Csak egy szörnyeteg képes arra, amire P. Diddy

Egyre kevesebb remény maradt arra, hogy P. Diddy, azaz Sean Combs amerikai rapper szabadlábon távozhat majd a börtönből, mivel folyamatosan esnek ki a csontvázak a szekrényből a múltjával kapcsolatban. Mint ismert, az előadó körüli felhajtás még 2023-ban kezdődött, amikor volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene, miszerint az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt. Azóta számtalan másik eset került napvilágra, és a becslések szerint legalább 120 szexuális áldozata lehetett – köztük kiskorúak is. Az előadónál még tavaly március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek, amit követően szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene.

A vád szerint 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, illetve kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. A vádiratban ezenfelül ugyancsak kiemelik, hogy az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, amelynek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, illetve akadályozták az igazságszolgáltatást. P. Diddy így azóta is letartóztatásban van a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben, ahonnan a bíróság egyelőre még óvadék ellenében sem volt hajlandó őt áthelyezni házi őrizetbe. Legalább 10–15 év, de akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható rá, a tárgyalását május 5-re tűzték ki.

P. Diddy és jogi csapata részéről a kommunikáció továbbra is abban merül ki, hogy élből tagadják az előadóval szemben felhozott állításokat. A tavalyi év végén például egy kártérítést követelő volt asszisztense állt elő egy történettel, miszerint a rapper külön hotelszobákat tartott fenn az orgiákhoz. Ennek kapcsán P. Diddy ügyvédje úgy fogalmazott:

Nem számít, hány pert indítanak, ez nem változtat azon a tényen, hogy Combs úr soha senkit nem bántott vagy bántalmazott szexuálisan – férfit vagy nőt, felnőttet vagy kiskorút. Egy olyan világban élünk, ahol bárki bármilyen okból indíthat pert. Szerencsére létezik egy tisztességes és pártatlan bírósági eljárás az igazság kiderítésére, és Combs úr biztos abban, hogy győzni fog a bíróságon.

A jelentkező áldozatok és P. Diddy álláspontjának tehát aligha van keresztmetszete, és az előadó egy olyan múltbeli eseményt sem ismert el, ami őt negatív színben tüntetné fel. Holott van ott még, ahonnan ezek a történetek érkeztek. Legalábbis ez derül ki a Maxen január 28-án megjelent, Diddy bukása címet kapó négyrészes dokusorozatból, amelyből több érdekes részletre is fény derül.

Már fiatal korában megjelentek a gondok

Megtudhatjuk például P. Diddy alma materének, a Howard Egyetemnek egy korábbi hallgatójától – akit nem neveznek nevén –, hogy tanúja volt annak, amint az előadó megtámadott egy diáklányt az egyetemen. Mint kifejtette, az incidens 1988-ban történt a kollégiumuk előtt, ahol Diddy az övével csapkodta a falat, közvetlenül a lány mellett, akit meg is vert. A korábbi hallgató úgy fogalmazott, ők ezt az ablakból figyelték a diáktársaival, majd miután rászóltak P. Diddyre, egy másik kollégium ajtajában álltak le veszekedni. Kiemelte, senki nem érkezett a lány segítségére, ahogy a rappert sem vonták felelősségre a tettei miatt. Bár az előadó 2014-ben megkapta a Howard Egyetem tiszteletbeli diplomáját, 2024-ben visszavonták a megtiszteltetést a felreppenő pletykák hatására.

A sorozatban szintén terítékre kerül, hogy 1997-ben P. Diddy megfenyegette a Vibe magazin egykori főszerkesztőjét, Danyel Smitht, miután nézeteltérésük támadt. A rapper szerette volna látni az egyik címlaphoz róla készült képek végső változatait, amit Smith többedjére utasított vissza a munkahelyi irányelvekre hivatkozva. Az előadó ezt követően egy telefonbeszélgetés során közölte vele, hogy a legszívesebben holtan látná őt egy csomagtartóban. Végül két testőrrel együtt jelent meg a lap irodájában, hogy megnézze a fotókat, így Smitht a kollégái kísérték oda, nehogy baja essen. P. Diddy később egyébként elnézést kért az incidens miatt Smith ügyvédjének a ráhatására.

Lövöldözés lett a vége

Mint ismert, hasonló ellentétek feszültek a 90-es évek közepén a hiphopkultúrát meghatározó keleti–nyugati parti viszály során a Death Row Records és a Bad Boy Records lemezkiadó cégek között. Ennek kapcsán egy koncertszervező, DeWitt Gilmore szólalt meg a produkcióban, aki felelevenítette, hogy az előadó 1996-ban az után szállt rá, hogy észrevette, Death Row East feliratú pólót visel. Autóval kezdték üldözni őt New York Manhattan városrészében, és hangos szóváltás alakult ki a két járműben ülők között. Gilmore elmondása szerint a hajsza közepette még lövések is eldördültek, de azt nem tudták, honnan jöhettek. Az incidenssel összefüggésben egyébként végül P. Diddyt és testőreit testi sértés miatt perelte be.

Az én történetem csak egy kis darab az ámokfutásának kirakósában

– jegyezte meg.

Emellett a szériában megemlítettek egy 1999-es esetet, amikor P. Diddy és egyik testőre, Anthony Jones vitába keveredtek egy rapperrel, Moses Barrow-val. A felek rálőttek egymásra, mikor távoztak egy New York-i éjszakai klubból – ahova az előadót egyébként akkori barátnője, Jennifer Lopez is elkísérte. Ennek következtében találta el egy lövedék egy Natania Griffin nevezetű nő arcát.

Biztos voltam benne, hogy abban a pillanatban meghalok, mert nem tudtam elhinni, hogy egy ember ennyi vért veszíthet, és még életben marad. Valahogy sejtettem, hogy az életem soha többé nem lesz már a régi

– mondta Griffin.

A lövöldözés következtében három ember sérült meg, illetve rövid időre P. Diddyt, Anthony Jonest, Moses Barrow-t és Jennifer Lopezt is letartóztatták. Végül csak Moses Barrow-t találták bűnösnek, kilencéves börtönbüntetésre ítélték, ám Griffin arról számolt be a szériában, hogy amíg zajlottak a tárgyalások, állandó fenyegetéseknek volt kitéve. Mint mondta, kénytelen volt hazaköltözni, mivel észrevette, hogy sötétített üvegű terepjárók parkolnak le a lakása előtt. Hozzátéve, nem ezt érdemelte, áldozatként tekintett magára, így csak a neki járó igazságszolgáltatást szerette volna megkapni.

Többeket bántalmazott

Az előbbiekben felsoroltakon felül számtalan más eset is előkerült P. Diddy múltbéli ügyei kapcsán, például Mylah Morales sminkes története, aki anno P. Diddy barátnőjével, Cassie Ventura énekesnővel dolgozott együtt. A produkcióban úgy fogalmaz, szem- és fültanúja volt annak, hogy a pár kapcsolata igen viharos volt. Egy konkrét esetet is említett, ami a 2010-es Grammy-gála hétvégéjén történt. Venturával a The Beverly Hills Hotelben szálltak meg, ahova dühösen érkezett a szobájukba a rapper, majd nagy veszekedés alakult ki. A pár elvonult, aztán amikor az énekesnő visszatért, látható sérülései voltak. Nagyobb puklikat vett észre a fején, megsérült a szeme, és az ajkai is fel voltak szakadva. A sminkes elmondása szerint szólt egy orvos barátjának, hogy ugorjon oda, és lássa el a sérüléseit, ám Ventura nem szerette volna jelenteni a történteket a rendőrségen, ahogy kórházi kezelésben sem részesült.

Rettegtünk Pufftól. Mindig is féltünk tőle. Ha kihívtuk volna a rendőrséget, mi történt volna? Nagyon befolyásos ember a szakmában, és olyan dolgokra képes, amelyek elrettentenek. Sokan a mai napig félnek tőle

– fejtette ki.

Egy másik áldozat, Thalia Graves is névvel vállalta már korábban a történetét, miszerint P. Diddy és testőre, Joseph Sherman megerőszakolták őt 2001-ben a New York-i Bad Boy Records stúdiójában. A hallottakat azzal egészítette ki a sorozatban, hogy ezt követően az előadó telefonon kereste őt, kijelentve, tartania kell a száját. Elmondása szerint mindezek fényében súlyos mentális zavarok alakultak ki nála, és el is költözött New Yorkból. Míg Kat Pasion színésznő, aki a 2010-es évek végén alkotott egy párt P. Diddyvel, azt idézte fel, megesett, hogy az éjszaka közepén szexre kényszerítette, illetve hogy a szakításuk után azzal fenyegette meg őt, hogy kitoloncoltatja az országból – mivel Paison kanadai származású. A színésznő erre válaszul démonnak nevezte a rappert, akiről azt állította a szériában, hogy egy beteg ember.

Efféle tapasztalatai voltak a Danity Kane lánybanda tagjainak, D. Woodsnak, Aubrey O’Daynek, Dawn Richardnak, Shannon Bexnek és Aundre Fimbresnek is, akiket korábban P. Diddy mentorált. A tagok közül D. Woods szólalt meg a sorozatban, kifejtve, sok daluk máig szörnyű emlékeket ébreszt fel benne. Úgy fogalmazott, a rapper verbálisan bántalmazta őt és társait a karrierjük során, megalázva őket például a külsejük miatt.

Jedi elmetrükköknek hívtam. Csak el kellett viselnem, összeszorítottam a fogam, és hagytam, hogy elmondja, amit mondani akar

– tette hozzá.

Az énekes emellett arról szintén szót ejtett, hogy P. Diddy a banda egy másik tagjánál, Aubrey O’Daynél még messzebbre ment, akit állítása szerint explicit, pornográf képekkel bombázott. Sőt, amikor a Danity Kane részt vett a New York-i divathéten, ott összefutottak a rapperrel, aki kijelentette, O’Day már elég dögös ahhoz, hogy szexeljen vele. Ő ennek ellenére nem engedett a tolakodásának, ami ahhoz vezetett, hogy O’Dayt végül kirakta a bandából, ahogy Woodsot is. Utóbbi a szériában kiemelte, P. Diddy azt akarta elérni, hogy tehetetlennek érezzék magukat, és megkérdőjelezzék a saját értéküket.

Vad királyi éjszakák

Mint megírtuk, P. Diddy kétes múltjáról már tavaly beszámolt egy korábbi asszisztense, Phil Pines, aki szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem miatt perelte be korábbi főnökét. Azt állítja, 2019 és 2021 között, amíg neki dolgozott, szállodai szobákat kellett kialakítania, amiket az előadó orgiákhoz használt. A szexpartik olykor napokon át tartottak, és több nő is megfordult az említett szobákban, ahol neki kellett előkészítenie a terepet. Felszerelte a helyiségeket piros lámpákkal, jéggel teli vödrökkel, alkohollal, marihuánával és egyéb kábítószerekkel, mézzel – ami növelheti a férfiak libidóját –, babaolajjal, síkosítóval, törülközőkkel, illetve szexjátékszerekkel. Az ő feladata volt, hogy a Wild King Nightsnak, azaz vad királyi estéknek nevezett elhajlások után minden nyomot eltakarítson, köztük a drogfogyasztásra utaló jeleket, az óvszereket, továbbá a testnedveket, a vért és a vizeletet.

Pines a szériában is felidézi ezeket az időket, kiemelve, hogy kezdetben felnézett P. Diddyre, aki eleinte szimpla asszisztensi feladatokat adott neki, majd szinte a lakája lett. Ahogy megjegyezte, a szállodai szobákban megforduló nők jóval fiatalabbak voltak, mint a rapper. Egyfajta hatalmi játszma működött, és mindig is fontos szempont volt, hogy a befolyásolhatóbb hölgyeket célozzák meg. Állítása szerint annak szintén szemtanúja volt, hogy P. Diddy a floridai otthonában megrúgott egy nőt. Ezen tetteiről pedig a Pines felett álló asszisztens, Kristina Khorram is tudott, aki gyakran arra utasította őt, hogy takarítsa ki a szállodai szobát, ahol P. Diddy járt, megóvva a magánéletét a nyilvánosságtól. Mint Pines megemlítette, a hűségét is próbára szerette volna tenni azáltal, hogy arra kényszerítette, szexeljen az egyik női vendégével, aki ebbe beleegyezett. Pines kiemelte, addig folyt az aktus, amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy Diddy már nem figyel rájuk. Hozzátéve, tartott attól, mi fog történni, ha nem tesz úgy, ahogy ő szeretné.

Győz az igazság?

P. Diddy mentalitása Rodney Jones Jr. producernek sem volt ismeretlen, aki együtt dolgozott a rapperrel a legutóbbi albumán, a The Love Album: Off the Griden. Mint ismert, még egy évvel ezelőtt perelte be az előadót, azt állítva, számtalan alkalommal kérte őt arra, hogy béreljen fel prostituáltakat, és a szeme láttára közösüljön velük. A sorozatban felelevenítette, hogy egy stúdióülésük alkalmával P. Diddy beköltöztette a produkciós stábot a fürdőszobájába, ahol levetkőzött előttük, majd beállt a zuhany alá. A producer az incidens után próbálta megvitatni az esetet az egyik főnökükkel, aki úgy felelt, csak így próbálja kimutatni a szeretetét, és csináljon úgy, mintha semmiség lenne. Mint kiemelte, ettől úgy érezte, hogy kihasználták, bántalmazták, hozzátéve: „Úgy gondolom, csak egy szörnyeteg képes erre”.

P. Diddy egykori szakácsa, Jourdan Cha’Taun pedig arról beszélt a produkcióban, hogy mikor közölte a rapperrel, fel szeretne mondani, a földre lökte őt. Mint mondta, jogi lépéseket szeretett volna tenni ebben az ügyben, de óva intették ettől, mondván, az előadó keze messzire elér, és nem fog már többé munkát találni sehol a szakmában. Cha’Taun kiemelte, P. Diddy megijesztette őt, így sok mindent elhallgatott. Több mint 120 áldozat ugyanakkor már mert felszólalni a rapper ellen, aki évtizedekre visszamenőleg okozhatott traumát a környezetében megfordult személyeknek. A sorozat kapcsán egyébként megkeresték P. Diddy képviselőit is, akik úgy reagáltak:

Combs úr teljes mértékben bízik a tényekben és a bírósági eljárás tisztességességében. A bíróságon az igazság fog győzni: a Combs úr elleni vádak mind kitalációk.

