Lively a perben a „sárkányai” közé sorolta őt, akik állítása szerint bármi is történik, megvédik őt. Az állítólagos üzenetváltásokat Justin Baldoni, Lively Velünk véget ér című filmjének rendezője és főszereplője hozta nyilvánosságra az ellene benyújtott perre adott válaszában.

Bár az üzenetekben Lively nem nevezte meg konkrétan, hogy kikre utal a „sárkányai” kifejezéssel, sokan úgy vélik, hogy férjére, Ryan Reynoldsra és a többszörös Grammy-díjas énekesnőre célzott.

Ha megnézed a Trónok harcát, megérted majd, hogy én vagyok Khaleesi, és mint neki, nekem is van néhány sárkányom. Jobb vagy rosszabb értelemben – de általában jobb értelemben. Mert a sárkányaim azokat is védelmezik, akikért harcolok. Te is megismered majd őket, ígérem

– áll Lively állítólagos üzenetében, amely Baldoni módosított beadványában szerepel.

A rendező később arra utalt, hogy Lively Swiftet is beleértette, amikor egy üzenetében így reagált a színésznő által elvégzett forgatókönyv-módosításokra: „Nagyon tetszik, amit csináltál. Tényleg sokat segít. Sokkal szórakoztatóbbá és érdekesebbé teszi. És ezt akkor is így érezném, ha Ryan és Taylor keze nem lenne benne.”

A Page Six informátora szerint azonban Swift nem örül annak, hogy belekeveredett ebbe az ügybe.

Taylor nagyon szeretné, ha Blake nem rángatná bele ebbe a helyzetbe. Mindig is fontosnak tartotta a barátságukat, de most már nem tud nem arra gondolni, hogy ebben az esetben eszközként használták fel

– magyarázta a bennfentes.

Mindezt alátámasztja, hogy annak ellenére, hogy Taylor Swift általában nyíltan és teljes vállszélességgel támogatja barátai projektjeit, a Velünk véget ér esetében feltűnően hallgatott. Amikor 2024 augusztusában bemutatták a filmet – amely egy bántalmazó párkapcsolat történetét dolgozza fel –, Swift egyszer sem buzdította rajongóit arra, hogy menjenek el megnézni a mozikban. Ez feltűnő különbség például Zoe Kravitz Vészjelzés című filmjéhez képest, amelyet az énekesnő aktívan népszerűsített.

(Borítókép: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary)